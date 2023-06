Estas son las carreras de Madrid que no te puedes perder si te gusta el running

Te presentamos la lista de mejores carreras de running de Madrid. / Emilio Naranjo /EFE

Madrid es una ciudad activa, deportista. Ofrece carreras de ciclismo, de pádel, torneos de fútbol, baloncesto, pruebas de triatlón. Pero como sucede en muchas ciudades, el running está de moda. Y cada mes, las calles se convierten en verdaderos circuitos de carreras donde los runners se convierten en los protagonistas de Madrid, algo que no te puedes perder. La oferta de carreras en Madrid de lo más variada y el objetivo está claro: animar a la gente a practicar deporte, cuidarse, llevar unos hábitos de vida saludable y disfrutar de la práctica del running sin riesgo por las calles más emblemáticas de Madrid:

Estas son las mejores carreras para competir en Madrid si te gusta el running:

MARATÓN POPULAR DE MADRID O ZURICH ROCK AND ROLL RUNNING SERIES MADRID

El Maratón Popular de Madrid es una de las competición de running más importante de España y una de las más conocidas de Europa. En esta prueba, que se celebra en abril, participan casi 40.000 corredores de todo el mundo y parte desde la Plaza de Gregorio Marañón, realizando un recorrido por las principales arterias del centro financiero de la capital madrileña. La carrera la organiza AD Mapoma, referente a nivel nacional en la organización de eventos deportivos.

La Maratón Popular de Madrid, la carrera a la que no puedes faltar si eres runner / Kiko Huesca/ EFE

La Maratón Popular de Madrid ofrece al corredor poder inscribirse en tres distancias: Maratón, (42km) Media Maratón (21km) y 10K, por lo que el ser más o menos profesional o el miedo a la distancia no debe suponer un impedimento para salir a las calles y disfrutar de correr por las principales calles y plazas de Madrid dentro de un espectáculo en el que miles de espectadores también salen a las calles para animar a los corredores. Además, la Maratón Popular de Madrid cuenta durante su recorrido con 30 puntos de animación, que hacen de la Rock And Roll Running Series Madrid un auténtico espectáculo en el que disfrutar de un ambiente festivo, deportivo y colorido a la vez que sumas kilómetros a tus zapatillas haciendo running por los lugares más fantásticos de Madrid.

MADRID CORRE POR MADRID

Madrid Corre por Madrid es otra opción fantástica para que los runners compitan por Madrid. Es otro evento organizado por AD Mapoma, promovido por la Comunidad de Madrid como forma de potenciar el deporte y la Fundación Madrid por el Deporte. Con una distancia de diez kilómetros, esta carrera matutina y celebrada en Septiembre pone su línea de salida desde el Paseo de la Castellana hasta su final en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Esta carrera pone su límite en 10.000 participantes que podrán inscribirse de dos formas, los dorsales del 1 al 5.000 (o inscritos hasta el 31 de julio) pagarán 15,60 € por su entrada, de los cuales 2 se destinarán a una causa solidaria. De los dorsales 5.001 a 10.000 (o inscritos después del 31 de julio) pagarán 17,60€, de los cuales también dos serán para una causa solidaria. Sin duda, esta es una de las opciones en las que además de participar, estarás haciendo una buena causa.

Madrid tiene una oferta privilegiada de pruebas de running, como la Rock and Roll Madrid / Víctor Lerena/ EFE

CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN REAL MADRID

La Carrera Solidaria Fundación Real Madrid es otra opción que consta de dos distancias de 10 y 5 kilómetros, por lo que todo el mundo puede participar. Esta carrera es para valientes, ya que se realiza en enero con las bajas temperaturas que eso conlleva, pero su recaudación va destinada a los proyectos de atención a la diversidad de la Fundación Real Madrid. La carrera parte de los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu y transita por zonas céntricas de la capital como la Plaza de Cuzco, la Plaza de Lima, la Plaza de Colón o la Zona de Nuevos Ministerios.

CARRERA DEL MEDIO AMBIENTE ECORUN MADRID

Para el mes de junio, y más concretamente el día 4, ya está confirmada la EcoRun. Una carrera solidaria que transcurre por la Casa de Campo y que tiene lugar con motivo de la celebración del ‘Día Mundial del Medio Ambiente’. Elige uno de los dos recorridos que transcurren por este jardín histórico: uno de 10 km para corredores habituales y otro de 5 km para todos los públicos.

WINGS FOR LIVE WORLD RUN MADRID

La Wings for Live World Run es una opción en la que no todos los corredores pueden participar, ya que esta prueba es una carrera para corredores y participantes en silla de ruedas. El funcionamiento de la misma es distinto, ya que no es una carrera en la que los corredores tengan que cruzar una línea de meta, por primera vez una meta que alcanzar, ya que los participantes son perseguidos por un coche virtual, todo se lleva a cabo a través de una app.

El importe de la inscripción es de 15 euros por persona, los cuales se destinan a la investigación de una cura para la médula espinal. La Wings For Live World Run se realiza en el Parque Juan Carlos I, cerca de la zona de Barajas, IFEMA y Alameda de Osuna en un recorrido de 5 kilómetros donde la música también será protagonista.

CARRERA DE LA CIENCIA MADRID

La conocida como Carrera de la Ciencia parte desde la sede del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), con salida y meta en la Calle Serrano 117. Esta prueba, que se celebra en octubre, recorre 10 kilómetros por las zonas más señoriales de Madrid. La Carrera de la Ciencia recibió en 2005 el Premio a la carrera mejor organizada de la Real Federación Española de Atletismo. Es una prueba que combina a los corredores populares con los corredores de alta competición nacional e internacional, en cuyas inscripciones han llegado a estar campeonas olímpicas, del mundo y de Europa. Además, es una prueba en la que es destacable la participación de mujeres, la cual supera el 30% del total de los corredores.

SAN SILVESTRE VALLECANA

Noticias relacionadas

Por último, la prueba más conocida y reconocible. Cada 31 de diciembre se celebra por las calles de la capital la San Silvestre Vallecana, la forma en la que los runners despiden el año antes del atracón de la cena y las uvas. La San Silvestre tiene dos ediciones, la popular y la internacional donde algunos de los mejores atletas del mundo luchan por conquistar la meta final en el Estadio de Vallecas. La San Silvestre Vallecana es una competición mítica que combina deporte, fiesta y mucha alegría antes de las tradicionales uvas.

La San Silvestre Vallecana, la carrera de running más conocida de Madrid / MARISCAL / EFE

Sin duda las ciudades se están convirtiendo en espacios cada vez más dominados por runners, Madrid es un lugar donde si eres amante de calzarte las zapatillas y sumar kilómetros a tus piernas cualquiera de estas carreras supone una oportunidad para competir, superarte a ti mismo y la mejor opción para correr por las calles de Madrid.