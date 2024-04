Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: la inesperada amenaza térmica en Tailandia que ha paralizado el ritmo de las declaraciones y mantiene a todos encerrados

Daniel Sancho se ensañó con el cadáver de Edwin Arrieta: "Me enfadé y se lo clavé en la cara"

Una vez que Daniel Sancho se encontraba ya en la prisión tailandesa y la autopsia de la víctima estaba en marcha, aseguró a la policía tailandesa que no había apuñalado a Arrieta antes de su fallecimiento, pero que se había topado con complicaciones cuando trató de descuartizarle. "El cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enfadé y se lo clavé en la cara", pronunció Sancho, según recoge un testimonio fechado el 16 de agosto de 2023, tal como ha confirmado el periódico 20Minutos.

En aquel testimonio, el investigado aseguró no recordar en cuántos fragmentos había seccionado el cuerpo. Al ser preguntado al respecto, añadió diversos detalles macabros: "No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20, empaquetados en unas ocho o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una. (...) En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... No podía controlarme", expresó Sancho, según ese mismo medio.

