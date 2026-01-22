Madrid aprueba la reparcelación de Los Cerros, que permitirá sumar 14.000 nuevas viviendas en Vicálvaro

El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde este jueves al proyecto de reparcelación del desarrollo urbanístico de Los Cerros, uno de los famosos nuevos desarrollos por los que la capital se está expandiendo hacia el sureste, que permitirá sumar más de 14.000 nuevas viviendas en Vicálvaro, la mitad de ellas con algún tipo de protección oficial. Así lo ha anunciado la vicelalcaldes, Inma Sanz, quien ha subrayado la relevancia de esta actuación para incrementar la oferta de vivienda en la ciudad.

Los Cerros cuenta con una superficie total de 4,7 millones de metros cuadrados y prevé la construcción de un total 14.276 viviendas. Según ha detallado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el 50% de estas nuevas casas estará sujetos a algún tipo de protección pública. En concreto, Los Cerros incorporará 7.138 viviendas libres y otras 7.138 protegidas, de las cuales 5.099 serán VPPL y 2.039 de protección pública de precio básico.

Asimismo, el Consistorio jugará un papel clave en la promoción de vivienda, asumiendo la construcción directa de más de 2.000 hogares. Para ello, el proyecto de reparcelación contempla la cesión de 13 parcelas, "calificadas nueve de ellas como vivienda con protección pública de precio limitado y otras cuatro como vivienda de protección pública de precio básico, en alquiler con opción a compra”, ha explicado Sanz. Estas promociones municipales se desarrollarán a lo largo de las tres fases previstas.

En cuanto a la distribución de usos, de los terrenos, 414.000 metros cuadrados se destinarán a uso residencial, de los cuales 192.000 corresponderán a vivienda libre, 152.000 a vivienda de protección pública de precio limitado (VPPL) y 69.000 a vivienda de protección pública de precio básico (VPPB). A ello se suman 46.700 metros cuadrados para terciario de oficinas, 104.000 metros cuadrados de parque industrial, cerca de 10.000 metros cuadrados de dotacional privado y 6.500 metros cuadrados para dotaciones de servicios públicos.

El desarrollo tendrá también un marcado componente ambiental, ya que contará con 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, una superficie superior a la del parque del Retiro. En este entorno se prevé la plantación de más de 7.000 árboles, 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

La vicealcaldesa ha recordado que los trabajos de urbanización ya están en marcha. “El pasado mes de septiembre arrancaron ya los trabajos de urbanización de la fase dos del proyecto”, ha indicado, antes de destacar que el Ayuntamiento sigue avanzando en el desbloqueo de suelo en los desarrollos del sureste para “seguir incrementando la oferta de vivienda tanto libre como con algún tipo de protección en la ciudad de Madrid”.