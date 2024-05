La Fed debate retrasar la primera bajada de tipos por la resistencia de la inflación estadounidense

Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. / -/Federal Reserve /dpa - Archivo

El debate de la Reserva Federal estadounidense (Fed) ya no se sitúa en cuántas veces recortarán los tipos de interés durante el 2024, sino cuándo empezar con las bajadas de los mismos. Nadie esperaba que la inflación de Estados Unidos subiese tres décimas en marzo hasta el 3,5%, ni que el PIB del país redujese a la mitad su crecimiento en los tres primeros meses del ejercicio actual tras caer al 0,4%. Las cifras hacen prever que el organismo presidido por Jerome Powell mantendrá las tasas estables una vez más y que la primera fecha de descensos se retrasará más de lo esperado por los mercados.

En palabras del CIO global de Renta Fija de Allianz Global Investors, Franck Dixmier, "el banco central estadounidense necesita más confianza en la senda de la inflación antes de poder recortar los tipos". A los datos de inflación y creicmiento económico se añaden los relativos al empleo. El mercado laboral continuó registrando sólidas ganancias de empleo en marzo, pero otras medidas sugieren un proceso de reequilibrio gradual que sigue en marcha. Esto ha llevado a los mercados a descontar que "la Fed retrasará el inicio del ciclo de bajadas hasta julio como muy pronto, más probablemente hasta el otoño", exponen los investigadores de BBVA Research Javier Amador e Iván Fernández.

Después de la publicación de los informes de inflación, Powell admitió que era muy posible que se tardase "más de lo esperado" en confiar en que este indicador avanzase hacia el objetivo marcado por el banco central del 2% y que, para conseguir esta meta, podría mantener los tipos altos "todo el tiempo que sea necesario". Las posiciones cada vez más restrictivas de los distintos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed hacen pensar que el primer recorte de los tipos incluso podría no verse hasta el 2025. Por ejemplo, la gobernadora Michelle Bowman aseguró que veía "riesgos al alza" para la inflación, mientras que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, planteó la posibilidad de que no se registren descensos de tipos este año. "Si las cifras de inflación no mejoran lo suficiente, se mantendrán en espera indefinidamente", explicó el economista jefe de Point72 y antiguo economista de la Fed, Dean Maki.

Expectación en la eurozona

Además de los datos macroeconómicos de Estados Unidos, las expectativas positivas de los mercados financieros han sido muy relevantes en los últimos meses. "El mercado reaccionó con demasiada fuerza a la publicación de los últimos datos de inflación", señala Dixmier. Es algo de lo que ya alertaba el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, hace cuatro meses, cuando alertó de que los mercados estaban descontando "un aterrizaje suave" de la economía europea, una posición que estaba comprimiento las primas de riesgo y la toma de muchos riesgos por parte de los fondos de inversión.

Sin embargo, una dosis demasiado restrictiva en Estados Unidos tiene serias consecuencias para el resto del mundo. "En el caso de la eurozona, aunque el recorte de tipos en junio parece ya bastante consensuado en el Consejo de Gobierno, los halcones pueden señalar el riesgo de avivar la inflación importada en la zona euro a través de la depreciación de la moneda si el BCE se aparta demasiado de la Fed", recuerda el economista jefe de la gestora de fondos AXA Investment Managers, Gilles Moëc. Ahora mismo, todos los ojos apuntan al mes de junio. "La reunión de junio, en la que se espera que la Fed anuncie sus perspectivas de crecimiento, inflación y puntos, debería ser una cita importante para los mercados", apunta Dixmier.