La última locura de Verstappen: victoria en Imola tras pasar la noche en vela para ganar un torneo de videojuegos

Lo primero que pregunta Max Verstappen cuando llega a un hotel es qué velocidad tiene la conexión a Internet. No tiene grandes caprichos, pero la red tiene que ser excelente. El motivo es que durante el escaso tiempo libre que tiene en los fines de semana de grandes premios, el neerlandés hace de todo menos desconectar. Compite en 'simracing', una modalidad de los eSports con videojuegos de carreras. Apenas unas horas antes de triunfar en Imola, el de Red Bull ganaba las 24 Horas Nürburgring en iRacing con el Team Redline.

En la cabeza del neerlandés solo hay F1 y competición, en todas sus formas. Verstappen es alguien que, por la educación que le sirvió Jos, también piloto, tiene en mente ganar como único argumento. La imagen del neerlandés encima de su monoplaza celebrando la victoria en Imola y la que encabeza este artículo están distanciadas por apenas unas horas. Mientras sus rivales en la parrilla aprovechaban para descansar, el vigente campeón de la F1 le robaba horas al sueño.

Red Bull consiente y patrocina la aventura de Max

Cabe señalar que en las 24 Horas Nürburgring virtuales, como ocurre en las reales, los pilotos se alternan. No se compite durante un día entero. El corredor de Red Bull puso a disposición de su equipo todo el tiempo que pudo y le dejó su equipo, quien le da consentimiento al neerlandés, pese al incendio que sufre esta temporada. Un conflicto que se originó con el anuncio de la salida de Adrian Newey, el cerebro de la escudería de la marca energética.

Max Verstappen, intratable en Imola / AP

De hecho, fueron las propias cuentas corporativas de la escudería Red Bull las que anunciaron la participación de su piloto en el torneo de 'simracing'. Tanto es así que el Team Redline está patrocinador por la marca austriaca. Este equipo fue fundado hace más de 20 años y en su estructura se mezclan pilotos de primer nivel como Verstappen con jugadores como Kevin Siggy, que han dominado videojuegos del estilo de iRacing. El título se vende desde 2008 y requiere un alto nivel de exigencia, por eso Max viaja con su 'set up' de circuito en circuito del Mundial.

Verstappen compagina la simulación con la F1 desde hace tiempo. En el pasado Gran Premio de Arabia Saudí se quedó de madrugada jugando. El tricampeón arrasó en la competición oficial, con 'pole' y triunfo, como ocurrió en Imola. "Cada uno pasa la noche del sábado como quiere. Puedes salir a cenar, pero yo prefiero utilizar mi tiempo libre en esto. Soy lo suficientemente profesional como para saber qué se puede y qué no se puede hacer", respondió el de Red Bull cuando se le preguntó sobre cómo hace para compatibilizar las competiciones.

Verstappen se enteró de la victoria durante la carrera

"Si algo sale mal el domingo, me lo echarán en cara. Pero no me importa. Si duermes menos puede afectarte en la carrera, pero con tantos años de experiencia ya sé lo que hacer. Ya he jugado en otras carreras. Esta vez la gente ha hablado más, porque se ha anunciado", justificó Verstappen en la previa a su coparticipación. Fue uno de los temas más comentados de un fin de semana donde McLaren y Lando Norris volvieron a demostrar que están cada día más cerca de Red Bull, hasta hace nada inalcanzable.

Lejos de quitarle importancia al tema, 'Mad Max' celebró el triunfo en Imola con los brazos en alto, imitando el logotipo de iRacing. Lo curioso es que Verstappen supo que su equipo de 'simracing' Team Redline ganó las 24 Horas Nürburgring mientras estaba en carrera en Imola. La fuente para saber qué había sucedido en el videojuego fue Gianpiero Lambiase, su amigo e ingeniero, que le habría transmitido la información a través de la radio.

A Verstappen le benefició esta vez que el torneo y la carrera de Italia coincidían en horario europeo. El neerlandés consiguió dormir siete horas después de una 'pole' agitada, en la que igualó el récord de Ayrton Senna de ocho 'poles' consecutivas. Nada más lograr el hito se fue corriendo para ponerse a los mandos de la plataforma de simulación en un BMW GT, con el que logró una ventaja que sus compañeros del Team Redline aprovecharon para certificar el triunfo en las 24 Horas Nürburgring.