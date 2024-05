Biden mantendrá su política en Gaza mientras las protestas universitarias amenazan su campaña

El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este jueves el derecho a protestar pacíficamente, pero exigió que "debe prevalecer el orden", mientras las manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamás en Gaza han causado estragos en los campus universitarios estadounidenses. "Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a provocar el caos", dijo Biden en la Casa Blanca, sus primeros comentarios extensos sobre los disturbios propalestinos en universidades de todo el país. "Vandalismo, allanamiento de morada, rotura de ventanas, cierre de campus, forzar la cancelación de clases y graduaciones... nada de esto es una protesta pacífica", añadió. Las manifestaciones han representado una amenaza la reelección de Biden, y el presidente afronta una presión cada vez mayor para abordarlas personalmente antes de sus comentarios imprevistos este jueves. El presidente dijo que las protestas no le han hecho repensar su enfoque de la guerra.

Los enfrentamientos han puesto de relieve el creciente descontento entre los progresistas, los jóvenes y los musulmanes y árabes estadounidenses por la guerra, y la profunda división dentro del propio Partido Demócrata de Biden por su manejo del tema. La guerra en Gaza se ha convertido cada vez más en un lastre para la posición política de Biden, exponiéndolo a ataques de ambos lados y con encuestas que muestran que los votantes están perdiendo confianza en su enfoque. Los campamentos propalestinos se extendieron al menos a 100 universidades en 30 estados y a Washington DC, desde que los manifestantes levantaron por primera vez tiendas de campaña en el patio de Columbia el 17 de abril.

Biden buscó el jueves lograr un equilibrio entre lo que dijo que eran "dos principios estadounidenses fundamentales", el derecho a la libertad de expresión y el "estado de derecho". "Ambos deben ser respetados. No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos la disidencia", afirmó. "Pero tampoco somos un país sin ley. Somos una sociedad civil y el orden debe prevalecer". Cuando se le preguntó si la Guardia Nacional debería intervenir como han sugerido algunos republicanos, Biden dijo que "no". También advirtió de la intimidación antisemita contra estudiantes judíos o amenazas contra musulmanes. "No debería haber lugar en ningún campus, ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra los estudiantes judíos", dijo Biden. "No hay lugar para discursos de odio o violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra los árabes estadounidenses o los palestinos estadounidenses".

Las autoridades académicas de los campus han tenido dificultades para abordar las protestas, haciendo frente a críticas de donantes y políticos de ambos lados del debate. Algunos han criticado lo que consideran una respuesta dura a los jóvenes activistas y otros acusan a los centros de hacer la vista gorda ante los estudiantes judíos que, según dicen, están siendo amenazados por intimidación antisemita.

Las protestas en los campus de todo Estados Unidos se han intensificado en las últimas semanas en solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Columbia que fueron arrestados después de construir un campamento que, según los administradores del centro, violó múltiples políticas escolares e intimidó a estudiantes judíos. Los manifestantes en Columbia se atrincheraron después de los arrestos, arriesgándose finalmente a ser expulsados y se atrincheraron en un edificio, una medida que terminó con una redada policial el martes por la noche y el arresto de 119 personas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que los estudiantes han sido influenciados por "agitadores externos profesionales" para volverse cada vez más violentos. La policía ha estado preocupada por una "integración de la retórica" asociada con el terrorismo, dijo a los periodistas la comisionada adjunta de inteligencia y contraterrorismo, Rebecca Weiner.

Las protestas han sido un desafío personal para Biden, quien necesitará movilizar a votantes jóvenes y progresistas consternados por su apoyo a Israel para reforzar sus posibilidades en la reedición de las elecciones presidenciales de noviembre con el republicano Donald Trump. Los republicanos han aprovechado las imágenes para criticar a Biden y pintar una imagen de una nación que, según dicen, ha visto crecer la anarquía y el desorden bajo su administración. Trump llamó el martes por la noche a Fox News cuando la policía ingresaba al campus de Columbia, diciendo que Biden había erosionado el apoyo bipartidista a Israel.

Biden se enfrenta a un momento decisivo en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza. Ha estado presionando a Israel y Hamás para que acepten un alto el fuego, un primer paso hacia la resolución de su conflicto, y para que entre más ayuda a Gaza para aliviar la crisis humanitaria. Unas medidas que podrían ayudar a abordar la reacción política interna. Israel ha librado una guerra de casi siete meses después de que Hamás, un grupo designado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, lanzara un ataque que mató a 1.200 personas y secuestró a 240. Las autoridades de Gaza, gobernada por Hamás, dicen que más de 34.000 palestinos han muerto.