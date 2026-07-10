El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie

El 6 de julio de 2006, se emitió Érase un adiós, el último capítulo de la exitosa serie de televisión de Antena 3, ‘Aquí no hay quien viva’. Ya han pasado 20 años sin que se haya vuelto a emitir ningún nuevo episodio. Sin embargo, la serie sigue tan viva como el primer día en las plataformas de contenido en las que está disponible, como el canal de Atresmedia o Netflix.

Desde los primeros capítulos, los personajes de ‘Aquí no hay quien viva’ conquistaron los corazones de sus espectadores, logrando exitosas cotas de audiencia con las disparatadas historias que esta comunidad de vecinos vivía en un edificio en el centro de Madrid, precisamente, en el barrio de Malasaña.

Pero en realidad, el plató donde se fraguaban los rodajes de esta popular serie de televisión se encontraba mucho más lejos de lo que esta ficción exhibía. En concreto, a 10 kilómetros de la ciudad de Móstoles, en el municipio de Moraleja de Enmedio. En esta localidad, se ubican los estudios de grabación donde se llevaron a cabo todos los rodajes de la serie. Aquí, el creador de la serie y fundador de la productora Contubernio Films, Alberto Caballero, trabajaba junto a todo el elenco de personajes para dar vida al universo de ‘Desengaño 21’.

Muchas personas recurren a ‘Aquí no hay quien viva’ cuando tienen estrés / Antena 3

El edificio de 'Aquí no hay quien viva' solo contaba con una planta y se rodaba en diferentes platós

El edificio que toda España conocía como su propia casa y en el que se adentraban cada semana para vivir un nuevo dislate vecinal, estaba construido en las instalaciones de la empresa Kulteperalia SL, una de las sociedades dedicada a la producción artística audiovisual más grandes del país, cuya propiedad pertenece al productor y empresario José Luis Moreno. Y es que en realidad solo existe un primer piso, el resto de rellanos y viviendas de la segunda planta y el ático se encontraban en platós diferentes. Además, es interesante destacar que el plató no se encuentra al aire libre, por lo a través de la iluminación se simula la luz solar.

Cuando Telecinco se adueñó de la serie ‘Aquí no hay quien viva’, significó el final de una era para dar comienzo a otra. Dado que los derechos de autor del título estaban en posesión de Antena 3, la nueva cadena tuvo que crear uno nuevo, dando a luz otra de las series más exitosas de la pequeña pantalla de los últimos tiempos: ‘La que se avecina’.

Los estudios de grabación de Moraleja de Enmedio continuarían albergando los sets de rodaje de esta nueva serie, pero en 2022, las instalaciones ubicadas en el municipio moralejeño dejarían de ser la sede de ‘La que se avecina’ por la finalización del contrato con la productora Contubernio Films, lo que supuso un importante punto de inflexión para la continuidad de la serie.

Los nuevos platós se encuentran en Pozuelo de Alarcón

Todos los fans de la que se avecina notaron que para la temporada 13 -rodada en 2022- se produjo una importante restructuración de la serie, tanto en los decorados como en los personajes, añadiendo nuevas caras y nuevos contextos, la ficción se había trasladado al centro de la ciudad, al mismo entorno donde la serie ‘Aquí no hay quien viva’ se había desarrollado originalmente.

‘La que se avecina’ siguió presentando nuevas temporadas y, para este año, se espera que Amazon Prime estrene la temporada número 17 que consta de 8 capítulos. Además, la productora Contubernio Films ha anunciado que se ha renovado el contrato para la realización de otra temporada más, la número 18. Las historias entre vecinos continuarán entreteniendo al gran público, con humor y alocadas aventuras comunitarias, con la diferencia de que ahora se ruedan en Pozuelo de Alarcón, en unos estudios de grabación propiedad de la productora de la serie.