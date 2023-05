¿Quién es el entrenador de Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz ha pasado de ser una de las jóvenes promesas del mundo del tenis a convertirse en uno de los mejores tenistas del circuito en apenas tres años de carrera profesional. Este crecimiento meteórico no ha dejado indiferente a nadie, pero el tenista murciano desde su primer partido como profesional no ha estado solo. Desde antes de su debut en el circuito ATP, “Carlitos” ha contado con la ayuda como entrenador de Juan Carlos Ferrero, leyenda del tenis nacional, alguien que supo lo que es ganar grandes trofeos en el mundo del tenis y llegar a ser número 1 del ranking en el año 2003.

Desde que conociera a Alcaraz en su academia y lo convirtiese en su pupilo, han desarrollado una profunda relación en la que juntos ya han llegado a lo más alto ganando varios títulos de Masters 1000 e incluso un Grand Slam, el US Open de 2022. Pero vamos a conocer en profundidad quién fue (y es) Juan Carlos Ferrero:

¿Quién es Juan Carlos Ferrero, el preparador de Carlos Alcaraz?

Juan Carlos Ferrero Donat es uno de los tenistas más influyentes e importantes de la historia de España. Nacido en Onteniente, un 12 de Febrero de 1980, logró hacerse un nombre en las pistas gracias a su capacidad de adaptación y a un agresivo estilo que le hacía competitivo en cualquier pista.

Campeón de la Copa Davis en el 2000, donde brilló en una histórica final contra Lleyton Hewitt arrebatando el punto final a Australia, finalista de Roland Garros en 2002 y ganador de la Copa de los Mosqueteros en 2003, Ferrero llegó a ser durante ocho semanas el número 1 del mundo en ese mismo 2003. Fue el gran tenista español de los primeros años de la década del 2000, la gran esperanza antes de la llegada de Rafa Nadal y parecía que iba a ser la bandera del deporte en nuestro país durante toda la década.

Pero a partir de 2004 empezó a sufrir un ciclo de lesiones en su rodilla que le llevaron a perder puestos y peso en el ranking mundial hasta su retirada en 2012, cuando fundó la academia JCFerrero Equelite Sport, para dar paso a futuras promesas del mundo del tenis. Y ahí es donde entra la figura de Alcaraz. Ferrero también es medalla de Oro al mérito deportivo y tuvo una incursión en el World Padel Tour en 2016.

Juan Carlos Ferrero junto a su pupilo Carlos Alcaraz / Archivo

¿Cómo Ferrero pasó a convertirse en el entrenador de Carlos Alcaraz?

Tras esa cuesta abajo como jugador debido a los problemas físicos, Ferrero decidió hacerse entrenador. Desde su academia y en su faceta en el banquillo, tuvo en sus manos a tenistas que han alcanzado la gloria, como Alexander Zverev, quien también trabajó posteriormente con el español Sergi Bruguera. Pero sin duda, el mayor legado que dejará Juan Carlos Ferrero en el circuito ATP, más allá de sus grandes éxitos como jugador, es haberse convertido en el padrino deportivo de la carrera de Carlos Alcaraz. Ferrero comenzó a trabajar con un todavía adolescente “Carlitos” cuando este apenas tenía todavía 15 años.

El ex número 1 del mundo vio algo mágico en el talento del murciano y no se lo pensó dos veces a la hora de apadrinarlo y tutorizarlo en cada uno de los pasos del camino a los que se tuvo que enfrentar Carlos antes de su debut en ATP en el año 2020. Es por este motivo, por lo que Alcaraz no duda en señalar a Ferrero como el gran artífice de su éxito, ya que ha aprendido mucho de él, ha sido un apoyo incondicional y tenía muchas mejores opciones a las que entrenar que las del proyecto de un niño desconocido que podía llegar pero muy a largo plazo.

Juan Carlos Ferrero es el culpable principal de la llegada del tenista de El Palmar a la élite del tenis. Quien ha empujado, moldeado y entrenado el talento natural de Alcaraz hasta convertirlo en lo que es hoy: un talento generacional que ha pasado de ser un niño a uno de los tenistas más reconocidos del mundo y con una carrera meteórica por cumplir. Gracias a que Ferrero decidió ser el entrenador de Carlos Alcaraz, hoy el tenis español puede solapar al mejor tenista de su historia con el siguiente.