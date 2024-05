Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: revelada la fecha en la que se conocerá la sentencia

El fiscal asegura tener "muchas preguntas que hacer a Daniel"

El acusado toma el turno después de que testificaran esta mañana tres policías, uno de inmigración y dos agentes de la comisaría de Phangan, isla cercana a Samui donde fue detenido tras el supuesto asesinato el 2 de agosto: "Hemos estado preparándonos durante varios días, pero yo quería que los testigos de la policía declararan primero, ya que tienen que cumplir con sus obligaciones y el acusado (de cualquier manera) tiene que permanecer en el tribunal", dijo hoy el abogado de Sancho, Apirchat Srinual. El letrado de Sancho confió en que el testimonio del español concluya hoy, si bien "no está claro a qué hora, porque por parte del fiscal y de la coacusación tienen muchas preguntas para Daniel", añadió. Por su parte, el fiscal dijo hoy a EFE que tenía "muchas preguntas que hacer a Daniel", y que no sabía si hoy se podría terminar con la declaración o podría extenderse hasta mañana. Hoy acudieron por primera vez al tribunal Carmen Bafalgón y Ramón Chipirrás, del Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás, que han asesorado desde España a la defensa de Sancho. Al figurar como testigos, el tribunal no les permitió la entrada en la sesión de la mañana, si bien hicieron las gestiones pertinentes para poder asistir a la declaración de Sancho, según dijeron a EFE.