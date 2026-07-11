Madrid reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar para acceder a ayudas y beneficios fiscales

La ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar ha entrado en vigor este sábado, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Con esta norma, la región se convierte en la primera comunidad autónoma de España en otorgar esta consideración con carácter general.

La nueva regulación establece que, una vez acreditado el embarazo, el concebido no nacido podrá ser tenido en cuenta para la concesión de ayudas cuya adjudicación dependa del nivel de renta o de la composición de la unidad familiar.

Entre las prestaciones afectadas figuran las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las ayudas de comedor escolar, el abono transporte y las subvenciones al alquiler dirigidas a jóvenes.

La norma también adelanta el acceso a determinados beneficios para las familias con dos hijos que estén esperando un tercero. En estos casos, podrán disfrutar de las ventajas asociadas al título de familia numerosa desde el día siguiente a la finalización de la semana 14 de gestación.

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Medidas fiscales

La ley incorpora además medidas en el ámbito tributario. Entre ellas se incluyen deducciones autonómicas en el IRPF por gastos escolares, la exención de determinadas tasas y otras bonificaciones relacionadas con la adquisición de vivienda de segunda mano.