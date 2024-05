¿Y si soy una 'mula' bancaria? Así se capta a gente para que blanquee dinero sin enterarse

Un buen día, cuando Manuel (nombre ficticio) volvía del gimnasio hacia su casa, recibió un mensaje en Telegram de "una señorita" que le pedía hablar con él unos minutos.

— Hola, ¿puedo hablar contigo unos minutos?

— ¿Quién eres?

— Gracias por tu respuesta, soy Mariana Marketing minty Digital. Vengo a presentarte una excelente idea. ¿Puedo enviarte los detalles?

— A ver, cuéntame.

"No era la primera vez que me llegaba un mensaje así", relata Manuel a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Solía borrarlos. Pero esta vez me aburría y seguí a ver hasta dónde podía llegar. Me ofreció un trabajo aparentemente legal: hacer clics en canales de YouTube y suscribirme a ellos. Por eso te pagan. Pero derivado de ese trabajo hay otro: hacer transferencias a cuentas bancarias a cambio de una recompensa. El objetivo son las transferencias; de hecho, me dijeron que si no las hacía me echarían del canal".

Curioso a la par que aburrido, Manuel continuó la conversación. Mariana le dio una serie de instrucciones —abre este otro canal de Telegram, dime tu edad y profesión, dame tu número de teléfono para recibir Bizum...— y le detalló la dinámica laboral.

Cada día recibiría en el grupo veinticinco tareas a completar: la mayoría de suscribirse a canales de Youtube y unas pocas, cinco, de "prepago" (de hacer transferencias). Al completar cada tarea, Manuel tendría que subir una captura de pantalla demostrándolo.

Pidió información más concreta sobre las tareas prepago y recibió este cuadrante. Las transferencias podían hacerse desde una cuenta bancaria o en criptomonedas.

Tareas "prepago" con las que se captan incautos por Telegram / Telegram

"La dinámica del grupo era muy loca. Ponían tareas de prepago y la gente reservaba: entro con 150 euros, con 300, con mil... Después te contactan por privado, te dicen a quién mandar el dinero y el grupo se empieza a llenar de capturas de transferencias. Y, al poco rato, capturas de que ya habían recibido la recompensa". Este diario ha revisado varias de esas conversaciones y capturas, que incluyen datos personales.

¿Soy una 'mula'?

Contrariado, Manuel buscó información y terminó sospechando que había caído en un grupo de captación de 'mulas' bancarias: personas que, muchas veces sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios. Así define la Interpol a este tipo de maniobras, que suponen un gran peligro para quienes caen en ellas porque cometen inconscientemente un delito.

Interpol tiene identificadas cuatro populares fórmulas para reclutar 'mulas': la falsa propuesta de trabajo, la estafa sentimental, la estafa de inversión (el caso que nos ocupa) y la estafa de usurpación de identidad. La Guardia Civil ha publicado un manual para saber si uno es utilizado como 'mula'. "Un extraño se acerca a ti, te pide mover dinero a través de tu cuenta bancaria a cambio de una comisión. Se presenta como una oportunidad sin riesgo. Te piden que proporciones tu número de cuenta y te ofrecen comisión extra si reclutas a gente para hacer lo mismo", escribió el cuerpo en Linkedin. "No merece la pena: podrías enfrentarte a una pena de cárcel, multas o servicios comunitarios".

Ángela María García es técnica de ciberseguridad para ciudadanos en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Cuenta que la operativa descrita también podría ser una simple estafa. "Te piden que des 'like' a vídeos y te hacen unos primeros ingresos de entre 3 y 5 euros. Ahí se ganan tu confianza y, en un momento dado, te dicen que para seguir adelante con el trabajo tienes que hacer un ingreso en cuenta de mil euros, o la cantidad que sea, y que te darán una comisión. Cuando envías el dinero, desaparecen", considera. "Habría que llegar hasta el final de la cuestión, pero por regla general si el dinero sale de ti no lo estás blanqueando. Es cuando mueves dinero de una cuenta a través de la tuya".

Que el dinero con la comisión llegue de vuelta por Bizum es la forma que tienen los estafadores de ocultar quiénes son. "Al hacerlo así, no puedes reclamar el dinero de vuelta", dice. A Manuel le sorprende que se monte semejante tinglado —"¡es un canal con casi 200 personas!, dice— para ganar relativamente poco.

Ofertas de trabajo

En Incibe han visto casos de 'mulas' camufladas bajo ofertas de trabajo. Una mujer contactó con ellos porque había encontrado en un portal de empleo "una atractiva oferta de trabajo como traductora. A los pocos días de haberse apuntado, contactaron con ella para contratarla y le indicaron que, además de intérprete, tendría que gestionar pagos. Le exigieron abrirse una cuenta bancaria en un banco móvil, en un 'exchange' de criptomonedas y, finalmente, instalar una aplicación para el intercambio de monedas virtuales. Empezó a sospechar cuando le comunicaron que entre sus funciones estaría la de recibir pagos en su cuenta y reenviarlos a terceros".

"Tenemos otro caso de mujer adulta que creía haber sido víctima de un fraude en una app de citas. Una chica le dijo que su madre estaba en estado avanzado de cáncer y ella desconfió, pero la chica le argumentaba que no le pedía dinero: solo ayuda para hacer una transferencia a la madre enferma", continúa García. "Al final, movió dinero de otros. No invirtió, pero movió dinero. La víctima es la que hace el blanqueo de capitales mediante movimientos de dinero entre cuentas".

La experta del Incibe recuerda que, si el caso de blanqueo llega a una investigación policial, la víctima tendrá que justificar muy bien por qué ha hecho esos movimientos. Según explicaron desde la Unidad de Delitos Tecnológicos de Algeciras, donde detuvieron a un 'droper' (la persona que maneja la red de cuentas bancarias, que recibe el dinero de un fraude y lo blanquea), "las cuentas se están convirtiendo en bienes escasos. Antes era más sencillo porque bastaba un DNI, pero ahora es más difícil abrirlas porque los bancos aplican sistemas de doble e incluso triple verificación: DNI, selfi y foto por sorpresa". De ahí que estas redes busquen incautos que pongan sus cuentas al servicio de los delincuentes.