Festivales en Madrid: empieza el baile

Después de muchos años de dominio de Barcelona como capital festivalera de la península, Madrid está subiendo escalones de manera lenta pero segura. Quizá las marcas no sean todavía tan prestigiosas o representativas del espíritu de una ciudad como las que se desarrollan en la capital catalana, pero nadie podrá quejarse de que aquí no haya una oferta cada vez más rica, hasta tal punto que varias franquicias de la Ciudad Condal están buscándose ahora la vida en la villa y corte. Si el brutal experimento que supuso el año pasado el Primavera Sound en su edición Arganda del Rey se estrelló contra una circunstancia metereológica completamente excepcional y un recinto pésimo en el que para llegar casi había que tomar un vuelo transoceánico, este año es el festival Alma Occident (31 de mayo al 14 de junio) el que se ha subido al Ave para abrir una delegación en uno de los mejores enclaves festivaleros de la ciudad, el Parque Tierno Galván.

Oscar Aranzueque y Martín Perez, directores tanto de la edición barcelonesa como de la madrileña de este festival, aseguran a este diario que desembarcan en la capital "con mucha ilusión y con una enorme responsabilidad. Sabemos de la exigencia del público de Madrid. El reto y el objetivo es superar las expectativas y que la gente quiera repetir la experiencia el año que viene". Respecto a si esperan encontrarse con un público distinto al que conocen, confían en que no. "⁠Es un público similar. Amante de la buena música en directo, que quiere disfrutar de una experiencia cuidada y que le reciban con una sonrisa en un entorno idílico". Su propuesta viene a rivalizar directamente con la de Noches del Botánico: una programación de conciertos individuales (hay algún cartel doble) a lo largo de un par de semanas (en el Botánico son dos meses enteros, nada menos que 55 noches de música), concebidos para un público esencialmente maduro y con posibles en un recinto cómodo y céntrico en el que disfrutar de una experiencia, sobre todo gastronómica y de relax, que vaya más allá de lo musical. Pero sin dejar de apostar fuerte en este apartado y tratando de disparar a diferentes públicos: Deep Purple para los más rockeros, Jorge Drexler para quienes aman la canción de autor, Nile Rodgers y sus Chic, en programa doble con Soul II Soul, para los más bailongos, Vetusta Morla para los indies y Jamie Cullum para los amantes del jazz, entre otros.

Al desembarco de ese rival se refieren precisamente los responsables de Noches del Botánico (4 de junio a 31 de julio), Julio Martí y Ramón Martín, del que opinan que, igual que el Primavera Sound el año pasado, "ha entrado como elefante en cacharrería", sin que eso signifique que no respeten "el derecho de todo el mundo a montar lo que quiera". Ellos, que van por su octava edición, defienden que tienen un recinto de lujo (el oasis verde que es el Jardín Botánico de la Complutense), al que definen como "una bombonera", además de "el público más melómano". Su cartel lo acredita: es aquí donde actuarán Pj Harvey, Mitsky, Anohni and The Johnsons, el Philip Glass Ensemble, Loreena McKennitt, James Blake o Salif Keita junto a estrellas de un pop más masivo como Iván Ferreiro, Status Quo o Toto. Respecto a la mencionada rivalidad entre las dos ciudades, creen que el dominio histórico de Barcelona en la música en directo está a punto de terminar, pero no por los festivales, sino por la entrada en juego del Bernabéu, que ha roto todas las expectativas. Es suficiente con recordar que la colombiana Karol G tiene ya vendidos cuatro sold outs (fechas con las entradas agotadas) en el estadio del Real Madrid, y Taylor Swift, la estrella más rentable del planeta, dos, lo mismo que el ídolo mexicano Luis Miguel. No son los únicos. A una media de 60.000 espectadores por concierto, echen cuentas.

Ambiente relajado en el festival Noches del Botánico. / Fer Gonzalez

Lo del Bernabéu es una liga distinta respecto a muchos festivales que no aspiran a incluir a estrellas de tal calibre, con la excepción del mayor de todos en la capital: el Mad Cool (del 10 al 13 de julio), que hace unos años tenía precisamente a Swift como cabeza de cartel, con la mala suerte de que fue en la edición en la que se nos vino la pandemia encima. La cita estrella de la capital se enfrenta este año de nuevo al reto de siempre: el de disponer de recintos con las condiciones adecuadas para albergar con comodidad jornadas de 70.000 espectadores por día. Ya llevan varios intentos: tras empezar en la Caja Mágica en 2016 y celebrar allí dos ediciones, se atravesaron de sur a norte la ciudad para instalarse durante tres años entre Valdebebas y Barajas, pero el ruido y las molestias que causa un evento de estas dimensiones no gustaron a los vecinos de la España de las piscinas.

