Estos son los mejores sitios para salir a hacer running en Barcelona

Cuando salimos del trabajo muchas veces estamos tan cansados de ruido, de coches y de transporte público que lo último que queremos es salir a correr. Pero hacer ese esfuerzo, crear una rutina de running y mantener un hábito de entrenamiento es una de las mejores opciones para desconectar. Al igual que en Madrid, las ciudades ofrecen un montón de lugares ideales, preparados y con buenas vistas para llevar a cabo cualquier actividad, también el running. Si vives en Barcelona, esta es la lista de mejores sitios para salir a sumar kilómetros haciendo running y para que puedas diseñar tus circuitos de entrenamiento sin ir demasiado lejos de casa y hacer más sencillo que te pongas tus zapatillas y salgas a hacer deporte. ¿Preparados? ¿Listos? Ya.

Los mejores sitios para salir a correr por Barcelona:

Parque Güell:

El parque diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí, supone uno de los emblemas más representativos de su obra y uno de los espacios de obligatoria visita de la ciudad de Barcelona. Además, es un lugar ideal para la práctica del running. Es un parque de acceso en cuesta hasta la entrada que supone un reto para el corredor, pero que gracias a su historia y su ubicación privilegiada, supone uno de los mejores espacios imaginables para realizar un entrenamiento. Sus vistas, su importancia cultural y las amplias zonas sin asfaltar, son una fantástica opción a valorar. Al fin y al cabo, estarías corriendo por uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad Condal rodeado de vegetación.

El único aspecto negativo es que el Parque Güell es una zona de gran cantidad de afluencia y tránsito de grupos visitantes al ser uno de los puntos turísticos más importantes de Barcelona, por lo que quizá tu entrenamiento no sea tan fluido. Además tendrás que tener en cuenta el horario, ya que el parque cierra a partir de las 22:00, por lo que tu plan de entrenamiento deberá ser diurno si eliges esta opción.

Barrio de Montjuic:Montjuic es una de las zonas con más vida de la Ciudad Condal. En este barrio ubicado en el monte homónimo, se encuentran una gran variedad de eventos artísticos, gastronómicos y recintos deportivos, como el Estadio Olímpico Lluis Companys y más allá de la gran oferta que ofrece, es un lugar ideal tranquilo para poder pasear y para poder llevar a cabo tu entrenamiento de running sin las aglomeraciones de la opción anterior. Es una zona tranquila con zonas de asfalto y caminos en los que podrás sumar kilómetros en una zona que también ofrece vistas privilegiadas de la ciudad y de la costa. Por contra, esto puede ser un problema, ya que si vives al norte de Barcelona, el barrio de Montjuic se encuentra totalmente al sur. Pero a su vez es una zona agradable para el corredor, con muchas fuentes y muchas cuestas donde se han llevado a cabo multitud de espectáculos deportivos, como la Subida a Montjuic en ciclismo.

Paseo Marítimo de la Barceloneta:

Correr por la playa es una de las mayores ambiciones y deseos de un corredor y Barcelona lo pone al alcance de la mano. Es un sitio privilegiado, porque ofrece a la vez playa y montaña indistintamente para aquellos indecisos a los que les gusten ambas opciones. Una para cada día. Pero entre la Villa Olímpica y el Parque del Fórum, se encuentra el paseo marítimo. Un lugar ancho, práctico e ideal para entrenar mientras observas el mar y respiras la sal marina de la playa. Además, el paseo marítimo goza de máquinas para hacer ejercicio a lo largo del paseo por lo que además de poner la mente en blanco oyendo el sonido de las olas, puedes completar tu entrenamiento. Lo ideal para ir al Paseo Marítimo de Barcelona sin encontrarte un gran tránsito de gente es madrugar y realizar tu entrenamiento durante las primeras horas del día.

Parque de Cervantes:

El Parque de Cervantes es un espacio verde y amplio rodeado de grandes zonas verdes con césped y jardines y caminos de una pendiente moderada. Un sitio tranquilo, calmado y agradable donde se reúnen padres con niños, personas dando un paseo y una zona con tramos asfaltados y de tierra que resultan una opción fantástica para planificar un entrenamiento. El parque se encuentra entre medias de la Avenida Diagonal, la Ronda de Dalt y muy cercano al Estadio del Camp Nou, por lo que es una agradable opción para hacer running por el centro a la vez que disfrutas de una zona muy cuidada rodeada de paisajismo, arquitectura, flores y jardines. El único aspecto negativo es que al ser una zona rodeada de carretera no se respira un aire tan puro como el de otras opciones, debido al tráfico.

Parque del Guinardó:

El parque del Guinardó es una opción forestal para aquellos que quieran emular correr por un frondoso bosque. Es un parque empinado, con caminos de tierra y de una importante altura y desnivel que supone un reto para el corredor, pero que sin duda merece la pena, ya que en su parte superior tiene unos excelentes miradores para disfrutar de las mejores vistas de Barcelona. Además es una zona de mucha sombra, ideal para los meses de verano.

Parque de Can Dragó:

El parque de Can Dragó es uno de los lugares mejor equipados, ya no solo para hacer running o pasear, sino para practicar múltiples deportes. Lo ideal sería ir en un momento del día en el que no haya mucho tráfico por la Avenida Meridiana, que está justo al lado, pero Can Dragó ofrece caminos de tierra, zonas de césped adaptadas para correr y una vía alternativa a correr en asfalto entre los propios vehículos. Además, podrás pegarte un chapuzón, ya que es un área que también tiene una piscina (el complejo Eurofitness Can Dragó) en su interior, por lo que podrás complementar tu entrenamiento con un poquito de natación.

Parque Natural de la Sierra de Collserola:

Como comentábamos, Barcelona es un enclave privilegiado que reúne en su área metropolitana la playa y la montaña. Para aquellos cuya desconexión mental se produzca rodeado de la naturaleza, está el Parque Natural de la Sierra de Collserola, una zona perfecta para aquellos que busquen evadirse del caos urbano. Collserola es una de las áreas montañosas metropolitanas más grandes del mundo con casi 8.000 hectáreas.

En esta zona de pinares encontrarás diversidad de sendas, vegetación, varias zonas para realizar descansos y estiramientos y mucha naturaleza sin tener que alejarte demasiado de la civilización. Además dentro de este parque, está la Carretera de les Aigües, un balcón privilegiado de Barcelona, cercano al parque del Tibidabo. Es una ruta de casi 20 kilómetros de recorrido bastante plano por tierra que se presta muy bien a la práctica del running.

Sin duda uno de los mejores puntos para correr por Barcelona disfrutando de la naturaleza, sin perder las bellas vistas y lejos del caos, del ruido y la aglomeración. Aunque como hemos visto, la Ciudad Condal ofrece una gran diversidad de lugares en los que hacer running no supone ningún tipo de sacrificio ni riesgo de lesión. Así que ahora toca atarse los cordones y salir a sumar kilómetros.