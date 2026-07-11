El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital

No siempre hace falta mirar al norte de España para encontrar alivio en verano. Cuando el calor aprieta en Madrid, solemos pensar que desplazarnos a Asturias, Cantabria o Galicia es lo único que nos ayudará a estar frescos en verano.

Lo que muchos no saben es que no hace falta irse tan lejos. Muy cerca de la capital existe un rincón serrano donde el aire baja de temperatura, las montañas marcan el horizonte y las noches todavía permiten dormir con manta.

Santa María de la Alameda, el refugio de montaña cerca de Madrid para escapar del calor

El destino es Santa María de la Alameda, el municipio más septentrional de la Sierra Oeste madrileña. Se encuentra a apenas 65 kilómetros de Madrid, en una zona de transición entre la Comunidad de Madrid, Ávila y Segovia, y destaca por una característica clave en verano: su altitud.

El municipio alcanza los 1.420 metros sobre el nivel del mar, una condición que convierte a este enclave en uno de los refugios más frescos de la región durante los meses de calor. Mientras buena parte de la Comunidad de Madrid soporta jornadas de temperaturas intensas, aquí el verano se vive de otra manera.

Las temperaturas medias suelen moverse entre los 22 y los 24 grados, con máximas habituales de entre 26 y 30 grados. La gran diferencia llega al caer el sol: las noches pueden bajar hasta los 11 o 16 grados.

Las temperaturas medias suelen moverse entre los 22 y los 24 grados, con máximas habituales de entre 26 y 30 grados / AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Protegido como Bien de Interés Cultural

Santa María de la Alameda forma parte del Territorio Histórico El Escorial: Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultural, protegido como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. Además, una parte de su término municipal se integra en el entorno protegido del Pinar de Abantos y la Zona de La Herrería, dos de los espacios naturales más valiosos de la sierra madrileña.

Rutas de senderismo en Santa María de la Alameda

Uno de los grandes reclamos de Santa María de la Alameda es su red de rutas de senderismo, ideales para descubrir el entorno sin necesidad de grandes desplazamientos. Entre los itinerarios más conocidos destaca la Chorrera del Hornillo, un recorrido circular que lleva hasta una cascada escondida entre la vegetación y ofrece vistas abiertas de la Sierra de Guadarrama.

También merece la pena recorrer el Camino de los Cuatro, una ruta que recupera antiguos trazados históricos entre Ávila y Madrid; la Ruta del Río Cofio, perfecta para acercarse a los paisajes fluviales de la zona; o la Ruta de los Arroyos, apreciada por su riqueza paisajística y por la presencia de aves.

Para quienes buscan una ruta con memoria histórica, el itinerario de los Fortines de Las Herreras permite descubrir vestigios defensivos construidos durante la Guerra Civil. A estas propuestas se suman otros recorridos como Caminos Antiguos de Santa María, Navalayegua o La Lastra por el Rebollar, que completan una oferta muy variada para senderistas de distintos niveles.

Uno de los grandes reclamos de Santa María de la Alameda es su red de rutas de senderismo / AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

Una marcada identidad serrana

Más allá de sus paisajes, Santa María de la Alameda conserva una marcada identidad serrana. Sus calles mantienen viviendas tradicionales de piedra, balconadas de madera y construcciones vinculadas a la vida rural de montaña.

Entre sus monumentos más destacados figura la Iglesia de Nuestra Señora de la Alameda, levantada entre los siglos XVI y XVII. También forman parte del recorrido el Ayuntamiento, construido en 1896, los antiguos lavaderos, los potros de herrar y distintos fortines y polvorines que recuerdan el paso de la Guerra Civil por estas montañas.

Más allá de sus paisajes, Santa María de la Alameda conserva una marcada identidad serrana / AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

¿Cómo llegar a Santa María de la Alameda desde Madrid?

Llegar a Santa María de la Alameda desde Madrid es sencillo. En coche, el trayecto dura alrededor de una hora y veinte minutos por la M-40 y la M-505, lo que lo convierte en una escapada muy accesible para pasar el día o desconectar durante un fin de semana.

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También se puede llegar en transporte público gracias al tren regional Madrid-Ávila, que cuenta con parada en La Estación de Santa María de la Alameda.