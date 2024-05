Atienza, el pueblo medieval que se convirtió en un plató de cine: "Lo de 'Juego de Tronos' fue impresionante"

"Aquí se han grabado muchas películas, sí... durante todo el rodaje le llevaba yo el paraguas a Catherine Hepburn. Tenía por aquel entonces 19 años". Lo cuenta Pedro Loranca, el alcalde de Atienza, como si nada, como si todos los días acompañara a una actriz de Hollywood, mientras apura un café con leche en una terraza de la Plaza de España, a escasos metros del Arco Arrebatacapas, puerta de la muralla en su día y conocida así porque es el punto con más viento del todo el pueblo.

Es mediodía, acaba de despejarse el cielo y salir el sol y se está a gusto tras una mañana de aguaceros que le han medio chafado la excursión a 50 "mayores" de Alcorcón que venían a pasar el día aquí y a Sigüenza, dos tesoros medievales que aspiran ahora a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad. “La verdad es que el casco histórico es muy bonito, pero con la lluvia no lo hemos podido ver muy bien”, cuenta María mientras hace fotos a la iglesia de San Juan.

Vista del castillo de Atienza y la iglesia de Santa María del Rey, en un altozano de la localidad. / ALBA VIGARAY

Once bares

En la plaza, recogida, coqueta, hay tres bares. Tres de los once establecimientos hosteleros que tiene Atienza, muchos quizá para una población censada de 431 habitantes según el INE, aunque en verano el número de vecinos se multiplica. "Igual no están todos abiertos, ¡eh!", quita hierro el alcalde, que aun así reconoce que es todo por "el tirón del turismo", que es el que mantiene a flote a una población que vivió tradicionalmente de la ganadería y la agricultura. "La verdad es que se han hecho las cosas muy bien, y cada vez viene más gente", asegura sobre sus antecesores Pedro, que está ya en la cuarta legislatura.

Sin él presente, hay vecinos que reconocen que lo está haciendo bien también, que ha adecentado mucho el pueblo, entre otras cosas mejorando la zona del castillo, la misma que en 'El Cantar del Mío Cid' le llamó la atención a Rodrigo Díaz de Vivar por considerarlo una "peña muy grande", lo que daba cuenta de que era prácticamente inexpugnable. Varias partes de la extensa muralla se conservan todavía en lo alto del cerro, desde el que se domina un vasto terreno de campos de cereal.

Pedro Loranca, alcalde de Atienza, junto al Arco Arrebatacapas / ALBA VIGARAY

Atienza gozó de gran importancia en el medievo, siendo primero frontera entre musulmanes y cristianos y posteriormente entre castellanos y aragoneses. Llegó a albergar a 10.000 personas y tenía 15 parroquias, varios conventos y ermitas. Fue escenario de gestas bélicas que tuvieron a Álvaro de Luna, El empecinado o el general Hugo -padre de Víctor Hugo- como protagonistas.

Casas de piedra

Su imponente castillo, sus casas de piedra, sus notables iglesias -dos de ellas, la iglesia de Nuestra Señora del Val y la Iglesia de Santa María del Rey, al pie del castillo, junto al cementerio, son del siglo XII- y esa preciosa Plaza del trigo, aporticada y con las casas encaladas de poste y carrera, hacen que la localidad pareciera que se hubiera detenido en un tiempo muy lejano.

Catherine Hepburn, en un momento del filme 'Las troyanas', grabada en Atienza. / EPE

De ahí que haya sido elegida escenario de numerosas películas, series y anuncios de televisión en las últimas décadas. Entre los filmes más conocidos están ‘Las Troyanas’ (1971), la citada película de Catherine Harbor; ‘Campanadas a media noche’ (1965), con Orson Welles; ‘Cartas de amor de una monja’ (1977), con Analía Gadé; o ‘Lázaro de Tormes’ (2001), de Fernando Fernán Gómez. Recientemente, el año pasado, sus calles han servido de decorado habitual de la exitosa serie ‘Entre Tierras’, de Atresmedia.

