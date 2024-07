Santiago Segura: "Yo lo de defraudarme lo hago muy bien. Me defraudo muy bien yo solo"

Acaba de estrenar Padre no hay más que uno 4. Le falta el 5, porque dice que él es de pentalogías, como con Torrente. Ha cambiado el chip hacia el cine familiar, aunque eso no signifique que vaya a quedarse ahí, de padre comprensivo y niños filósofos, gamberros y puñeteros. Dice que Torrente es la antítesis de lo que él es. Y el padre de sus películas, una versión exagerada de sí mismo.

Padre no hay más que uno 4. Empezó con los niños pequeños y ya se le casa una. ¿Habrá Padre… hasta que sea abuelo?

¿Qué te parece? Esto nunca se sabe, pero en mi mente no está hacer muchas más películas de Padre… Yo creo que han cumplido su ciclo. Yo soy muy de pentalogías. Y luego, si acaso. Un recordatorio. De Fast and Furious van a hacer la once. Silvester Stallone hizo Rocky 5 y dieciocho años después, Rocky Balboa, un poquito para los fans.

¿Dedicarse al cine infantil últimamente es para compensar otra parte de su producción o porque le ha dado la vena tierna?

No. Y no lo considero cine infantil, sino cine familiar. Estoy trabajando siempre pensando en los adultos, que son los que se desplazan al cine y los que compran entradas No puedo defraudar a esta gente. Lo que pasa es que quizá sí, como padre, me hacía ilusión que mis hijas pudieran ver mis películas. Torrente es un cine mucho más cafre, bestia, salvaje, y mis hijas no han visto ninguna película de esa serie.

Igual se hubieran ido de casa.

En su día yo no recomendaba que nadie menor de 18 años fuera a ver la película. Yo no soy pedagogo. Quiero que la gente que la vea esté relativamente formada y entienda lo que es cada cosa. Torrente es claramente un antihéroe, un tío para reírte de él y que avisa de los peligros de ciertas actitudes. Hay gente que ha podido ver Torrente como una apología, y me parece lo más descabellado que se puede pensar, cuando es claramente una crítica o una sátira. Estas familiares tiene también un aire socarrón, pero son más blancas. Para mí ha sido un reto muy grande, y estoy supersatisfecho de cómo han funcionado.

¿Soportaría tener un padre como usted?

Mi padre era mucho más autoritario, yo me siento un padre más o menos simpático. Pero estas cosas hay que preguntárselas a los chicos. El padre de las pelis en el fondo es una versión un poquito exagerada mía. Nunca nos dan un libro de instrucciones para ser padres. Y dices: Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Me acuerdo que mi pobre madre, cuando yo tenía 18 años, me dijo una vez: Hijo, perdóname, he hecho lo mejor posible para educarte. Y yo le dije: Mamá, yo estoy feliz. Creo que he tenido la mejor madre del mundo. No es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende.

Ha metido a sus dos hijas en estas películas. ¿En casa se parece más a Torrente o al papá cinematográfico de esas criaturas?

Torrente creo que es una antítesis de lo que yo soy. Siempre he dicho en broma que lo único que puede tener Torrente parecido a mí es mi fobia a los franceses. Pero es que nada. Yo no bebo, no fumo. Sabina me acuerdo que me decía: Eres una estafa como Torrente.

Quiere decir que incluso se ducha.

Bueno, cómo es de necia la gente que alguna chica me ha dicho: Ay, pero si hueles bien. Da risa, pero es un poquito agobiante. Como si cuando ven una película de asesinos te meten en la cárcel.

“Papá: ¿Qué es una paja?”, le pregunta uno de sus hijos ficticios. Y usted se escaquea de contestar. Torrente lo tendría más clarito.

Torrente es que didáctico y pedagógico no creo que sea. Yo me escaqueo porque muchas veces dices: Cómo se lo explico al niño que sea formativo, educativo, que no le confunda, quizá no era el momento, qué edad tiene… Eso es la paternidad. Una duda constante.

