Lluís Homar cobró 5.000 euros por una adaptación de ‘La discreta enamorada’ que replicaba el trabajo de una investigadora valenciana

Después de casi cinco años de trabajo y con una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la investigadora de la Universidad de Valencia Gemma Burgos Segarra terminó en octubre de 2019 una tesis doctoral titulada Mas yo, ¿por qué he de mirar al suelo? La mujer como agente en la comedia de Lope de Vega. Edición y estudio de 'La discreta enamorada'. Se trata de la primera edición crítica publicada sobre esta obra de Lope de Vega, todo un acontecimiento en el mundo académico vinculado al teatro del Siglo de Oro. La tesis se integró en la Biblioteca Digital Artelope, en su Colección Emothe, en forma de "edición crítica digital compleja, multilingüe e hipervinculada de la comedia". En su estudio, Gemma Burgos combinó los aspectos filológicos de la obra con un análisis sociocultural "con una perspectiva de género y desde la teoría de los afectos, un enfoque novedoso en el estudio del teatro español de los siglos XVI y XVII en el ámbito del hispanismo peninsular", escribió la autora en su introducción. En la segunda parte de su tesis, Burgos incluyó su edición crítica anotada de La discreta enamorada, que abrió con la exposición del proceso por el que "se establece el texto base: la descripción de los testimonios, su comparación y las normas de edición". El texto puede consultarse en la web de Artelope, Grupo de Investigación del departamento de Filología Española de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia.

El 27 de abril de 2023, la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) que dirige Lluís Homar estrena en el Teatro Soho de Málaga La discreta enamorada. La obra se verá después en el Teatro Romea de Barcelona o en el Festival de Almagro y, ya en septiembre, en el Teatro de La Comedia, sede de la compañía en Madrid. El montaje estará dirigido por el propio Lluís Homar, que también se reservará el papel del capitán Bernardo durante un gran número de funciones. Ni en la ficha artística, el programa de mano, la web de la compañía o en la información a medios proporcionada por la CNTC se especificará quién es el autor o autora de la adaptación. Pero según consta en el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura, Lluís Homar recibió 5.000 euros por la adaptación de dicho texto de Lope de Vega. La fecha del contrato de adjudicación es del 23 de febrero de 2023, dos meses antes del estreno de la obra.

Portada de la tesis 'Mas yo ¿por qué he de mirar al suelo?', de Gemma Burgos. / EPE

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA también ha confirmado que Homar registró su supuesta adaptación en la SGAE, lo que supone que cobra y cobrará, según explica la entidad, "derechos de autor y por la explotación de la obra, pagos que derivan de la taquilla de las funciones del espectáculo". Según un portavoz de la entidad de gestión de derechos, la adaptación de La discreta enamorada está registrada a nombre de Lluís Homar, como autor dramático, y de Marc Servera como autor de la composición musical.

Este diario ha cotejado el texto íntegro de la versión de La discreta enamorada de Gemma Burgos con el libreto físico de la obra que la Joven Compañía del Clásico usó durante todo el proceso de ensayos para su puesta en escena. Se trata del mismo texto, tanto es así que el libreto de la obra es una fotocopia del texto de la investigadora, con su misma paginación, los mismos versos con su correspondiente numeración, la misma infinidad de notas a pie de página e incluso el membrete del título de la tesis de Burgos en la parte superior de las páginas. Igualmente, se ha cotejado el texto de Gemma Burgos con la puesta en escena del montaje, a partir del visionado de una grabación completa de la representación. Y el texto que los intérpretes llevan a escena sigue siendo el mismo que firma Burgos en su tesis.

Apenas hay dos pequeñas modificaciones en el montaje respecto al texto de la investigadora: en dos escenas de la obra se suprimen algunos versos, concretamente de la página 388 del libreto se eliminan en escena los versos del 2750 al 2755. En la página 401, se suprimen en escena los versos del 2987 al 2991. El resto es idéntico, más allá de que Homar, en su labor de director, introduzca varios números musicales, entre ellos una versión de Vestida de nit, de Silvia Pérez Cruz.

Versos de la tesis de Gemma Burgos que no se incluyeron en la adaptación de la obra. / EPE

Este diario se ha puesto en contacto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico que, a través de un portavoz, ha asegurado que “en la adaptación de La discreta enamorada hemos trabajado a partir del original de Lope de Vega, al cual tenemos acceso porque fue editado en vida del propio Lope y se conserva tal cual. Los cambios en el proceso de ensayos se hicieron siempre sobre ese original”. En su edición del texto de Lope de Vega, Gemma Burgos explica que, como en toda edición crítica, se incluyen “notas, cotejo de variantes, si hay algo que remedar se remeda, los vacíos cuando faltan versos… Eso es lo que se hace en una edición crítica, en general”. Burgos justificará y explicará todas sus decisiones a lo largo de las 460 páginas de su tesis.

Gemma Burgos responde: "Nadie me llamó"

“A mí no me llamó nadie para decirme que iban a utilizar mi texto para la puesta en escena”, dice Gemma Burgos Segarra a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La investigadora explica que solo se pusieron en contacto con ella desde el departamento de publicaciones de la CNTC, por correo electrónico, en enero de 2023, para preguntarle si podían publicar su texto en formato libro. La CNTC publica habitualmente los textos de las obras que estrenan cada temporada y se pueden adquirir en la web de la Compañía o en el hall del Teatro de la Comedia por tres euros. En ese libro sí aparece el copyright de Gemma Burgos, pero su nombre no consta como adaptadora (tampoco el de Lluís Homar) en las dos páginas del libro en las que se especifica el reparto y el equipo artístico que estrenó la obra en abril de 2023.

“En este librito yo sí participé y les dije que lo podían publicar, pero si la edición la supervisaba yo porque no quería que cogieran la versión colgada en Artelope e hicieran lo que quisieran”. ¿En ese correo electrónico le explicaron que querían publicar su texto porque era el que se había utilizado en la puesta en escena? “No”, responde Gemma Burgos, que no ha querido aclarar a este diario cuándo y cómo se enteró de que la CNTC estaba usando su edición de la obra de Lope de Vega como libreto del montaje. No obstante, no ha sido hasta que este diario le ha informado del resultado del cotejo de su texto con la puesta en escena que ha decidido hacer declaraciones públicas sobre este asunto. Burgos dice, rotunda: “No he cobrado nada y tampoco me lo han ofrecido. Yo sé que se va a hacer La discreta enamorada cuando se anuncia la temporada del Clásico, pero nadie me dice que están usando mi texto, solo se ponen en contacto conmigo para preguntarme por la publicación del librito”.

En declaraciones a este medio, una fuente próxima al montaje confirma que “el libreto es una fotocopia de la tesis, tal cual. Al principio de los ensayos estaba en el aire la promesa y la idea de que iba a llegar una versión, pero poco a poco se fue dando por hecho que no habría versión ninguna y que ese era el texto definitivo”. Dicha fuente confirma, tal como ha comprobado este diario, las mismas dos modificaciones en escena respecto al texto de Burgos: “Se suprimieron unos versos incompletos de dos estrofas en esas dos páginas distintas. En una versión tienes dos opciones: suprimes, que es lo que se ha hecho aquí, o completas los versos que faltan porque se han perdido pasados los siglos, algo muy habitual en el Siglo de Oro”. “Cuando se supo que (Lluís Homar) había cobrado 5.000 euros (por la adaptación) es cuando flipamos porque, si coges un texto de archivo de la Biblioteca Nacional y lo representas tal cual, eso es muy lícito, pero cobrar esto como si la autoría fuera tuya no lo es”, añade.

Xavier Albertí, de la CNTC: "Está fuera de lugar"

En una ampliación de la postura inicial de la CNTC, este diario recibió también un mensaje de audio, vía WhatsApp, del dramaturgo de la compañía, Xavier Albertí sosteniendo los siguientes argumentos: “La CNTC, siempre que se enfrenta a un texto del Siglo de Oro, intenta conseguir leer todas las versiones que se han publicado, especialmente las ediciones críticas. Nuestra selección de materiales, tratándose de La discreta enamorada, una obra de la que se conserva la edición prínceps de Lope de Vega, fue fácil porque es una versión que el propio Lope dejó cerrada para su publicación y, por tanto, todas las versiones que han aparecido en ediciones críticas u otras versiones difieren del original en muy, muy pocas palabras o signos de puntuación. La CNTC valora en su momento, ya que se trataba de publicar la obra, pedirle a Gemma Burgos autorización para poder publicar esa versión crítica y nos fue concedida. El trabajo actoral con la compañía es cierto que se hizo a través de unas fotocopias de una de las versiones que habíamos trabajado y fue especialmente la de Gemma Burgos porque era la que queríamos publicar”.

Lluís Homar tuvo toda la libertad para poder inferir sus cambios y sus manipulaciones y los elementos de trabajo dramatúrgicos para cerrar su versión" Xavier Albertí — Dramaturgo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Prosigue Albertí: “A partir de ahí, Homar tuvo toda la libertad, como no puede ser de otra manera, para poder inferir sus cambios y sus manipulaciones y los elementos de trabajo dramatúrgicos para cerrar su versión. Esa versión se puede acercar a la de Gemma Burgos como se puede acercar a la de Felipe Pedraza o cualquier otro porque las diferencias son mínimas, debido a que existe un material documental absolutamente cierto sobre las intenciones de Lope de Vega sobre su publicación. La CNTC intenta, siempre que sea posible, acercarse a los elementos originales de la versión y versionar en función de parámetros puramente de articulación de signos escénicos para su representación. Cualquier afirmación de que la versión de Lluís Homar de La discreta enamorada es un plagio de la edición crítica de Gemma Burgos nos parece, y hablo como dramaturgo de la CNTC, absolutamente fuera de lugar puesto que podría ser un plagio de cualquiera de las versiones, ya que las diferencias entre unas y otras son absolutamente mínimas. Por tanto, la versión de Lluís, aparte de respetar profundamente el texto siempre que ha podido, se ha manifestado en el recorrido ideológico de la misma”.

Lo cierto es que, a lo largo de esta última temporada 2023/24, la CNTC ha llevado a escena otros textos clásicos en los que sí ha especificado —en su web y en los programas de mano— la autoría de la versión empleada para su puesta en escena. En el caso de El gran teatro del mundo, también dirigida por Homar, figura Brenda Escobedo como dramaturgista. En Los bufos madrileños, Rafa Castejón firmó la versión del libreto de Luis Mariano de Larra; Ana Zamora se encargó de la versión de El castillo de Lindabridis, de Calderón de la Barca; Iñaki Rikarte, de la de El monstruo de los jardines, del mismo autor y, en el caso de El enfermo imaginario, de Molière, dirigida por Manuel Galiana, la traducción la firmó María Cóndor y la versión, Estudio2. Son solo algunos ejemplos, pero una vez revisadas las fichas artísticas de todos los montajes programados esta temporada en el Clásico, el único en el que no se especifica la autoría de la versión, adaptación o, en su defecto, la dramaturgia, es en La discreta enamorada.

La última representación del montaje tuvo lugar el 8 de junio de este año en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y, según la web de la CNTC, la obra viajará a Bogotá, Colombia, el próximo 18 de septiembre, donde podrá verse hasta el 22 del mismo mes, sin Homar en el reparto, debido a la condición de no actuar que le impuso el INAEM para prorrogar su contrato como director artístico de la Compañía.

Un instante del montaje de 'La discreta enamorada'. / SERGIO PARRA

¿Plagio? La respuesta de los abogados

Javier Fernández-Lasquetty Quintana es abogado, experto en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información, profesor del IE Law School y presidente de la Sección de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados (no confundirle con su primo, exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid). En declaraciones a este diario, sostiene que nos encontramos ante “un caso de plagio”. El abogado explica que “hay dos tipos de obras literarias, artísticas o científicas: las originales y las derivadas. Las primeras son las que han sido escritas originalmente por un autor y las segundas son las traducciones, revisiones, adaptaciones, actualizaciones, anotaciones... El hecho de que la obra original sea de Lope de Vega no quita para que la autora de esas revisiones o anotaciones tenga unos derechos de autor que están reconocidos por la ley”.

Fernández-Lasquetty considera que “si lo que se ha hecho ha sido coger el texto de esta autora y se ha utilizado no solo para la representación (de la obra) sino también para hacerlo valer ante el Ministerio de Cultura, eso es un plagio porque hay una copia y además hay una atribución porque hay otra persona que se está atribuyendo dicha adaptación”.

Para hacer modificaciones sobre el texto de esta investigadora necesitaría su autorización. No tiene ninguna significación que haya quitado algunas partes" Javier Fernández-Lasquetty Quintana — Abogado, experto en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información

¿Podría Lluís Homar defender su autoría argumentando que ha eliminado algunos versos del texto de Gemma Burgos? “No, porque para hacer modificaciones sobre el texto de esta investigadora necesitaría su autorización. No tiene ninguna significación que haya quitado algunas partes. Primero, lo ha copiado. Segundo, no ha reconocido la autoría de esa obra, a lo que está obligado según la ley. Y tercero, ha hecho una modificación sobre esa adaptación y lo ha hecho sin autorización”.

¿Qué consecuencias legales podría tener este hecho para Lluís Homar y para el Ministerio de Cultura o el INAEM? “En estos temas es difícil determinar quién es el autor, puesto que no existe un registro público como sí ocurre con las patentes o las marcas. Aquí hay una persona que se presenta como autor de esta revisión, adaptación o como quiera llamarlo, y dice que ha cogido el texto original de Lope y lo ha modificado. Comprobar que eso es cierto es muy difícil, dificilísimo, aunque la tesis de esta investigadora esté publicada en internet (en la web de Artelope). Yo he intervenido en muchos contratos de edición y una de las obligaciones del autor de cualquier tipo de obra es garantizar que lo es. Me imagino que, en algún momento, el señor Lluís Homar habrá tenido que declarar que él es el autor de esa adaptación. Y con esa declaración, que puede ser el propio libreto de la obra, el Ministerio de Cultura habrá procedido a hacer el encargo o a pagar la cantidad que le corresponda”.

Consecuencias civiles y penales

En cuanto a las consecuencias que podría tener para Lluís Homar que Gemma Burgos decidiera emprender acciones legales, Fernández-Lasquetty sostiene que estos hechos “tienen consecuencias civiles y penales, pero las últimas se utilizan normalmente para fenómenos como el de la piratería. Lo más normal es que el caso tenga consecuencias civiles: el ejercicio de una acción que tendría como objeto el reconocimiento de la autoría por parte de esta investigadora, la declaración de que la actuación de este señor es un plagio, la indemnización por los daños y perjuicios y, en su caso, la retirada de la obra, si es que la autora tiene interés en ello. Y hay una doble indemnización: por un lado, por los daños materiales, es decir, el equivalente al beneficio que haya obtenido el infractor; y por otro, una indemnización por el daño moral, es decir, atribuirse una obra de otra persona supone también una infracción en sí misma que es indemnizable”.

Actuar de esta manera puede tener sus consecuencias en el caso de que se plantee una acción judicial porque es una demostración de mayor mala fe" Javier Fernández-Lasquetty Quintana — Abogado, experto en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información

¿Y qué supone a efectos legales que Lluís Homar también haya registrado la adaptación a su nombre en la Sociedad General de Autores (SGAE) y vaya a cobrar derechos de autor y explotación? “Actuar de esta manera puede tener sus consecuencias en el caso de que se plantee una acción judicial porque es una especie de agravamiento, es una demostración de mayor mala fe. Es decir, registra una obra a su nombre, sabiendo que no es suya, con el fin de obtener una remuneración. Es una manifestación de la usurpación de la titularidad. O sea, eso agrava su responsabilidad”. “Me quedo atónito, es tan burdo que parece increíble, la gente suele ser más sofisticada”, concluye Fernández-Lasquetty.