Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Este fin de semana los Pixies vuelven a aterrizar en Madrid, y aunque los hayamos visto ya un millón de veces, con shows fantásticos y otros decepcionantes, allí estaremos de nuevo para certificar que, pasen los años que pasen, siguen siendo una de las bandas más influyentes que haya conocido el rock alternativo, punto de referencia inexcusable para varias generaciones de aficionados. Para calmar las aguas antes de su tormenta sónica, nada mejor que esta versión a piano del mayor de sus hits, la eterna y siempre conmovedora Where Is My Mind, aquí a cargo del francés Maxence Cyrin.