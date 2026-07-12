Muere ahogado un joven de 28 años mientras se bañaba en el Pantano de San Juan

Un joven de 28 años ha fallecido este domingo por la mañana mientras se bañaba en el Pantano de San Juan, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 se recibió a las 08:54 horas. Tras el aviso, se desplazaron hasta la zona efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que localizaron el cuerpo del bañista a unos tres metros de profundidad.

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Posteriormente, agentes de la Guardia Civil recuperaron el cadáver, mientras que efectivos del Summa 112 confirmaron el fallecimiento del joven. Además, el psicólogo de guardia del Summa 112 prestó asistencia a los amigos que acompañaban al fallecido en el momento del suceso. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento.