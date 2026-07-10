SELECTIVIDAD
Estas son las notas de corte para la Universidad Rey Juan Carlos 2026/2027: ¿le alcanzará para pasar?
Las notas más altas para los grados rondan los 11 puntos, mientras que los dobles grados superan los 12 puntos
Miles de jóvenes estudiantes madrileños podrán salir de la duda y descubrir si su nota le alcanzará para pasar al grado o, al menos, la universidad que querían. Tras las convocatorias ordinarias y extraordinarias de la Selectividad, este viernes 10 de julio será determinante para el futuro de estudiantes de toda España que añoren estudiar en alguna de las seis universidades públicas capitalinas.
Los tiktoks reaccionando a las notas iniciales ya se hicieron tendencia el pasado junio, pues muchos se quejaban de la dificultad de los exámenes y la injusta diferencia entre comunidades en una PAU controversial entre los jóvenes.
Notas de corte de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Del 5 al 12 van las notas de corte y los grados que las acompañan, lo que puede ser beneficiar a unos, y perjudicar a otros. Como de costumbre, las carreras con notas de corte más altas pertenecen a ciencias de la salud como medicina o odontología, mientras que derecho en las diferentes sedes tiene un rango entre 7 y 9.
Otros grados con altas notas son Ingeniería en organización industrial (Vicálvaro) (11,065), Relaciones internacionales (10,910), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,719). No obstante, los doble grado son las notas más altas, por ejemplo, la doble en Derecho y Relaciones Internacionales tiene 13,114.
Aunque no suele figurar entre las universidades más populares para los estudiantes que ya saben que tendrán que mudarse a Madrid para estudiar, tiene instalaciones modernas y una amplia oferta de grados y dobles grados con aulas en Móstoles, Fuenlabrada, Vicálvaro, Alcorcón, Aranjuez y cerca la parada de Metro de Manuel Becerra en Madrid capital.
Pero el camino no termina aquí. No solo puede acudir a su plan B, pues todavía puede pedir una revisión, pero para ello deberá tener en cuenta los plazos establecidos que cerrarán la puerta a cualquier chance de cambios.
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