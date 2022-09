¿Cuánto dinero ganará Carlos Alcaraz tras conquistar el US Open 2022?

Este domingo, en la final contra el noruego en el Abierto de Estados Unidos, la primera del murciano en un grande, Alcaraz ganó tras una lucha de tres horas y 20 minutos por 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) y 6-3. Esta victoria supone varios hitos para el tenista murciano: le encumbra hasta el número 1 de la ATP, el jugador más joven de la historia en lograrlo con 19 años y cuatro meses, y supone la consecución de su primer Grand Slam, un éxito deportivo que, además, le reportará un gran beneficio económico.

El tenista adolescente, que es rayo y trueno, tiene ya un título grande y lo que ha “soñado siempre desde pequeño”: el número uno del mundo, por el que también peleaba Ruud (que este lunes amanecerá pasando del número 7 al 2).

Un-believable.@carlosalcaraz we have no words. pic.twitter.com/3fflDLRiUb