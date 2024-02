Cómo establecer y alcanzar tus metas en el 'running': enfoque y planificación adecuada

Para todo ser humano es fundamental ponerse metas con las que irse superando, más en un deporte de crecimiento progresivo como es el 'running'. En todos los deportes, es fundamental una mentalidad ganadora, pero también no caer en el sobreentrenamiento y las lesiones o la pereza de no mantener una rutina constante. El 'running' tiene que ser una actividad disfrutable, llevadera y en la que aproveches todas las ventajas que ofrece no sólo a nivel físico, sino también a nivel mental. Por tanto, te ofrecemos una guía de ayuda para establecer y alcanzar tus metas en el mundo de 'running', para que desde ahora planifiques y enfoques tus entrenamientos de una forma adecuada para sacar tu máximo potencial.

El running requiere de un crecimiento progresivo y diario para alcanzar tus objetivos y metas. / Archivo

Consejos para establecer y alcanzar tus metas en el 'running'

El 'running' es una de esas actividades que uno se pone en mente como propósito de año nuevo o de comienzo de curso para mantenerse activo y mantener la condición física. Como comentábamos, el 'running' requiere de ambición, ganas y sacrificio, pero también de ponerse metas asumibles en el corto plazo. Existen multitud de circuitos por ciudades como Madrid o Barcelona que te pueden servir como centro de entrenamiento, además de un montón de carreras en dichas ciudades y a lo largo de la geografía nacional (de diferentes exigencias) que te pueden ayudar a ir escalando poco a poco esos objetivos y superarte a ti mismo. Pero para ello, debemos ejercitarnos todos los días y activar esas endorfinas y la serotonina que libera nuestro cuerpo cuando practicamos 'running', lo cuál nos hará ser más positivos, ser más constantes en cada rutina de entrenamientos y estiramientos y cumplir cada día a rajatabla con nuestros objetivos. Si rompemos esta cadena, generaremos esa apatía y frustración que nos alejará de calzarnos las zapatillas y sumar kilómetros, por lo que dejaremos nuestro ejercicio a medias y todo el esfuerzo será en balde. Por lo que, uno de las mejores maneras de automotivarte como runner será celebrar cada paso en el camino, sea pequeño o grande. Cada kilómetro que seas capaz de recorrer será una pequeña victoria personal, que si te tomas como tal, te hará sentir mucho más satisfecho contigo mismo, te alejará de la frustración y te hará vivir de una manera mucho más positiva.

Ponle un premio a tus logros sean grandes o pequeños

Como comentábamos, ser consciente de que te estás superando y que estás creciendo cada día poniéndolo en valor es clave para mantener la constancia en el 'running'. Ponerse metas muy ambiciosas está bien, porque te hará crecer más, pero no se puede empezar la casa por el tejado. Los primeros cimientos son completar una semana completa de entrenamiento, que tu entrenamiento cada día te lleve más lejos y durante más tiempo. Pues una vez logrado ese objetivo, date un capricho. Unos accesorios nuevos que completen y hagan más cómodo tu entrenamiento, una buena cena con amigos. Te lo has ganado y hará que tu motivación y autoconfianza se vean reforzada para seguir.

Ponte unos objetivos realistas

Para ser runner a largo plazo no hay nada mejor que ponerse metas a corto plazo. Con esto queremos decir, que es imposible que en tus primeros días como corredor te plantees una meta como correr una maratón, ya que te frustrará y te será muy duro, ya que es algo que requiere mucho tiempo de preparación para llegarlo a realizar. Ser realista en cuanto a tus limitaciones, tener los pies en el suelo en cuanto a tus metas y ponerse objetivos realistas a cumpli es crucial para alcanzar tus metas en el 'running', ya que conocerás mejor tu cuerpo y sabrás exactamente lo que debes hacer, cómo medirlo y cuánto tiempo tienes para conseguirlo.

Te explicamos una serie de estrategias para mantener la motivación en el running y conseguir tus objetivos. / Archivo

Apunta tus marcas y trata de superarlas

Como corredor es importante que lleves la cuenta de cómo y cuánto duran tus entrenamientos, ya que observar el crecimiento gradual puede ser una gran inyección de autoestima y una forma de automotivarte para superarte semana tras semana. Apunta tus tiempos, el kilometraje, guarda las rutas, acuérdate de qué calzado utilizaste, a qué hora saliste. Estos pequeños pasos te harán un buen runner, tener una buena metodología y estar más cerca de alcanzar tus metas.

Una buena mentalidad en el running te puede llevar a alcanzar metas como correr una maratón. / Emilio Naranjo /EFE

Con esa guía de métodos para establecer y alcanzar tus metas en el 'running', podrás enfocar mejor tus entrenamientos diarios, planificar de una manera más claras tus objetivos y convertirte en un corredor capaz de superar los mayores obstáculos y retos que ponga el camino.