PAU 2026
Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
Carreras como medicina, ingeniería o matemáticas se llevan el premio a las más difíciles de entrar, con notas de corte que no suelen bajar del 13
Este viernes 10 de julio miles de estudiantes madrileños podrán consultar las notas de corte para el curso 2026/2027. Terminadas las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la Selectividad, ya solo queda saber si el alumnado ha entrado a la carrera que quería o, si por el contrario, tendrá que elegir otro camino.
La PAU de este año ha estado ligada a una infinidad de críticas. Como siempre, los alumnos se quejaban de la dificultad de los exámenes y lo injusto que era tener controles diferentes en las comunidades.
Notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid
De un 5 a un 13, las notas de corte y los grados que las acompañan son tan variados que lo que puede ser buena nota para unos, es el suplicio de otros. Carreras como medicina, ingeniería o matemáticas se llevan el premio a las más difíciles de entrar, con notas de corte que no suelen bajar del 13.
Ya sea para madrileños o gente de fuera, la Universidad Complutense de Madrid es uno de los centros más elegidos para cursar los estudios gracias a su amplia oferta de carreras y localización clave en la capital. Lo mismo puedes estudiar en su biblioteca que salir por la animada Ciudad Universitaria después. Si eres una de esas personas que tiene como sueño entrar en este centro, puedes consultar aquí las notas de corte para este curso académico.
Recuerda que si no has llegado a la calificación que necesitabas, siempre puedes optar a una revisión. Ten en cuenta que debes presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos pues, si se han pasado, no hay vuelta atrás.
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