"Yo en el paro y mis pacientes sin médico": AMYTS denuncia el caos con los facultativos suplentes en los centros de salud

La reorganización de las suplencias de los médicos en los centros de salud madrileños ha abierto un nuevo frente en la sanidad regional. La última medida "unilateral" adoptada por la Consejería de Sanidad de "impedir a decenas de doctores seguir en sus consultas donde ejercían como suplentes para intentar movilizarlos a determinados centros de salud caídos" está sembrando "el caos" en Atención Primaria denuncia este martes el sindicato AMYTS. "Yo en el paro y mis pacientes sin médico", resume una afectada. La Consejería de Sanidad, por su parte, defiende que se está priorizando la contratación de aquellos profesionales que quieran prestar servicio allá donde sean más necesarios, "por el bien asistencial y de calidad".

El sindicato AMYTS señala que la Consejería "ha decidido impedir a decenas de doctores seguir en sus consultas donde ejercían como suplentes para intentar movilizarlos a determinados centros de salud caídos (en situación crítica por la falta de profesionales), sin importar cómo este desplazamiento pueda afectar a su vida profesional y personal".

Mesa sectorial

"El sistema de suplencias que se está aplicando está acordado por la mesa sectorial. Se siguen recibiendo propuestas de los directores de los centros de salud que se valoran y, allí donde se precisa, se autorizan suplencias. Los profesionales son libres para aceptar las ofertas de trabajo, de la misma forma que la Gerencia de Atención Primaria, en uso de sus prerrogativas, oferta los puestos en función de las prioridades asistenciales que considera", defiende, por su parte, la Consejería de Sanidad para la que el sindicato "trata de confundir", ya que, sostienen, "ningún profesional es obligado a acceder a ningún puesto de trabajo".

AMYTS indica que, si los profesionales rechazan la movilización forzosa, van al paro y tachan la situación de "muy grave"

El sindicato insiste en que, si los profesionales rechazan la movilización forzosa, van al paro. Tachan la situación de "muy grave", puesto que, al impedirles volver a la consulta, "donde eran imprescindibles", empeora la "dramática situación de los centros caídos". Además, ante el déficit de médicos en Atención Primaria, se "están disparando los tiempos de espera y elevando la sobrecarga asistencial de los centros donde trabajaban estos suplentes, que ya estaban cerca de ser críticos: a menos médicos, más sobrecarga, más espera y mayor riesgo de que caigan nuevos centros".

En centros concretos

AMYTS aporta testimonios de profesionales perjudicados por la medida. "En lugar del contrato en mi centro de salud, me han estado ofertando reiteradamente trabajar en dos centros muy concretos de la Comunidad de Madrid. Al rechazar estos dos centros, no puedo volver a mi contrato anterior, quedando mi consulta sin médico. Tampoco puedo trabajar en ningún otro centro", denuncia una doctora suplente.

"No me parece una buena solución interrumpir un contrato de un profesional en un lugar donde también era necesario... ", asegura una médico

"Ofrecen centros que cuentan con tan solo un 30-40% de la plantilla de médicos habitual, me ha sido imposible aceptar ningún contrato en esas condiciones. En primer lugar, porque, aunque la situación sea crítica y haya cierta urgencia por mejorarla, no me parece una buena solución interrumpir un contrato de un profesional en un lugar donde también era necesario... ", añade otra médico.

"Por no mencionar el maltrato que considero que he recibido cuando, en el contexto de vulnerabilidad al que me someten al dejarme sin trabajo, me obligan a elegir entre quedarme desempleada o incorporarme a un centro de salud con condiciones laborales lamentables que se derivan, bajo mi punto de vista, de una mala gestión de largo tiempo de evolución y que me consta, además, ha sido denunciada en varias ocasiones por los trabajadores de dichos centros", continúa la misma doctora afectada.

Incentivar los puestos

Desde el sindicato inciden: "hay que incentivar y hacer atractivos los puestos, no desproteger (y castigar) a médicos mandándoles a centros abandonados donde no se cumplen las agendas pactadas o donde el riesgo de caer enfermo por la sobrecarga es real. Y más aún saltándose las reglas vigentes de la Bolsa de Empleo Temporal de Atención Primaria no respetando las prioridades elegidas por los profesionales".

Manifestación convocada por el sindicato AMYTS (archivo) / EFE

AMYTS afirma que viene "aportando soluciones para levantar los centros con falta de personal médico. Y únicamente se toman medidas tarde, sin consenso alguno y a medias. No nos oponemos a que la Administración gestione los recursos humanos, pero estas formas unilaterales e impositivas solo alejan a los médicos de familia y pediatras".

Miedo por el futuro

Pese a estas advertencias, critican, la Comunidad de Madrid sigue adelante. "Nunca imaginé que llegaría esta situación de desprecio hacia el colectivo médico, en especial hacia los suplentes (que no sobran), en la que me he llegado a plantear cambiar de trabajo (urgencias, medicina privada) e incluso irme a trabajar a otra comunidad autónoma u otro país donde se trate con más seriedad a los médicos. Tengo ansiedad y tengo miedo por mi futuro", describe otra médico.

En Madrid se están dando escenarios de pacientes recién intervenidos por cáncer que no están recibiendo un seguimiento por el médico que conocía su caso, asegura AMYTS

La organización sindical abunda: esta medida "deja en vilo a miles de pacientes cuyo médico 'ha desaparecido' de la noche a la mañana. En Madrid se están dando escenarios de pacientes recién intervenidos quirúrgicamente por cáncer que no están recibiendo un seguimiento por el médico que conocía su caso o donde pacientes con trastorno depresivo tienen que empezar de cero por perder a su facultativo tras meses de trabajo para conseguir su confianza y lograr avances".

Por eso, piden "urgentemente" que la Consejería de Sanidad reconsidere esta decisión con los suplentes. "Ha sido un fracaso y pone en riesgo decenas de centros de salud. Este no es el camino: se debe atraer a profesionales (recordamos que hay países de nuestro entorno que sí logran atraer), crear condiciones de ejercicio dignas para facultativos -y sobre todo para los pacientes- y no expulsarles de la dañada Atención Primaria madrileña", zanjan.

Reorganización

Sobre la reorganización de las suplencias en los centros de salud, la Consejería de Sanidad siempre lo ha defendido como "la optimización de las contrataciones para priorizar los centros de difícil cobertura", aquellos que tienen el 20% de las plazas vacantes sin cubrir y cuyo porcentaje de población atendida está por encima del 80%. Hasta la fecha, los contratos cortos o de menor duración o de cualquier otra índole, se gestionaban directamente desde los centros de salud. Ahora la centralización recae en la Dirección General de Recursos Humanos.

Este martes señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "se está priorizando la contratación de aquellos profesionales que quieran prestar servicio allá donde sean más necesario". Añaden a que la dirección general de Recursos Humanos "ha recuperado la potestad que tenía delegada en los centros de salud en materia de contratación para optimizarla distribución de profesionales en los centros de salud".

"AMYTS miente y trata de confundir. Ningún profesional es obligado a acceder a ningún puesto de trabajo, ya que en todo momento lo que se está haciendo es aplicar el acuerdo de Mesa Sectorial. A ninguna otra categoría profesional se le tiene en cuenta dónde reside. Se está ofreciendo a los profesionales aquellos centros que interesa ser cubiertos para prestar servicio al ciudadano. Y no a aquellos otros que no son necesarios cubrir por estar bien asistidos. De este modo acceden aquellos profesionales que quieren cubrirlos. Sí se están ofreciendo contratos", señalan fuentes del departamento que dirige Fátima Matute.