Por eso el año pasado dedicideron, como en el tango de Piazzolla y Pino Solanas, volver al sur, concretamente a un gigantesco descampado de Villaverde pegado a Getafe y al barrio de San Cristóbal. Los problemas del sur acabaron siendo parecidos a los del norte: un infierno de movilidad y una multa generosa por ruido. La organización ha prometido resolver esos inconvenientes este año, así que el reto está servido. Por lo demás, su cartel sigue siendo, como siempre, el más ecléctico y el más ambicioso. El lugar donde ver evidencias como Pearl Jam, Dua Lipa, Avril Lavigne o The Killers, pero también exquisiteces algo menos obvias como Janelle Monae, Alvvays y Bar Italia, o donde bailar con eminencias como Danilo Plessow o The Blessed Madonna. Estaría bien que a alguien se le haya pasado por la cabeza que este año esa "carpa dance" a la que llaman The Loop no vuelva a ser una carpa cerrada que siempre acaba teniendo bastante de horno crematorio.

En la Caja Mágica donde arrancó Mad Cool se establece este año el Tomavistas, otro clásico capitalino que mantiene bien alta la bandera indie. Uno de sus directores, José Gallardo, comenta a este diario que espera que ese sea "el lugar definitivo para hacer el festival". La razón de ese entusiasmo, viniendo de un enclave idílico y más céntrico como el Parque Tierno Galván, es que "nos permite hacer producciones mucho más grandes e impactantes, desarrollando el mejor cartel de nuestra historia, con más espacio para que la gente esté cómoda y midiendo mucho los aforos". Gallardo reconoce la dificultad de encontrar un lugar adecuado en una ciudad "muy complicada para ubicar un evento al aire libre y más si es un festival de iniciativa privada", pero aún así se reconoce contento porque "nos mantenemos en el centro de la ciudad [SIC] y celebramos la primavera como el primer festival al aire libre de la temporada". Efectivamente, Tomavistas, que se celebra el 24 y 25 de mayo, es el arranque semioficial de la temporada de festivales. Este año se presenta como una gran verbena para indies cuarentones, con un cartel presidido por Belle & Sebastian, Dinosaur Jr., The Jesus & Mary Chain, Phoenix y Los Planetas tocando su álbum de debut, Super 8, que cumple treinta años. The Blaze rematan el primer día la faena con su electrónica para todos los públicos.

Público en una edición pasada de Tomavistas. / Javier Rosa

El panorama de los festivales madrileños florece con muchas citas más, como se puede ver más abajo. Y con alguna otra novedad como el Kalorama (29 a 31 de agosto), invención portuguesa con un fantástico cartel (LCD Soundsystem, The Smile y ese concierto doble de los dos grupos de Ben Gibbard, Death Cab for Cutie y The Postal Service, interpretando enteros sus respectivos discos más emblemáticos). Pero no es oro todo lo que reluce: la competencia es despiada y los hay que se quedan en el camino. Si el experimento castizo de Primavera Sound fue fallido, la otra gran baja de este año es Paraíso, el mejor festival de eléctrónica y quizá la mejor organizada, a todos los niveles, de las citas que ha habido en la capital en tiempos recientes. Todavía no se ha anunciado oficialmente, pero es un secreto a voces. Tampoco hay rastro por ahora del DCode después de unos años de extraña evolución y de que se cancelara su edición de 2023 tras la caída de su cabeza de cartel, Lewis Capaldi. Al fin y al cabo, los festivales son organismos vivos que nacen, crecen, a veces se reproducen y, en algún momento (los hay muy longevos), mueren. Inevitable que el darwinismo sea también entre ellos la nota dominante. Para saber cómo terminará esta temporada habrá que esperar a la llegada del otoño, pero por el momento, la oferta sigue siendo fuerte. Quizá, incluso excesiva.

Alma Tras 11 años de éxitos en Barcelona, Alma aterriza en Madrid con una oferta musical a la altura de las grandes citas. Planteado como un festival boutique, habrá que ver cómo se desenvuelve entre la vasta oferta madrileña. No obstante, ha juntado a grandes bandas para que la jugada le salga redonda: de Deep Purple a Vetusta Morla. Su apuesta por la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente es otra de sus señas de identidad. Ojalá corra mejor suerte que la versión gata del Primavera Sound.

Coordenadas Cuándo: del 30 de mayo al 17 de junio Dónde: Parque Tierno Galván (Calle Meneses, 4) Es tu festival si te gusta: Jorge Drexler, Valeria Castro, Vetusta Morla, Evanescence y Jamie Cullum

Noches del Botánico El festival-no-festival de Madrid. Su cartel es tan tocho que, cómo no, hay que digerirlo a poquito. Los conciertos son diarios y se celebran en un entorno rodeado de plantas exóticas y flores tropicales. También hay food trucks y tiendas de artesanía... por si, entre Iván Ferreiro y Lorena McKennitt, a alguien le da por beber una jarra de cerveza o, quién sabe, comprar una pulserita de cuero. Todo vale mientras la música sea buena. ¿Lo mejor? Poder regresar a casa a pie. Y sin sortear, como en The Walking Dead, 'caminantes'.

