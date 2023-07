Te explicamos cómo desarrollar una mentalidad ganadora en el tenis. / Agencias

5 Se lee en minutos



En el deporte, el talento es tan importante como una cabeza sana. La salud mental es uno de los aspectos más importantes y diferenciales entre el triunfo de un tenista y otro, entre consolidarse como uno de los rivales más imbatibles a sufrir momentos de crisis y duda dentro de un deporte donde el margen de error es muy pequeño. Como en cualquier situación en la vida, una mentalidad positiva conlleva a la larga a una mentalidad ganadora dentro del mundo del tenis.

Aprender a canalizar la rabia, a gestionar la frustración y a aceptar que hay etapas donde nos vienen mal dadas es fundamental para no hundirse en la vida y en la pista, algo que te hará un tenista más maduro, completo y preparado ante la adversidad. Y por lo tanto, listo ante cualquier tipo de situación o cambio inesperado, lo que hará que tus resultados mejoren progresivamente. A lo largo de la historia, hemos sido testigo de grandes gestas basadas en la fortaleza mental, la resiliencia y una mentalidad ganadora resultado de haber desarrollado un gen competitivo. Rafa Nadal y sus 20 años en la cumbre sobreponiéndose a todos los altibajos y lesiones que le han ido viniendo son un grandísimo ejemplo.

Tanto él, como Novak Djokovic, como en el cuadro femenino tenistas como Serena Williams, han sido capaces de superar esos malos momentos, creer en sí mismos y recuperar la motivación para haberse convertido en lo que hoy son: algunos de los tenistas más importantes y ganadores de la historia.

Novak Djokovic es el tenista más triunfador de la historia gracias a su talento y mentalidad ganadora. / EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Tanto si eres profesional, como si te acabas de iniciar dentro de este mundo observarás que el tenis requiere de estrategia, paciencia y saber observar las debilidades de tu rival, esas son las claves para desarrollar una mentalidad ganadora que te permitirá sobreponerte a errores, malas rachas y a soportar mejor la presión y el estrés de un deporte que exige sacrificio máximo a muchos niveles, también a reducir el riesgo de lesión. Desarrollar esta mentalidad ganadora es estar dispuesto a admitir cambios, a desarrollar la habilidad mental tanto como el entrenamiento físico y a afrontar las cosas con una actitud constructiva.

Asi que, por ello, y por destacar la importancia de la habilidad mental positiva y la salud mental en el deporte, te vamos a dar una serie de consejos para que nuestra mentalidad sea lo más ganadora posible cuando tengamos una raqueta entre manos y un rival al que batir:

Los consejos para desarrollar una mentalidad positiva en el tenis:

Si pierdes un punto, a por el siguiente relajado y concentrado:

No pienses en los errores cometidos, sino en cómo puedes mejorar para no volver a cometer ese error que te ha costado el punto. Concentrate, ya que has perdido el punto, no el partido entero y tienes ante ti una nueva oportunidad de revertir la situación, más alla de cómo lo hayas hecho antes. Aprovecha cada situación de descanso del partido para hacer borrón y cuenta nueva.

Confía en ti mismo y en tus capacidades:

Si no crees en ti mismo, es imposible que puedas mantener la concentración, que puedas jugar bien y mostrar tus habilidades y mucho menos ganar. Es imposible vencer sin la convicción de que realmente puedes hacerlo. Incluso en aquellos momentos en los que el partido se complique, la habilidad y el gen competitivo de no dar nunca nada por perdido te dará más alegrías que frustraciones si aprendes a no darte nunca por vencido. Además, en ese supuesto, incluso en la derrota no podrás achacarte nada, por lo que la gestión de la frustración también será más llevadera, aunque siempre duela y sea frustrante perder cuando lo has dado todo.

Confiar en tu habilidad tenística es la base para desarrollar una mentalidad ganadora. / Archivo

Analiza y conoce a tu rival:

No todos los rivales te van a competir de la misma forma. De ahí la importancia de la inteligencia y el estudio del juego del rival, ya que podrás contrarrestarlo mucho mejor. Un tenista estratega es tan bueno o más que un tenista simplemente talentoso.

Utiliza pequeños trucos que te ayuden a concentrarte y cuida tu lenguaje corporal:

Cualquier ritual o costumbre que te ayude a focalizarte en el objetivo de jugar un buen servicio o tener interiorizado cómo y cuando golpear a la bola es bienvenido. Cualquier pequeña manía que te ayude a liberar la tensión del momento y a olvidarte de la posibilidad de fallo es fundamental. Intenta controlar tus emociones negativas, ya que si tu adversario te nota derrotado o negando con la cabeza, le darás alas porque te notará hundido. Es clave que celebres cada punto, cada juego que consigas ganar, porque eso añadirá una presión extra a tu rival que observará que eres un jugador de mentalidad ganadora que no se hunde ante nada ni nadie.

Como comentábamos, en el deporte, más en uno de tanta exigencia como el tenis, la clave es mantener una cabeza sana y focalizada para desarrollar esta mentalidad ganadora. Muchas veces, nos fijamos en la habilidad que tiene el tenista, pero lo que realmente nos emociona es ver su capacidad de superación y de superación de la adversidad gracias a esa mentalidad ganadora. La cabeza puede ser el mayor aliado y el peor enemigo de un tenista, por lo que interiorizar esta serie de consejos puede ayudarte a desarrollar esa mentalidad ganadora que te permita disfrutar de los buenos momentos, canalizar de una mejor forma los malos y disfrutar al máximo del tenis, que al fin y al cabo es de lo que se trata.