Así funciona la clasificación ATP: Te explicamos el sistema de puntos del tenis mundial

Aunque no seas demasiado fan del tenis, seguro que alguna vez te has encontrado o has oído hablar del "ranking" o clasificación ATP. O en el caso femenino, la clasificación WTA. Estas dos tablas marcan la clasificación mundial de los profesionales del tenis, una clasificación que cambia semana tras semana y que hace que los tenistas también tengan que planificar qué torneos les pueden aportar una mayor cantidad de puntos a su casillero para jugar también defendiendo su posición.

Esta clasificación también determina si un o una tenista puede ser cabeza de serie en un torneo o puede disputar los Juegos Olímpicos.

¿Qué son estos rankings ATP y WTA?

ATP quiere decir Asociación de Tenistas profesionales. En el caso femenino, WTA es la Women´s Tennis Association. Ambas categorías clasifican en una lista a los tenistas en un sistema de puntuación que aumenta o disminuye en función de los éxitos conseguidos. Este sistema fue introducido en 1973 para individual y dobles.

Los rankings ATP, en ambas modalidades, se calculan a través de los puntos que los tenistas consiguen en los torneos oficiales del circuito durante las últimas 52 semanas del año. En función de lo alto que llegues en cada torneo y de los puntos que este ponga en juego, más arriba estarás en la lista. Aunque, para no "abusar" y subir puestos jugando todos los torneos, existe un límite de torneos que suman a la clasificación ATP. Desde el pasado 2021, al tenista le computan para el ranking los 19 mejores torneos que haya disputado. Si pasa de esos 19, habrá algunos que no le cuenten quedándose siempre con las mejores clasificaciones.

También no participar en un torneo resta. Sin embargo, el ranking ATP de forma compensatoria (siempre que exista una causa justificada para no disputar el torneo) suma otro torneo de otra categoría que el tenista haya disputado en ese periodo de 52 semanas.

Alcaraz, joven maestro del tenis mundial / Agencias

Al final del año, los ocho mejores jugadores del circuito individual en esa temporada y las ocho mejores parejas de dobles juegan las finales ATP, que también suma puntos adicionales a la clasificación general. Los Grand Slam son los torneos que mayor cantidad de puntos aportan a este ranking, por ello son los de mayor prestigio, historia, nivel y los que siempre reúnen a las grandes figuras del mundo de la raqueta.

Puntos en el Ranking ATP

GRAND SLAM

Campeón: 2000 puntos

Finalista: 1200 puntos

Semifinales: 720 puntos

Cuartos de final: 360 puntos

Octavos de final: 180 puntos

Tercera ronda: 90 puntos

Segunda ronda: 45 puntos

Primera ronda: 10 puntos

Fase previa: 25 puntos

En los siguientes trofeos el nombre indica el máximo de puntos que se pueden conseguir:

MASTERS 1000

Campeón: 1000 puntos

Finalista: 600 puntos

Semifinales: 360 puntos

Cuartos de final: 180 puntos

Octavos de final: 90 puntos

Ronda de 32: 45 puntos

Ronda de 64: 25 puntos

(Ronda de 128): (10 puntos)

Supera fase previa: Cuadro de 96: 16 p. / Cuadro de 48 ó 56: 25 p.

ATP 500

Campeón: 500 puntos

Finalista: 300 puntos

Semifinales: 180 puntos

Cuartos de final: 90 puntos

Ronda de 16: 45 puntos

(Ronda de 32): 20 puntos

Supera fase previa

Cuadro de 48: 10 p. / Cuadro de 32: 20 p.

Noticias relacionadas

ATP 250

Campeón: 250 puntos

Finalista:150 puntos

Semifinales: 90 puntos

Cuartos de final: 45 puntos

Ronda de 16: 20 puntos

(Ronda de 32): 10 puntos

Supera fase previa: Cuadro de 48: 5 p. / Cuadro de 32: 12 p.

Por último están los torneos ATP Challenger 175, 125, 100, 75 y 50, que suman este máximo de puntos al casillero de cada tenista y son los más pequeños dentro del mundo del tenis y los que menos influencia tienen en el ranking ATP.