Madrid estrena barrio: Los Berrocales abre sus calles y parques y recibirá a sus primeros vecinos en 2026

Tras dos décadas de trámites y obras, el nuevo barrio de Los Berrocales se integra por fin en la ciudad y desde este lunes 22 de diciembre cualquiera ya se puede pasear o circular por sus calles, viales públicas y zonas verdes ya urbanizadas. El desarrollo del sureste de la capital madrileña, llamado a sumar más de 22.000 viviendas -con un peso clave de la vivienda protegida-, encara ahora su cuenta atrás para recibir a los primeros vecinos a comienzos de 2026.

Este paso decisivo se ha materializado con la firma del acta de recepción por parte del director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, José Luis Infanzón Priore, que permite abrir al uso ciudadano los espacios que ya cumplen los estándares municipales. En la práctica, el gesto rompe lo que algunos actores del sector venían describiendo como un largo "secuestro" burocrático y simboliza el inicio de una nueva etapa: la de un barrio que deja de ser un proyecto sobre el plano para empezar a funcionar como parte real del mapa madrileño.

Más de 22.000 viviendas en cuatro etapas

Los Berrocales está llamado a convertirse en uno de los grandes pulmones de vivienda nueva de la capital. El desarrollo completo prevé 22.285 viviendas repartidas en cuatro etapas, con más del 50% de los hogares bajo algún tipo de protección pública, en un momento en el que la ciudad busca ampliar oferta para aliviar la tensión del mercado residencial. Según la planificación actual, la Etapa 1 -la primera en desplegarse- contempla 4.505 viviendas, aproximadamente la mitad protegidas, y su recepción se completará a lo largo del próximo año mediante tres fases sucesivas, con un intervalo aproximado de seis meses entre cada una.

En el ámbito ya recepcionado, las obras avanzan. Actualmente, se están construyendo 1.253 viviendas, con el desglose de 1.098 libres y 155 protegidas. Además, en esta misma fase figura la llegada de un supermercado (Mercadona) para dar servicio a los primeros residentes, un indicador de que el barrio empieza a prepararse para la vida cotidiana: compras, desplazamientos y servicios de proximidad.

El estreno vecinal

La previsión municipal es que los primeros vecinos lleguen a comienzos de 2026, y que la apertura institucional del barrio se escenifique con un acto de inauguración durante el primer trimestre de 2026, presidido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Hasta entonces, el barrio se abre como un gran espacio urbano ya transitable: una forma de "presentación" a la ciudad antes de que se llenen las promociones.

En cifras urbanas, el proyecto juega en otra escala. Los Berrocales suma una superficie superior a los 8 millones de metros cuadrados, con 2,14 millones de m² de zonas verdes y espacios libres, además de una red prevista de carriles bici y áreas peatonales. La idea es un barrio con mezcla de usos -residencial, terciario e industrial- y con dotaciones públicas y privadas capaces de sostener actividad más allá del dormitorio. El objetivo declarado es un modelo que permita compatibilizar vivienda y trabajo, reduciendo desplazamientos y favoreciendo la autosuficiencia de servicios.

La integración metropolitana, sin embargo, dependerá en buena parte de las conexiones. Los Berrocales se sitúa en el kilómetro 10 de la A-3 y confía su conectividad futura a dos piezas clave: una estación de Metro en la línea 9 (compartida con el desarrollo de Los Ahijones) y la implantación de un BRT (autobús de tránsito rápido) que conecte los nuevos desarrollos del sureste entre sí y con el resto de la ciudad. Es una apuesta por transporte público estructurante en un área que, por tamaño, exige alternativas reales al vehículo privado.

El barrio en números económicos

El desarrollo también se ha convertido en argumento económico. Las estimaciones de impacto manejadas para el proyecto apuntan a un efecto notable en el empleo y el PIB regional: en la fase de urbanización, se calcula una generación de 258 millones de euros en PIB y 2.909 empleos; durante la edificación, el impacto subiría a 4.587 millones y 53.308 puestos de trabajo. La fase de explotación comenzaría en 2026 y alcanzaría su mayor impacto hacia 2045, con un efecto acumulado de 7.325 millones en PIB y 105.170 empleos. En conjunto, a lo largo de toda su vida útil, la contribución agregada se sitúa en 12.170 millones de PIB y 161.387 empleos acumulados.

En definitiva, Los Berrocales entra en una fase visible: la de las calles abiertas, las obras en marcha y el horizonte de los primeros vecinos cada vez más cercano. El sureste madrileño continúa así su transformación con un proyecto que mezcla ambición residencial, promesa de vivienda protegida, grandes zonas verdes y un desafío pendiente: que el nuevo barrio no solo se construya, sino que conecte y funcione como ciudad desde el primer día.