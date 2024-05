Así hackeé mi currículum con una IA para pasar los filtros y conseguir entrevistas de trabajo

Después de tres años cubriendo puestos de responsabilidad en una empresa tecnológica, Rosa (34 años, nombre ficticio) formó parte de un ERE y se quedó en la calle. Sin perder tiempo, actualizó su currículum, se sumergió en Linkedin y empezó a buscar una posición similar. Las primeras semanas fueron frustrantes. "Envié más de veinte candidaturas y no me contactaron de ninguna", cuenta. "Hasta que descubrí esto y me voló la cabeza. Pensé: ¿y la gente que no lo sepa? Llevo varios años sin buscar trabajo y ha cambiado todo mucho".

Lo que Rosa descubrió fueron las herramientas para crear currículums automáticamente utilizando las bondades de la inteligencia artificial. Hay unas cuantas, más en inglés que en español: basta buscar "cv builder ai" en Google para encontrarlas. "A mí me gustó esta", dice enseñando su perfil en resume.io, una web de origen holandés que forma parte de un grupo empresarial más grande orientado al mercado laboral. "Aquí metes tu Linkedin o copias tu currículum, aquí un enlace a la oferta de trabajo y te dice... está al 65%, sigue las instrucciones para mejorarlo y pasar los ATS".

ATS son las siglas de Applicant Tracking Systems, el software que usan las empresas para gestionar sus ofertas de empleo, entrevistas y contrataciones. "Son omnipresentes", explica Pedro Torrecillas, fundador y CEO de Circular, una 'startup' de trabajos en el sector tecnológico. "Son como un CRM [software para gestionar clientes] pero para equipos de recursos humanos. Todas las empresas tienen uno. Los ATS hacen mil cosas, como enviar los típicos emails de 'tu candidatura ha sido rechazada'. Pero han empezado a meter cribados de candidatos porque ahora hay mucha gente que envía su currículum masivamente, que incluso hace las cartas de motivación con ChatGPT. Como se ha multiplicado la gente optando a puestos, ha habido que crear nuevos filtros".

Así, aunque la herramienta que usa Rosa tiene muchas funcionalidades —y sus consejos le han servido para afinar el currículum y saber qué hacía mal—, el objetivo principal de estos servicios es definir las palabras clave que buscará el ATS de cada empresa e incluirlas en la candidatura. Como el SEO (la optimización del contenido web para que aparezca en Google), pero de trabajos.

"Es lo que está ocurriendo ahora. Yo no sé qué empresas lo tendrán o no, pero sí veo ofertas en las que pone 'tu CV lo leerá un humano'. Y eso es porque muchas usan software que escanea los currículums buscando las palabras clave", continúa la candidata. "En teoría, si tienes la experiencia ideal, tu currículum tendría que incluir las palabras clave... pero no necesariamente. Pues esto te ayuda. Hay gente que dice: 'me han rechazado a las tres horas de enviar el currículum, ¡es imposible que se lo hayan leído!'. Claro, es que no se lo ha leído nadie. Simplemente, no tienes lo que están buscando".

Algunas opciones gratuitas para encontrar esas palabras clave son los generadores de nubes de palabras (en inglés, 'word cloud generator') y el propio ChatGPT. "Copias la descripción del rol, le pides que te saque las palabras clave y tratas de incluirlas en el currículum y en la parte de resumen, el sumario ejecutivo, que es donde necesitas convencerles". El generador de currículums sugiere frases que han usado otros candidatos para usarlas como inspiración.

Los resultados

Rosa paga veinte euros al mes por la versión premium generador de currículums, que solo tiene siete días de prueba gratuita. Además de ayudarla a evaluar la "compatibilidad con los ATS" y a escribir un sumario ejecutivo adecuado para cada oferta, le sirve para no partir de cero en cada carta de motivación ("metes la oferta de trabajo y te la genera, yo diría que está bastante bien aunque siempre cambio cosas") y para entender qué buscan quienes hacen las contrataciones.

"Primero me generó un resumen como el que generaría un ATS; después, me dijo que ponía demasiados puntos sobre qué había hecho en lugar de qué había conseguido. En vez de decir que 'fui responsable de gestionar las métricas clave' debería decir que 'gracias a analizar las métricas clave, conseguí un incremento del 20% de un determinado objetivo'. Y lo que fue terrible: que me dijera que para tener nueve años de experiencia, mi currículum me infravendía".

Siguiendo los consejos de la plataforma, incluyendo las palabras clave necesarias en cada puesto y utilizando el generador de cartas de motivación, Rosa ha conseguido ya cuatro entrevistas de trabajo de catorce candidaturas mejoradas que ha enviado. Lo tiene medido: es un 28% de éxito, frente al 0% que estaba logrando sin ayuda de la inteligencia artificial.

Lo siguiente, cuenta, será utilizar estas herramientas para practicar con las entrevistas. Le ha cogido la idea a Mireia Olivan, una creadora de contenido sobre el mundo profesional que hace poco subió un vídeo contando cómo le pedía ayuda a ChatGPT para prepararse una.

"La búsqueda de empleo se ha automatizado a lo bestia", concluye Torrecillas. "Y ahora mismo hay más candidatos que puestos. Gracias a la tecnología han bajado las barreras para optar a trabajos, ha habido que crear filtros y ahora nacen aplicaciones para poder pasar esos filtros. Es la tecnología resolviendo el problema que ella misma ha creado".