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SUCESO EN MADRID

Muere atropellado un joven de 17 años en la A-1 tras ser arrollado por un turismo

El accidente se produjo a las 05:15 horas en el kilómetro 26,5 de la autovía, en sentido salida

Muere un joven de 17 años atropellado en la A-1 a la altura de San Sebastián de los Reyes

Muere un joven de 17 años atropellado en la A-1 a la altura de San Sebastián de los Reyes

Comunidad de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

Un joven de 17 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 26,5 de la A-1, en sentido salida, a su paso por el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes.

El accidente se produjo sobre las 05:15 horas. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El servicio de emergencias movilizó además al psicólogo de guardia para prestar asistencia tanto al conductor del turismo implicado como a los acompañantes de la víctima.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.

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