El piso valorado en 12 millones de euros de la calle Serrano de Madrid que el Estado tiene sin uso desde hace años

Cuentan los agentes inmobiliarios que trabajan con fondos de inversión y empresarios venezolanos y mexicanos que quieren hacerse con un piso en el lujoso barrio de Salamanca, la milla de oro de Madrid, que hay cierta competición entre ellos por ver quién adquiere el apartamento más cercano a la Puerta de Alcalá y, por ende, al Parque del Retiro. Para quien lo consigue es señal de estatus, se gana el respeto de los demás, 'primus inter pares'.

Se da la circunstancia de que la Administración General del Estado mantiene vacío un 'megapiso' en el número 3 de la calle Serrano, a apenas cien metros de uno de los emblemas de Madrid. La vivienda, con más de mil metros cuadrados, está vacía, sin uso, desde hace al menos diez años, cuando la sacó a subasta pública por 5,3 millones de euros la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y encargada de llevar a cabo el proceso de enajenación de los activos.

Con los precios actuales del mercado, el piso podría valer ahora 12,3 millones de euros

"Yo llevo al menos diez años sin ver a nadie salir de esa puerta", asegura el trabajador de una empresa inmobiliaria que está en ese mismo edificio. "Con lo cotizado que está el barrio", se encoge de hombros sin entender.

Ubicación privilegiada

El piso se encuentra dentro de la lista de más de 800 inmuebles de titularidad estatal que el Ministerio de Hacienda ha facilitado a El Periódico respondiendo a una petición en el Portal de Transparencia sobre bienes que no tengan uso conocido. De las 28 propiedades que aparecen en Madrid está es sin duda la más destacada, por su privilegiada situación, en el cruce con la calle Recoletos.

En la puerta del piso, de doble hoja de madera enorme, un cartel sigue publicitando quién estuvo allí hasta que se desalojó: "Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Intervención Delegada. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas". No hay timbre, solo un cajetín donde introducir el código que permitía abrir la puerta.

"Yo creo que antes de la pandemia había movimiento", cree recordar el conserje del edificio, que sale al paso de los intrusos muy educadamente en medio de la escalera al ver que están preguntando demasiado. El hombre, que no parece querer dar mucha información, sí lanza pistas sugiriendo consultar si fue objeto de subasta. Y así fue.

Según informó en septiembre de 2016 Hacienda, el piso salió a subasta junto a un palacete en el Paseo de la Castellana (7,02 millones) y la antigua sede de RTVE en el Paseo de la Habana (6,7 millones) por 5,3 millones, pero nadie se hizo con él. Diez años después, los poco más de cinco millones que pedía Hacienda por él en la subasta que quedó desierta parecen una broma.

Un piso que se ha revalorizado

Si tomamos como referencia los datos del Portal Estadístico del Notariado, uno de los más fiables al usar compraventas reales, el precio por metro cuadrado del código postal 28001 —el que agrupa buena parte de los edificios más nobles del barrio de Salamanca, entre el paseo de Recoletos y las calles Ortega y Gasset y Alcalá— alcanza los 12.300 euros. Esto quiere decir, que por una simple traslación del coste de mercado, el piso de Hacienda podría valer alrededor de 12,3 millones de euros.

Conviene mencionar que de media los pisos que cambian de manos en la zona miden unos 132 metros cuadrados, lo que se traduce en un ticket de alrededor de 1,6 millones de euros. Seguramente, una casa de este tamaño nunca se transaccionaría a un precio tan alto como otra más pequeña.

Vista del edificio situado en el número 3 de la calle Serrano donde se encuentra el megapiso vacío de la Administración. / JOSÉ LUIS ROCA

Pese a lo anterior, afinando más el precio y tomando únicamente como referencia las manzanas con vistas a la plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá, el coste de adquirir una casa escala por encima de los 13.040 euros por metro cuadrado, un 6% por encima de la media del código postal. Si se tiene en cuenta únicamente el edificio de la Administración y sus contiguos, el precio escala hasta los 13.400 euros por metro cuadrado.

En este código postal tan particular cerca de la mitad de las compraventas las protagonizan empresas, mientras que aproximadamente un tercio de los que adquieren son extranjeros, de nacionalidades como México, Estados Unidos, Italia (seguramente latinoamericanos con la nacionalidad), Francia y Alemania.

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Si se analiza cuánto dinero está potencialmente perdiendo el Estado manteniendo este piso vacío, la cuantía no es nada desdeñable. Tomando como referencia los precios de alquiler medios del distrito que ofrece Idealista, que en Salamanca asciende hasta los 28,8 euros por metro cuadrado al mes, la Administración podría percibir alrededor de unos 345.600 al año. Es decir, si este lleva vacío desde 2016, se habrían dejado de ingresar alrededor de 3,4 millones de euros.

Fuente: El Periódico