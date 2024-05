Morata se diluye a un mes de la Eurocopa: solo un gol en los últimos 20 partidos

Todo se terminó de torcer para Álvaro Morata en Dortmund. Más en concreto, en el minuto 4 de ese partido de vuelta de cuartos de Champions ante el Borussia en el que pudo dejar encarrilado el pase a semifinales del Atlético. Con todo a favor y solo ante el portero de los alemanes, falló en el momento clave de la temporada y lo que podía ser un impulso acabó convirtiéndose en la gota que colmó el vaso.

Al partido más importante de la temporada para el club rojiblanco ya llegaba tocado en lo anímico, presa de una mala racha que terminó de aflorar tras una eliminación en la que volvió a quedar señalado. Desde entonces, no ha vuelto a ser titular en ningún partido, perdiendo el sitio ante un Correa que como viene siendo habitual en los últimos años ha acabado la temporada haciéndose con el puesto de acompañante de Griezmann.

Hasta tal punto se ha diluído su presencia en los planes de Simeone que este miércoles, en el partido en el que el Atlético certificó su presencia en la Champions del año que viene, no jugó ni un minuto. Incluso un Memphis Depay que acaba de volver de su enésima lesión saltó antes al terreno de juego que el delantero madrileño. Algo sorprendente porque, a pesar de solo haber marcado un gol en liga desde finales de enero, Morata tiene a tiro el trofeo Zarra.

14 goles suma el 19 del Atlético (igualando su mejor marca en Liga en la temporada 2016-2017 con el Madrid), a los que hay que sumar los cinco goles anotados en la fase de grupos de la Champions y otro en Copa. En total acumula 20 dianas, cifras que le reclamaba Simeone a principio de año. En bruto, sin contexto, buenas cifras para lo que ha demostrado durante toda su carrera. Analizándolas en profundidad, dos temporadas muy diferentes dentro la misma

Porque Morata empezó el año como un tiro. Cerró la primera vuelta con 12 goles en Liga, unas cifras que nunca había alcanzado en la primera mitad del año. Y en la segunda vuelta, desconexión. Únicamente dos goles, y uno en los últimos 20 partidos en los que ha estado convocado, ante el Betis el 3 de marzo. Antes, un susto en forma de lesión en la rodilla en un partido en el Sánchez Pizjuán ya empezó a sacarle de punto. El fallo en Dortmund le dejó tocado y la sustitución en el descanso, unida a la eliminación, le remató.

A ese bajón se le sumó la neuralgia del trigémino que le hizo perderse la visita a Vitoria. Una combinación que ha provocado que desde la derrota europea en el Westfalenstadion no haya vuelto a ser titular y apenas haya jugado 52 minutos en dos partidos, habiendo visto otros dos desde el banquillo sin llegar a saltar al campo.

Respaldo de De la Fuente y sus compañeros

Siempre en el punto de mira, el mal momento de forma que atraviesa ha hecho que los focos vuelvan a centrarse en la figura de Morata. Cuando queda justo un mes para que España debute en la Eurocopa, el capitán de la selección atraviesa una racha horrible de cara a puerta que le ha hecho entrar en barrena. Hasta el punto de que Luis de la Fuente ha tenido que salir públicamente al paso para despejar cualquier atsibo de duda y confirmar que acabe como acabe el año estará presente en Alemania.

“Irá a la Eurocopa, primero porque es nuestro capitán, y segundo porque ha tenido un comportamiento excepcional. No me genera dudas, es uno de esos jugadores que a veces ha rendido en la selección por encima de lo que lo ha hecho en su club”, aseguró el seleccionador nacional hace unos días en una entrevista con Teledeporte.

Luis de la Fuente bromea con Pau Cubarsí y Álvaro Morata / Pablo Garcia/RFEF

Confía De la Fuente en que estar con la selección, con la que también ha pasado momentos de bajón pero en la que ahora tiene estatus de indiscutible, sirva de terapia a un Morata al que no le falta respaldo anímico en su club, al menos de puertas para afuera.

"Tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos a Álvaro por lo que me ayuda y no entiendo la gente que le critica, si lo conocieran no lo harían. Pero creo que en España, en nuestra sociedad, a la gente que tiene bondad como Álvaro tendemos a atacarle", le defendió Rodrigo Riquelme tras dedicarle el gol que anotó en el partido ante el Mallorca, mostrando a las claras el bajón anímico por el que está pasando Morata

"Le veo con la misma ilusión y entusiasmo de siempre. Los delanteros, como cualquier futbolista, pasan por etapas mejores o peores. Necesitamos al mejor Morata. Ojalá que en este final de temporada lo podamos tener", dijo Simeone sobre él en la previa del choque ante el Getafe. "Todos necesitan esa situación emocional en determinado momento. Algunos de forma más reiterativa", abundó el técnico argentino, que a pesar de sus palabras de apoyo no contó con el delantero, dando rienda suelta al run run.