Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles

La tensa espera por fin se ha acabado. Este viernes 10 de julio, los jóvenes estudiantes españoles ya pueden consultar las notas de corte para entrar a los diferentes grados y dobles grados universitarios y averiguar si podrán asistir a sus primeras opciones, si todavía se mantienen en sus segundas opciones o, en definitiva, replantear el camino.

Madrid, con seis universidades públicas, es uno de los principales destinos de los recién graduados de cuarto de la ESO, que presentaron la prueba PAU el pasado junio. Unas semanas después, ya podían consultar sus resultados, que, a su juicio, reforzaban las quejas que manifestaron tan pronto salir del examen a cuenta de excesiva dificultad en algunas preguntas de asignaturas como matemáticas o biología y calificaciones que consideraban injustas.

Notas de corte de la Universidad Autónoma de Madrid

Acabado el periodo de reclamación (3 días hábiles después de la publicación oficial de las calificaciones) y unas semanas después de la convocatoria extraordinaria en Madrid, llegan las notas de corte para entrar a las universidades. Entre ellas, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a la que podrá entrar si tiene entre 5 y 12 puntos dependiendo del grado que le interese.

En concreto, los grados con nota de acceso más baja están los de la facultad de artes y humanidades, carreras como Arqueología, Filosofía o Historia del Arte tienen un 5 cerrado. Sin embargo, Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical eleva su ingreso a 6,326 puntos.

La más alta es, como de costumbre, Medicina (12,950), seguida por Ingeniería Biomédica (12,436) y Ciencia Política y Administración Pública con mención en Relaciones internacionales y Unión Europea (12,326). Y es que en general, los grados de la facultad de ingeniería y arquitectura no bajan del 10, excepto por Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (9,836).

El grado en Derecho no se queda muy atrás con 9,603, aunque las diferentes menciones tienen notas cerca de las carreras más codiciadas. La mención más alta es la de negocios internacionales (11,956). Pero las carreras de la facultad de ciencias sociales y jurídicas con notas más altas son Análisis de Datos en la Empresa / Business Analytics (11,388), Economía y Finanzas / Economics and Finance (11,323) y Estudios Internacionales (11,273).

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La institución tiene tres centros adscritos. Fisioterapia, Educación Social y Trabajo Social también zanjan su nota de corte en 5 en el CES Universitario 'La Salle'. Por su parte, la Enfermería en E.U. Cruz Roja tiene 10,740 más alto que en E.U. Fundación Jiménez Díaz, donde está en 10,408 y en 10,300 para el campus Villalba.