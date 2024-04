Rocha designa a una exfutbolista como su sucesora por si el Gobierno le suspende

El presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, ha nombrado hoy a la nueva junta directiva del organismo. Está conformada por 20 personas, de las que 12 son hombres y ocho mujeres. El cargo más importante es el que detentará María Ángeles García Chaves, exfutbolista que ejercerá como vicepresidenta adjunta. Como número dos del ente asumiría el liderazgo de la RFEF en caso de que Rocha sea suspendido de sus funciones por parte del Gobierno.

La junta directiva de la RFEF, en esta primera reunión, y a propuesta de Rocha, también ha aprobado que el próximo 10 de septiembre se convoquen las elecciones a la asamblea general, presidencia y comisión delegada para el período 2024-2028, iniciándose en esta fecha el nuevo proceso electoral. Eran los dos movimientos que se esperaban en el último capítulo de la crisis que vive el fútbol español.

¿Quién es María Ángeles García Chaves 'Yaye'?

El siguiente episodio se vivirá este martes, con la reunión de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), que tendrá sobre la mesa la suspensión de todos los miembros de la anterior junta gestora, de la que formaba parte Pedro Rocha. Si el Gobierno cumple con su palabra, según los últimos movimientos producidos, se llevará a cabo una suspensión que dejaría sin funciones al extremeño. Como prevención, el mandatario ha elaborado una nueva junta para afrontar este escenario.

María Ángeles García Chaves 'Yaye', nueva vicepresidenta adjunta de la RFEF, en su etapa como jugadora. / CÁCERES FEMENINO

En caso de confirmarse la acción gubernamental, el ente federativo estaría liderado por primera vez en la historia por una mujer. Se trata de María Ángeles García Chaves, quien fue jugadora del Cáceres femenino y entrenadora Femenino Cáceres Atlético Femenino. En septiembre de 2020, la nueva vicepresidenta adjunta, extremeña como Rocha, se convirtió en la primera mujer en formar parte de la comisión delegada de la RFEF.

"Las políticas de igualdad han sido fundamentales en esta nueva etapa de la Federación. Ahora se da un paso más en esta materia para lograr la igualdad real en el fútbol. En la nueva Junta Directiva habrá una vicepresidenta adjunta, María Ángeles García Chaves", reza el comunicado de la RFEF, que destaca que por primera vez su junta directiva está compuesta por un 40% de mujeres. De este modo, la organización cumple con las normas establecidas en la nueva Ley del Deporte, que contempla una cuota femenina.

¿Por qué convoca Rocha las elecciones?

Todos los movimientos llevados a cabo por Rocha van en el sentido de enderezar el rumbo de la institución. Si finalmente es suspendido, María Ángeles García Chaves, conocida deportivamente como 'Yaye', asumiría las funciones de la presidencia, pero sin que se modifique su cambio orgánico. La situación de Rocha sería similar a la que experimentó Rubiales hasta su salida definitiva de la RFEF.

Esta diferenciación burocrática es la que lleva a Rocha a convocar las elecciones para el próximo 10 de septiembre. En caso de no hacerlo y ser suspendido, nadie en la Federación tendría potestad para hacerlo. No se podrían convocar elecciones totales, que es el carácter formal de la convocatoria, únicamente se podrían hacer parciales por la acción del TAD. A esto hay que sumarle que la nueva vicepresidenta adjunta es una persona de confianza, que lleva tiempo en la institución, pero que no formó parte de la anterior gestora.

Eso le convierte en una figura de transición 'limpia', a diferencia de la mayoría de nombres presentes en la nueva junta directiva, pero también en la anterior gestora que puede ser suspendida. Es el caso de varios barones territoriales como Rafael del Amo, Joan Soteras o Rafael Louzán. La mayoría sigue formando parte del equipo, pero no el eslabón que permitiría al fútbol tener una cara visible hasta septiembre, durante un verano donde se celebran dos eventos fundamentales como la Eurocopa de Alemania y los JJOO de París.

De este modo, Rocha se ha asegurado la transición en la RFEF con personas de su confianza, que deberán trabajar con la comisión supervisora que designe el CSD. El presidente ha movido ficha de modo consciente en un contexto de intervención gubernamental -"lo irresponsable sería no hacer nada", según Uribes- que ha suscitado las amenazas veladas de la FIFA y la UEFA debido a estas injerencias.