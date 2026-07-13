Quién es quién: un análisis detallado del cuerpo técnico de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Este lunes 13 de julio arranca la pretemporada para el Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. José Mourinho, acompañado de siete ayudantes, inicia su segunda etapa al frente del conjunto blanco más de una década después de su marcha. Llegará escoltado por un equipo de preparadores entre los que figura algún que otro rostro conocido para la afición madridista. The Special One ya visitó el pasado viernes las instalaciones de una Ciudad Deportiva que conoce a las mil maravillas, momento exacto en el que presentó al equipo de trabajo que lo acompañará durante la próxima temporada.

Todos los futbolistas que no han recibido la llamada de las selecciones están citados para pasar reconocimiento médico a partir de las 08:00 horas y, ya en el turno de por la tarde, llevarán a cabo el primer entrenamiento de la temporada. En ese momento, se conocerán al que será su staff, sin representación española y cuyo objetivo principal es devolver al Real Madrid a la senda de los títulos tras dos temporadas trágicas.

“Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff… Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. A mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí”, confesó el portugués en su primer día al frente del conjunto blanco.

Sami Khedira, un soldado de Mourinho

Uno de los rostros más reconocidos en esa aparición pública durante la jornada del viernes en Valdebebas es Sami Khedira. El alemán regresa al Real Madrid tras marcharse como jugador al término de la temporada 2014/15. Tras cinco temporadas como madridista, conoce de primera mano la estructura del club y ya estuvo a las órdenes de José Mourinho en su etapa como jugador. Se retiró del fútbol profesional en 2021 y llega para actuar como nexo de unión entre el cuerpo técnico y la plantilla, asumiendo un rol similar al que desempeñaba Zinedine Zidane en la anterior etapa del técnico portugués.

Khedira, junto a Mourinho en su etapa como jugador del Madrid. / FOTO EFE| KATIA CHRISTODOULOU / EFE

Allá donde va, Mourinho ha precisado siempre de una figura conocedora del club para acercarse a la plantilla. Sobre la mesa figuró el nombre de Pepe, otro de los presentes en la primera etapa de Mourinho en la casa blanca, pero el alemán ha sido la opción escogida. Será esta su primera gran experiencia al frente de los banquillos, pese a que se ha convertido en analista habitual para las televisiones alemanas en las últimas temporadas.

Khedira ya fue uno de los grandes valedores de Mourinho como jugador. Su pareja junto a Xabi Alonso fue decisiva en la construcción de un super equipo que aún mantiene el récord de goles y puntos conseguidos en una misma liga (2011/12). Ahora, el alemán acude al servicio del que fuera su entrenador para conformar un staff técnico de máxima confianza para el portugués.

Joao Tralhão y Pedro Machado, asistentes

Quizá sea otra de las caras más reconocidas para la afición madridista, debido a que tomó el testigo de José Mourinho en la eliminatoria que Real Madrid y Benfica disputaron hace tan solo unos meses. Tralhão será uno de sus adjuntos de garantías. Un preparador que destaca en el desarrollo y formación de talento joven. El propio Mourinho ya expresó en los micrófonos de Real Madrid TV su voluntad de trabajar este ámbito: “Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta también participar y ayudar al crecimiento de esta área”.

Joao Carlos Valado, segundo entrenador de Mourinho, saluda a Arbeloa. / Juanjo Martín / EFE

Cuenta con un profundo conocimiento acerca de metodologías y tácticas, que necesitarán explorar al máximo para hacer encajar el croquis ofensivo con el que cuenta el Real Madrid en estos momentos. En el fútbol base, pasó dos décadas trabajando para el Benfica y desarrollando jugadores como João Cancelo, João Félix o Bernardo Silva, con quien se reencontrará en Madrid. Además, en su palmarés figuran dos subcampeonatos de Youth League juvenil con el conjunto portugués.

Dio el salto al fútbol profesional en 2018, momento en el que se convirtió en la mano derecha de Thierry Henry al frente del Mónaco. Tras un parón de dos años, se unió al cuerpo técnico de Nuri Şahin como asistente en Antalyaspor y Borussia Dortmund. Después, recibió la llamada de José Mourinho para formar parte de su cuerpo técnico.

Junto a él estará Pedro Machado, otro de los asistentes más cercanos a José Mourinho. Desde la adolescencia, ya dejaba entrever que en un futuro formaría parte de los banquillos. Se formó con un máster en fútbol y comenzó su carrera en el fútbol base. También cuenta con la experiencia de ejercer como preparador físico.

Pedro Machado, con Mourinho. / INSTAGRAM

En 2015, pasó a formar parte del cuerpo técnico de Carlos Pinto en Freamunde. También en Freamunde, unos años después, arrancó su andadura como entrenador en solitario en la regional de Porto y entrenó a varios equipos hasta llegar a la Liga 3 (Tercera División del fútbol portugués). Comenzó a trabajar de la mano de Mourinho durante su etapa en Fenerbahçe y ahora desembarca junto a él en Madrid para tomar posesión de uno de los cargos más relevantes del cuerpo técnico.

António Dias y Pintus, al frente de la preparación física

En cuanto a la preparación física, uno de los departamentos en el punto de mira durante las últimas temporadas, António Dias asumirá el rol de preparador principal. Aunque contará con la colaboración de Antonio Pintus, uno de los rostros más reconocidos por la afición madridista. El portugués arrancó su carrera profesional en el Porto junto a Luigi Delneri. Pese al despido delentrenador jefe, siguió al frente de la preparación física en Porto y fue coordinador del departamento médico durante siete temporadas. Después, recibió la llamada de Nuno Espírito Santo, un trotamundos de los banquillos, para formar parte de su staff. Pasó por Valencia, Porto, Wolves, Tottenham, Al Ittihad y Nottingham Forest hasta que Mourinho lo incorporó a su equipo.

Nuno Santos, entrenador de porteros

Durante años, e independientemente del entrenador al cargo, Luis Llopis ha sido el encargado de dirigir la preparación de porteros en el Real Madrid. Lo hizo con Ancelotti y Zidane. Ahora será Nuno Santos, de Setúbal como Mourinho, el encargado de ocupar ese rol. Ambos coincidieron en 1988, cuando Nuno ejercía como portero y Mourinho como entrenador de la fomación del Vitória FC. El preparador de porteros fue entrenado por Mourinho Félix, padre del actual técnico madridista. Allí coincidió con Silvino Louro, el que fuera entrenador de porteros del Real Madrid en la primera etapa de su hijo.

Nuno Santos. / .

Tras retirarse del fútbol profesional, Santos inicia su andadura como preparador de porteros en Farense, después llega a la selección de Canadá y posteriormente al Lille. El propio Mourinho lo reclama para formar parte de su proyecto en el Tottenham y también en la Roma. No trabajaron juntos en Turquía y Nuno ficha por Benfica, donde volvió a reencontrarse con Mourinho un par de temporadas más tarde.

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Roberto Merella, analista

Roberto Merella es el último de los nombres que forma parte del staff técnico de José Mourinho. Junto a Sami Khedira, el único integrante no portugués. Desempeñará el papel de analista táctico. Hace una década arrancó su formación a través del curso UEFA B y comenzó a ejercer como videoanalista y entrenador adjunto del Sassari Latte Dolce (Serie D). Después, llegó al Universitatea Craiova. Continuó su carrera en Italia como analista del Inter de Milán con Antonio Conte. Tuvo un breve paso por el Hellas Verona, antes de que Mourinho lo fichara para la Roma. Desde ese momento, le ha seguido en todos sus destinos como analista jefe en cada uno de sus equipos.