¿Cuántos títulos tiene Carlos Alcaraz?

Te presentamos el palmarés de títulos de Carlos Alcaraz. / EUROPA PRESS

Tras su última victoria en Queens, Carlos Alcaraz ya se ha convertido un dominador total de todas las superficies del tenis. A sus 20 años, el tenista de El Palmar ya ha ganado en tierra, pista dura y hierba, lo cual le ha llevado a convertirse por pleno derecho en el número 1 del ranking ATP y consolidarse como el gran heredero de los tres grandes de ese siglo (y quizá de la historia del tenis, como máximos ganadores de Grand Slam) como son Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Por ello, te presentamos la lista de éxitos y titulos que ya ha conquistado 'Carlitos' en su meteórica carrera hasta el momento.

En estos tres años de carrera, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ya ha firmado una serie de partidos y ha conquistado una serie de éxitos que quedarán grabados en la memoria de los fans del tenis español y mundial. Carlos Alcaraz Garfia se convirtió un 12 de septiembre de 2022, con apenas 19 años, 4 meses y 6 días, en el número 1 más joven de la historia del ranking ATP y del tenis mundial tras conquistar su primer Grand Slam, el US Open.

Carlos Alcaraz acumula once títulos en su trayectoria en el circuito mundial del tenis. / Archivo

Aquel día, el mundo del tenis constató que Alcaraz ya no sólo era una promesa meteórica, sino que ya se había confirmado como uno de los mayores ases de la raqueta del mundo llamado a ser el testigo generacional del "Big Three" en el tenis mundial. Un talento que no parece tener rival ni freno. Alcaraz ese día conquistó un hito absolutamente histórico, ya que logró tumbar casi dos décadas de dominio y alternancia en el número uno entre Nadal, Djokovic y Federer, que solo pudieron interrumpir Andy Murray y Medvedev en un par de ocasiones.

Alcaraz llegó, vió y venció a todo el que se fue interponiendo en su camino, incluídos todos aquellos tenistas que estaban llamados a ser los próximos herederos del peso del tenis mundial. Llegó y tuteó de tú a tú a Djokovic o a Rafa Nadal, su ídolo de infancia, hasta que logró superarlos. Y ahí está, un crecimiento imparable que no ha hecho mas que superarse hasta alcanzar doce títulos en total desde 2021 que se preveen que se multiplicarán para un joven al que no se prevee techo.

Los títulos de Carlos Alcaraz

El 2021 de Alcaraz fue el preaviso del talento que estaba por explotar. En su segundo año en el circuito, fue capaz de llegar a los cuartos de final de un Grand Slam como el US Open y además, apuntarse su primer título ATP como tenista profesional, el torneo de Umag en Croacia.

Pero su año de explosión definitiva fue 2022, además rompiendo progresivamente los techos de cristal que te marca el tenis. Alcaraz no subía peldaños, se los merendaba de tres en tres: el murciano empezó el año alcanzando la tercera ronda en el Open de Australia, tras un titánico partido contra Berrettini, después fue campeón en Río de Janeiro contra Schwartzman, el que fue su primer ATP 500 y posteriormente conquistó Miami, Madrid y Barcelona. Los dos primeros, en la categoría Masters 1000 y el último, de 250, pero que creó en el aficionado español la sensación de que estaba ante un nuevo fenómeno para nuestro deporte. Pero el golpe encima de la mesa definitivo todavía no había llegado, todavía faltaba el 'major'.

El tenista español Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Mutua Madrid Open disputado en Madrid. / EFE/Chema Moya

Y Alcaraz cerró su año a lo grande, haciéndose mayor tierras americanas tras ganar el US Open. Su primer Grand Slam, en el que por el camino fue batiendo a tenistas como Cilic, Sinner o Ruud, que también son considerados como futuros grandes campeones de este deporte. Ese 12 de septiembre, con apenas 19 años, Carlos Alcaraz había llegado a la cima. Campeón del Grand Slam y número uno del mundo, un hecho histórico, pero también peligroso de gestionar para alguien tan joven en cuanto a presión y expectativas.

Carlos Alcaraz levantando la copa de campeón del US Open, su primer título de Grand Slam. / Agencias

Pero esas dos palabras no existen en el diccionario de Alcaraz, ya que en 2023 ha vuelto a conquistar Barcelona y Madrid, se impuso en Indian Wells a Medvedev (uno de los rivales más duros del circuito) y a pesar de sus dos problemas físicos en el Open de Australia (el cual no pudo disputar) y Roland Garros (donde una lesión en la semifinal contra Djokovic acabó con sus opciones) ha sido capaz de rehacerse y conquistar su primer título sobre hierba, en el torneo de Queen´s, tras imponerse a Miñaur por un doble 6-4. En el horizonte quedan muchos años de carrera y muchos títulos por conquistar para un tenista especial que tiene lo que un elegido del deporte tiene que reunir para brillar y dominar al máximo más allá de un talento de uno entre un millón: cabeza, corazón y... coraje.

Carlos Alcaraz venció el torneo de Indian Wells en 2023. / Archivo

¿Cuántos títulos ha conquistado Carlos Alcaraz?

