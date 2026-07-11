GESTACIÓN
Madrid reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar para acceder a ayudas y beneficios fiscales
La nueva ley, publicada este jueves en el BOCM, permite computar el embarazo para la concesión de prestaciones vinculadas a la renta y la composición familiar y adelanta el acceso al título de familia numerosa en determinados casos
La ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar ha entrado en vigor este sábado, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Con esta norma, la región se convierte en la primera comunidad autónoma de España en otorgar esta consideración con carácter general.
La nueva regulación establece que, una vez acreditado el embarazo, el concebido no nacido podrá ser tenido en cuenta para la concesión de ayudas cuya adjudicación dependa del nivel de renta o de la composición de la unidad familiar.
Entre las prestaciones afectadas figuran las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las ayudas de comedor escolar, el abono transporte y las subvenciones al alquiler dirigidas a jóvenes.
La norma también adelanta el acceso a determinados beneficios para las familias con dos hijos que estén esperando un tercero. En estos casos, podrán disfrutar de las ventajas asociadas al título de familia numerosa desde el día siguiente a la finalización de la semana 14 de gestación.
Medidas fiscales
La ley incorpora además medidas en el ámbito tributario. Entre ellas se incluyen deducciones autonómicas en el IRPF por gastos escolares, la exención de determinadas tasas y otras bonificaciones relacionadas con la adquisición de vivienda de segunda mano.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito