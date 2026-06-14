Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad

Pocas ficciones han resultado tan exitosas y calado tan hondo en la sociedad española como Verano azul (1981), aquella serie sobre las aventuras de un grupo de jóvenes durante unas vacaciones en Nerja (Málaga) que Antonio Mercero preparó para TVE. Su irrepetible galería de personajes –el pescador Chanquete, la pintora Julia y la pandilla de niños y preadolescentes– dejaron huella en el imaginario colectivo, especialmente los traviesos Piraña y Tito, que aportaron a la serie la nota humorística. Por lo visto, el primero de estos personajes fue uno de los que más trabajo costó encontrar. Mercero vio a centenares de niños para interpretarlo pero no daba con lo que quería: un crío gordo, pecoso y con cara de malo, que además tuviera capacidad para hacer un trabajo actoral. Claro que cuando tuvo enfrente a Miguel Ángel Valero, vio clarísimo que él tenía que ser Piraña. “Me llaman Piraña porque mi personaje come mucho y es gordo”, contó el actor en una de sus primeras entrevistas. “Hombre, gordo estoy de verdad, pero yo en la realidad no soy nada comilón. Lo que pasa es que lo que como ‘me cunde’. Y dicen que Piraña es sabihondo, pero yo en la realidad tampoco lo soy. Vamos, creo yo. Tito y yo somos los más traviesos, los más divertidos y simpáticos. Me gusta mi personaje porque todo el mundo le quiere, aunque se metan con él. Pero él no se enfada nunca”.

Valero era entonces un niño de 9 años del barrio de Chamberí aficionado a las películas de acción y que tenía por costumbre ir al cine los domingos. Sin embargo, a Verano azul llegó más bien por casualidad. La hija de la panadera de al lado de su casa trabajaba en una agencia de publicidad y en ese momento estaba buscando niños para la serie. Habló del asunto a su madre y esta accedió a que le hicieran una prueba al chaval. Para preparar la serie, Valero tuvo que desplazarse hasta Nerja, el lugar que Mercero escogió para situar la trama por las excelentes condiciones climatológicas de la zona y el particular tono oscuro de la arena de sus playas (lo que ayudaba a una mejor fotografía). El rodaje transcurrió entre agosto del 79 y navidades del 80 y, durante todo ese tiempo, Valero y el resto de niños contaron con un profesor particular que les ayudó a no quedar rezagados en el colegio. “Yo estuve allí con mi madre mientras que mi padre se quedó en Madrid, trabajando. Siempre que podíamos viajábamos, y el verano lo pasamos juntos. En general me lo he pasado bien, aunque en invierno la cosa está más aburrida que en los meses de verano, que estaba esto lleno de gente”, comentó el actor, que desde el primer momento hizo piña con el resto de intérpretes.

Juan José Artero (Javi), Gerardo Garrido (Quique), Miguel Ángel Valero (Piraña), Miguel Joven (Tito), Pilar Torres (Bea), María Garralón (Julia), Cristina Torres (Desi) y José Luis Fernández (Pancho), en 2011. / EUROPA PRESS

Estrenada con gran éxito de audiencia en otoño de 1981, Verano azul fue el reflejo de una España que, en ese momento, todavía se debatía entre la lucha por perpetuar los valores más rancios y puritanos, y esas ansias de libertad y empatía de las nuevas generaciones. Fue premiada con dos TP de Oro, se vendió a montones de países y siguió contando con el respaldo de los telespectadores en cada una de sus tropecientas reposiciones en la televisión lineal. Sus jóvenes protagonistas se erigieron en ídolos adolescentes, hasta el punto de llegar a necesitar que los escoltase la policía. Sin embargo, algunos pasaban de la fama y ni tan siquiera se planteaban dedicarse de lleno a la actuación (Juan José Artero es el único que ha seguido trabajando como actor). En cuanto a Valero, cuando un periodista le preguntó dónde quería trabajar de mayor, él respondió que deseaba ser ingeniero industrial en electrónica, “como mi padre”. Quizás por eso apenas lo vimos frente a las cámaras. En 1982 intervino en las comedias musicales Chispita y sus gorilas y Buenas noches, señor monstruo —esta también de Mercero—, y Padre no hay más que dos —dirigida por Mariano Ozores y protagonizada por Andrés Pajares y Fernando Esteso—.

Algo después repitió bajo las órdenes de Ozores en El rollo de septiembre (1985) y apareció en un puñado de episodios del mítico programa de televisión La bola de cristal. Pero mientras cursaba tercero de BUP, decidió que lo suyo no eran las cámaras, sino las telecomunicaciones, y a los diecisiete años se matriculó en la universidad. "Hice Telecom porque quería trabajar en esos ámbitos de la ingeniería biomédica, la telemedicina, la tecnología para las personas", dijo el madrileño, que en cuestión de seis años se sacó la carrera de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde luego empezó a dar clases. Para el doctorado que sacó, su equipo y él diseñaron el primer servicio de telemedicina en el hogar que ha existido en nuestro país: desarrollaron la tecnología necesaria para que varias decenas de pacientes de diálisis, cardiología y Unidad del Dolor del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés (Madrid) pudieran comunicarse con su doctor.

Volvió a dar clases

“Evitaban desplazamientos, se sentían más seguros y seguían mejor el tratamiento. También los médicos tenían más tranquilidad, porque podían hacer un seguimiento semanal en vez de mensual. Llegamos a la conclusión de que en 70 de cada 100 interacciones médico-paciente era innecesario que el paciente se trasladara al hospital. Al analizar el coste-efectividad del sistema, vimos que en un año estaba amortizado”, explicó en una entrevista para la publicación de información católica Alfa y Omega, donde también se menciona que en 2014 fue elegido director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), del Imserso en Madrid. “Ha trabajado en más de 35 proyectos europeos y nacionales relacionados con sistemas de información accesibles, redes y servicios telemáticos para e-salud en tareas de coordinación, modelado e implementación de servicios de telemedicina y m-salud en el hospital, el hogar y zonas rurales”, reza su página en la UPM.

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La pandilla de 'Verano azul' se reencontró en Nerja en 2011 por el 30 aniversario de la serie. / ENRIQUE HIDALGO

A lo largo de su larga trayectoria, Valero ha recibido varios galardones relacionados con su trabajo. A principios de 2020 volvió a aparecer en los titulares al ser nombrado director de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, creada según sus responsables para “cumplir con el objetivo de impulsar, coordinar y dotar de coherencia las políticas y acciones que en materia de promoción de la accesibilidad se acometan desde las distintas áreas de Gobierno". Sin embargo, en febrero del año siguiente se publicó que el madrileño de 54 años había optado por dimitir de su puesto para retomar su labor como profesor universitario. Desde entonces se ha prodigado poco en los medios, aunque en alguna entrevista ha dicho que sigue siendo un enamorado de su trabajo (que le permite “hacer el mundo un poquito mejor”), y también que está casado y tiene tres hijos que han visto varias veces Verano azul, un proyecto que todavía recuerda con gran cariño y gratitud.