Dice ser tranquilo en su círculo más cercano. Defina tranquilo.

Soy una persona que no me enfado mucho, que intento apaciguar, ser conciliador. Pero la verdad es que últimamente me han visto que tengo el cortisol muy alto, o sea que el estrés va por dentro. Hay que bajar el cortisol. Tomar una pastillita y que baje la tensión.

“No soy de ningún equipo de fútbol o partido político, porque para defraudarme ya me tengo a mí mismo”. Parece tenerse en alta consideración.

Es que yo lo de defraudarme lo hago muy bien. Me defraudo muy bien yo solo. Digo: A partir del lunes no tomo azúcar. Y de repente me tomo un chocolate. Soy patético. Pero bueno, también soy humano.

Actor, director, productor, guionista. Todo se lo guisa y se lo come. ¿Por eso quiso ir a MasterChef?

¡Qué bien me lo pasé! Fui un poco sin saber a lo que iba, porque soy muy catacaldos. A partir de los cincuenta dices. Ya sé mi oficio, lo hago bien… y de repente te dicen algo de lo que no tienes la menor idea, como es la cocina, y lograr un nivelillo es tan satisfactorio… Piensas: Todavía puedo aprender, todavía estoy vivo. Yo sabía esferificar, me volví loco. Te juro que soñaba con comida.

“Me pasa con el público como con las mujeres. Lo que me importa es su placer”. A ver si va a ser usted un caballero…

Soy un caballero. Desde pequeñito. Cuando leí eso que dije… Es que yo me estaba explicando. Yo disfruto haciendo una película, qué bien lo hemos pasado… Y si luego la gente dice: Pues a mí me ha aburrido, no está completo. Yo quiero que, cuando haces algo, la otra persona lo disfrute. Si eres el anfitrión en una fiesta, tú te lo pasas bomba y todos salen diciendo: Vaya coñazo de fiesta, yo me asustaría. El disfrute del otro es parte de mi disfrute.

¿No cree que Torrente estaría ahora en su caldo de cultivo, con tanta ultraderecha?

Totalmente. Fíjate que yo, en el estreno de Torrente, dije. Bueno, esto es una especie de dinosaurio, de animal a punto de extinguirse. Qué equivocado estaba. Torrentes cada vez hay más.

¿La patria está en peligro? ¿España se rompe?

El peligro que hay es que nos creamos esto, que la patria está en peligro, que el otro es el enemigo. Y eso es un error. La guerra es lo peor; pero ya, si es una guerra civil es terrorífica. Los políticos deberían hacer un pequeño esfuerzo y decir: En el Congreso nos estamos peleando porque tenemos disparidad de opiniones, pero vamos a acabar con eso de tocar la carita al otro o insultarle. Los cargos públicos deberían dar ejemplo.

Dice que lamenta no decir chorradas en las entrevistas. ¿Lo lamenta en ésta?

Digamos que no he estado muy gracioso, pero bueno, como buenamente he podido. Ya, digas lo que digas tienes que esperar a ver qué entiende el otro. Y cuando la entrevista es vis a vis, todavía. Pero cuando me has preguntado lo del placer y eso, de hemeroteca, yo pienso: ¿Pero quién ha dicho eso? Suena horrible.

Ya ve, pues hasta suena empático y solidario.

A mí me suena solidario, aunque alguno me puede decir: Pero cómo dices esas tonterías. Porque cuando sacas algo de contexto… Mira, la primera vez que me di cuenta de que la prensa me daba miedo fue hace veintipico años. Me preguntaron: “Perdone, sus cortos son un poco de culto, ¿no?”. Y contesté: Hombre, más bien son de inculto, porque los hago yo. Era en la Guía del Ocio. Y el periodista tituló: “Santiago Segura: ‘Yo hago cine para iletrados”. Estuve un rato conmocionado. Cogen tus palabras y las sacan de contexto. Pero si ya las reinterpretan, te quieres cortar las venas.