Coordenadas Cuándo: del 4 de junio al 31 de julio Dónde: Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Avenida Complutense, s/n) Es tu festival si te gusta: Sheryl Crow, PJ Harvey, María José Llergo, Julieta Venegas y Tom Jones

A Summer Story Por octavo año consecutivo, Arganda del Rey se convertirá en el epicentro de la música electrónica. Con 13.000 entradas vendidas en la pasada edición, se ha convertido en una parada destacada para los seguidores de Gordo, Shlømo y Sub Zero Project. A pesar de que la conexión con el recinto no es la mejor, ahí están las críticas que cada temporada se suceden sin demasiada trascendencia, el festival apenas se ha resentido. De hecho, cuenta con una masa importante de fieles que, a pesar de las dificultades, nunca fallan.

Coordenadas Cuándo: 21 y 22 de junio Dónde: Ciudad del Rock en Arganda del Rey (Autovía A3, kilómetro 33) Es tu festival si te gusta: Brian Cross, Carl Cox, Wade, Yves V y Basswell

Brava ¡Petardas, formación! En Brava hay más purpurina por metro cuadrado que sangre en cualquier película de Quentin Tarantino. Ojo, no es broma. El objetivo aquí es brillar tanto como los outfits-no-me-mires-que-te-ciego que suele llevar el público. El cartel, obviamente, está pensado para ello: Edurne, Nena Daconte y Samantha Hudson sacarán su artillería dosmilera para convertir Ifema en una gran bola de discoteca. Una fiesta sólo apto para guapas, listas y alvaromayistas. Sí, Álvaro Mayo también estará.

Coordenadas Cuándo: 20 y 21 de septiembre Dónde: Ifema (Avenida del Partenón, 5) Es tu festival si te gusta: Zara Larsson, Natalia Lacunza, Nena Daconte, Nebulossa y Varry Brava

Río Babel Dicen en Panamá que con todo el oro que les robaron los españoles podría haberse construido un puente de Portobelo a Madrid. Y, aunque dicho chascarrillo jamás se hizo realidad, Río Babel lleva seis años uniendo ambos continentes a través de la música. En esta ocasión, con un cartel de corte mayoritariamente español, saca pecho con nombres históricos que, a diferencia de otras ediciones, abren las puertas a un público más heterogéneo. ¿Calamaro y Morochos el mismo día? Sí. ¿Y qué?

Coordenadas Cuándo: 4, 5 y 6 de julio Dónde: Caja Mágica (Camino de Perales, 23) Es tu festival si te gusta: Juanes, La Oreja de Van Gogh, Amaral, La Pegatina y Delaporte

Sound Isidro ¡Raveros, indies y punkarras! Si aún estáis escuchando el último disco de Taylor Swift, dadle una patada ya. En Sound Isidro hay grupos que, sin su colosal presupuesto, tienen canciones que bien podrían sacar los colores a Fortnight, Down Bad y The Alchemy. En total, 111 artistas de 12 países repartidos a lo largo y ancho de la capital. Esto es como Netflix: no te pases horas buscando qué ver, simplemente escúchales. Cualquier elección será buena. Y, si no te convence, al siguiente.

Cuándo: del 16 de mayo al 22 de junio Dónde: diferentes espacios Es tu festival si te gusta: Bulego, rusowsky, Júlia Colom, Cecilio G y Zuaraz

Mad Cool Por el bien de Mad Cool, este año debe intentar que su recinto no se convierta en la caja de sardinas a la que ha acostumbrado al público. Un poquito más de espacio (y, por qué no, de agua) no le vendría nada mal a la cita estrella de Madrid. Y, bueno, ya por pedir, mejor conexión con la civilización. Pero, quizá, ya es mucho desear. Eso sí, ningún pero a su cartel: da igual donde coloques el dedo, cualquier concierto es bueno. Aunque, claro, la gran debilidad es Dua Lipa. Esperemos que se oiga mejor que Liam Gallagher.

Coordenadas Cuándo: 10, 11, 12 y 13 de julio Dónde: Espacio Mad Cool (Calle Laguna Dalga) Es tu festival si te gusta: Dua Lipa, Pearl Jam, The Killers, Avril Lavigne y Pearl Jam

Tomavistas "Tan de Madrid como Tomavistas". No hay, posiblemente, mejor lema para un festival como éste. Con un identidad marcada y una propuesta ecléctica, poco a poco, se ha ido asentando como una fecha imprescindible del calendario cultural. En esta ocasión, dado el furor que desata, por primera vez no se celebrará en el parque Tierno Galván sino en la Caja Mágica. Tendremos que ver cómo le sienta dicha ambición... pero, si logra conservar su ecosistema, no habrá nada que temer.

Coordenadas Cuándo: 24 y 25 de mayo Dónde: Caja Mágica (Camino de Perales, 23) Es tu festival si te gusta: The Blaze, Editors, Los Planetas, Phoenix y Alizzz

Kalorama Cuando pensábamos que ya no había espacio para más festivales, Madrid sorprende con su enésima iniciativa: desde Lisboa, aterriza Kalorama. Sus puntos fuertes son dos: se celebra al aire libre y con aforo limitado. Algo a valorar teniendo en cuenta el hacinamiento al que nos están acostumbrando. Esta nueva marca es el fórmula que ha adoptado la promotora Last Tour para afrontar la cancelación de Cala Mijas, su cita en Málaga, que se clausuró el pasado abril tras dos ediciones.