“Hubo que movilizar muchas casas, y ponerles en contacto con los propietarios”, rememora el alcalde, que asegura que siempre se trata de facilitar los rodajes desde el Consistorio, por eso “no se cobra nada a nadie”, solo pidieron algo a los productores de la serie para pagar la limpieza del frontón, que fue usado como lugar principal para todo el equipo de la producción durante casi el mes que estuvieron viviendo y rodando allí.

La Plaza del Trigo de Atienza, que aparece frecuentemente en la serie 'Entre tierras' / ALBA VIGARAY

“Se portaron muy bien, muy amables”, recuerda Luci, dueña del bar Los Arrieros, donde estaba el antiguo casino. “Ahora incluso viene gente a ver el pueblo el fin de semana porque lo han visto en la serie. Y mientras estuvieron aquí dejaron beneficios. Aquí venían a desayunar varios todos los días [el equipo en total estaba formado por unas 85 personas]”, cuenta la mujer, que acaba de preparar dos tortillas de patata que tienen muy buena pinta. Admite que aunque entre semana el negocio flojea, los sábados y domingos le va bien, por eso tiene contratadas a dos personas. “La serie la he visto y está muy bonita; salía todo el pueblo”.

20.000 personas

“Pero vamos, lo que no se volverá a repetir”, añade Luci, “fue lo de la serie esa de ‘Juego de Tronos’. Eso fue impresionante. La gente no tenía ni sitio para aparcar y eran las once de la noche y seguían llegando. La de botes y bocadillos que vendimos...bufff”. La hostelera se refiere al año 2019, cuando HBO, la productora de la archiconocida serie, eligió a Atienza como una de las cinco sedes donde iban a situar un “trono de hierro” para promocionar la última temporada. Lo colocaron cerca del castillo.

Colas para hacerse la foto en el trono de Juego de Tronos, colocado en el castillo de Atienza en el año 2019 / EPE

Más de 20.000 personas acudieron durante más de tres semanas a la localidad a ver el trono y hacerse la foto. “Eso fue tremendo”, asegura el alcalde, hace tiempo jubilado y que trabajó toda su vida en una fábrica de cámaras frigoríficas en la capital. “Vivíamos en Madrid, cerca del Gómez Ulla, pero todos los fines de semana, todos, nos veníamos para aquí y nos volvíamos el lunes”, asegura Pedro, que destaca con orgullo que la delegación de HBO le regaló la espada original de la película. “Ahora la tiene la diputación (de Guadalajara)”, revela el alcalde, que tiene de perfil del WhatsApp la foto sentado en el trono. Normal. Todos recuerdan aquel mes de efervescencia en el pueblo.

Camino del Cid

“Dejó mucho en los bares, pero aquí en el hotel no, solo estuvieron hospedados un tiempo los que prepararon el trono”, cuenta José Antonio, dueño del Hotel Palacio de Atienza, uno de los varios establecimientos hoteleros del municipio, que admite que la serie ‘Entre tierras’ les ha traído algún turista que otro, además de los habituales, ya que, aparte del atractivo obvio del pueblo medieval, Atienza está dentro de la Ruta de La Lana, la Ruta del Quijote y Camino del Cid. Tiene además varios museos, de arte y cultura. “Si no fuera por el turismo nos tendríamos que haber ido todos del pueblo”.

El pueblo de Atienza, desde la distancia. / ALBA VIGARAY

“Los de la serie sí dejaron bastante, en los bares, en la panadería”, recuerda la farmacéutica, a la que también ha gustado lo que ha visto de la serie. “Se notó mucho sí”, recuerda Alfi, camarera de otro de los establecimientos hosteleros de la plaza, que tiene un póster de varios actores de Hollywood del siglo pasado. “Además, eran muy buenos todos, lo pasamos muy bien”, asegura sonriendo. Desde luego, existe cierto orgullo en el pueblo por resultar elegido para rodajes, por la particularidad de sus calles. “Es que tiene rincones maravillosos y aquí en verano se está muy bien”, cuenta Marisol, que vive con su marido en Barcelona, pero viene siempre que puede a la casa de su familia. “Y justo habéis venido en el momento idóneo, porque este domingo [por hoy] se celebra la Caballada, que es una tradición de más de 800 años”. Pero esa ya es otra historia.