Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid

Miles de estudiantes ya conocen si han conseguido plaza en alguna de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. La publicación de las primeras listas de admitidos deja un año más notas muy elevadas en los grados científicos y sanitarios, aunque la mayoría de titulaciones ha registrado un ligero descenso respecto al curso anterior.

La Universidad Complutense vuelve a situarse en lo más alto del ranking madrileño con doble grado entre sus titulaciones que alcanza un 13,715 sobre 14, la puntuación más elevada de todo el distrito universitario.

La Universidad Complutense vuelve a situarse en lo más alto del ranking madrileño / Agencias

Matemáticas y Física vuelve a marcar la nota de corte más alta

El doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid es la titulación más difícil para entrar en la región durante el curso 2026-2027. Su nota de corte se sitúa en 13,715, apenas unas décimas por debajo de la calificación máxima posible.

Tras esta titulación aparecen otros estudios con una fuerte carga científica y tecnológica. Ingeniería Informática y Matemáticas exige un 13,290, mientras que Medicina alcanza el 13,053. También se mantienen entre las notas más altas Odontología, con un 12,728, y los programas que combinan Economía, Matemáticas, Ciencia de Datos y Relaciones Internacionales.

Entre los grados con mayor puntuación de acceso en la Complutense también figuran Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, con un 12,449, e Ingeniería Matemática, con un 12,448.

El doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid es la titulación más difícil para entrar en la región durante el curso 2026-2027 / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press

Medicina sigue siendo la carrera más deseada

Aunque no presenta la nota de corte más alta, Medicina continúa siendo la titulación con mayor demanda en las universidades públicas madrileñas. La Complutense ha recibido 2.965 solicitudes en primera opción, muy por delante de Medicina en la Universidad Autónoma, con 1.194.

Tras ellas aparecen Psicología en la Autónoma, con 1.119 solicitudes en primera preferencia, Odontología en la Complutense, con 1.048, y Veterinaria, también en la UCM, con 1.041.

Más de 49.000 estudiantes consiguen plaza en Madrid

Las universidades públicas madrileñas han admitido a 49.197 estudiantes de un total de 61.507 solicitudes. La Universidad Complutense concentra el mayor número de nuevos alumnos, con 15.643 admitidos, lo que representa cerca del 32% de todas las plazas asignadas.

Una parte importante de la demanda procede de fuera de la región. En concreto, 35.178 solicitudes fueron presentadas por estudiantes de otras comunidades autónomas, aunque esta cifra ha descendido respecto al curso anterior.

Dieciséis alumnos entran con un 14

Un total de 16 estudiantes han sido admitidos con la máxima calificación posible. Seis de ellos han accedido a la Universidad Complutense y otros seis a la Universidad Carlos III. La Universidad Autónoma ha recibido a tres estudiantes con un 14, mientras que la Universidad de Alcalá ha admitido a uno.

Cuándo reclamar y cómo entrar en la lista de espera

Los estudiantes pueden consultar el resultado de su admisión en las páginas web de las universidades públicas madrileñas. El periodo de reclamaciones estará abierto los días 10, 13 y 14 de julio.

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Quienes no hayan conseguido plaza y quieran mantenerse en lista de espera deberán acceder de nuevo a la aplicación de preinscripción con su usuario y contraseña los días 13, 14 y 15 de julio.