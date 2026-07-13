El arrepentimiento de una 'influencer' que dejó Madrid para mudarse a un pequeño pueblo del Pirineo: "La soledad me está comiendo"

Cada vez son más personas las que no están contentas con su vida y deciden cambiar por completo de rumbo. La influencer Sandra Lleida (sandinthesunn) se embarcó en una bonita aventura hace más de un año cuando se marchó a vivir a un pequeño pueblo del Pirineo dejando atrás todo un sueño en Madrid. Tras más de 365 días en los que ha relatado cómo fue su adaptación, planes que hacer en la provincia de Huesca o cómo es la vida en estas pequeñas localidades, la joven ha puesto punto final a su historia al norte de Aragón.

"Me voy de mi pueblo. Hace más de un año dejé la ciudad para irme a vivir a un pueblo de 100 habitantes y ahora dejo el pueblo para volver a vivir en una ciudad. No, no me voy a una gran ciudad, no volveré a una estilo Madrid en mi vida. Desde que murió mi perro Yack, la verdad es que aquí la soledad me está comiendo. Cuando él estaba, la gente me preguntaba y no te sientes sola tal... no para nada, Yack era una compañía inmensa y no me sentía nada sola", comienza su vídeo de despedida Sandra Lleida.

Y es que su perro Yack ha sido uno más de su aventura en el Pirineo durante el último año. El can le ha acompañado en cada una de sus excursiones recorriendo toda la provincia de Huesca. La creadora de contenido ha visitado la Selva de Oza, Lanuza, Benasque e incluso se ha pasado al Pirineo navarro. "Tener que ser productivos constantemente es el gran engaño de nuestra generación. No necesitamos ni la mitad de lo que tenemos. Estar en contacto con la naturaleza es vital para la salud física y mental. Disfrutar del tiempo con nosotros mismos es tan importante como reconocer cuándo necesitamos compañía", afirmaba la propia influencer cuando llevaba ya ocho meses en la provincia altoaragonesa.

El segundo motivo que ha llevado a Sandra a dejar su nueva residencia en Huesca es económico. "Cuando emprendes y eres autónoma es lo que hay, es una realidad de muchísima gente. Tristemente, no todos los proyectos que se empiezan salen como a ti te gustaría. Mis ingresos no son estables y no me da para seguir manteniendo un alquiler", confirma la creadora de contenido que invirtió mucho tiempo en poner a su gusto su nueva residencia en Huesca desde que llegó. Cabe recordar que durante un tiempo incluso llegó a residir en una camper mientras recorría los pueblos del Pirineo preguntando cuál era el mejor sitio para vivir.

"Voy a volver a vivir en una ciudad"

Después de haber abandonado una gran ciudad como Madrid a los 27 años por no sentirse realizada tras haberse graduado en Periodismo, la joven ha decidido volver a la ciudad en busca de rehacer su vida nuevamente. "Voy a volver a vivir en una ciudad, espero que con el estilo de vida que a mí me gustaría como seguir teniendo una vida tranquila y en contacto con la naturaleza", acaba su vídeo.

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La creadora de contenido ha visto como la IA le ha quitado parte de su trabajo como editora de vídeo por lo que ha pensado en buscarse un nuevo horizonte profesional como estudiar psicología, edición editorial o incluso emprender un proyecto artesanal. Sandra se mudará a Valladolid próximamente y seguirá contando todas sus aventuras a su comunidad en redes sociales en su pódcast 'El rincón de sobrepensar'.

Fuente: El Periódico de Aragón