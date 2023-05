Cuidados, empleo, lucha contra la violencia... ¿Qué prometen los partidos a las mujeres de Madrid?

Manifestantes participan en la marcha organizada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, este miércoles a su paso por Cibeles en Madrid. / EFE/ Rodrigo Jiménez

En la Comunidad de Madrid, las mujeres son el 52,14 % de población: aquí viven 3,52 millones de ciudadanas, 290.000 más que ciudadanos. A las elecciones autonómicas se presentan cuatro candidatas y un candidato: las líderes que aspiran a presidir la región son el 80 %, algo inusual en la política española (y mundial). Con este escenario, ¿qué prometen los partidos a las madrileñas para este 28M?

Las propuestas sobre igualdad, empleo femenino, conciliación y corresponsabilidad en los cuidados, violencia de género o aborto son muy distintas. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha analizado los programas electorales de PP, Más Madrid, PSOE, Podemos y Vox para ver las medidas que dirigen específicamente a las mujeres.

Mientras las formaciones de izquierdas quieren hacer efectivo el acceso al derecho al aborto en la sanidad pública y aumentar el presupuesto para atender a las víctimas de todas las formas de violencias machistas, la derecha y la ultraderecha se enfocan en el fomento de la natalidad y la protección de la familia. El propio concepto de igualdad difiere en función de la ideología.

El programa electoral de Vox es genérico para todos los territorios electorales, no ha detallado sus medidas concretas para Madrid. Por su parte, el PP madrileño no ha publicado programa para la Comunidad, su estrategia es ir desgranando algunas promesas electorales a lo largo de la campaña, por lo que las incluidas en este artículo forman parte del programa general del PP para el 28M.

Violencia de género

La lucha contra la violencia de género es un objetivo compartido por PSOE, Más Madrid, Podemos y el PP, no así por el partido liderado por Rocío Monasterio.

La Comunidad de Madrid es la tercera región con más casos activos de violencia de género en el sistema policial VioGén (el 12,5 % del total) y la cuarta en la que han sido perpetrados un mayor número de asesinatos en el ámbito de la pareja o la expareja, 125, que suponen algo más del 10 % de los 1.200 crímenes machistas registrados en España desde 2003. El último, el de María en Móstoles.

El PP promete impulsar protocolos de actuación que refuercen las redes existentes de atención integral a las víctimas, así como medidas de prevención, educativas y de sensibilización social; reforzar las oficinas de valoración forense y de atención a las víctimas, la lucha contra el ciberacoso y la violencia digital. También habla de proyectos de detección y prevención de violencia contra las mujeres más vulnerables.

Más Madrid, partido capitaneado por Mónica García, es el que más se extiende en el detalle de las medidas. Propone, entre otras cuestiones, modificar la ley regional contra la violencia de género para incluir todos los tipos de violencias contra las mujeres (también la vicaria y la digital), aumentar el presupuesto para combatirlas en un 50 % y en un 75 % la dotación para programas de atención a víctimas, y construir una red de 16 centros de crisis especializados en violencia sexual. El impulso de una ley de igualdad, de un servicio de atención telefónica a hombres en crisis y la creación de un instituto de masculinidades son otras promesas electorales de esta formación.

También aboga por una ley de igualdad el PSOE de Juan Lobato, pues Madrid es la única comunidad que no dispone de esta legislación en toda España. La formación policial en violencia de género y delitos de odio, la creación de una ventanilla única en los ayuntamientos para atender a las víctimas y mujeres con menos recursos y la puesta en marcha del Instituto Madrileño de la Mujer son algunas propuestas socialistas.

Desde Podemos, formación liderada por Alejandra Jacinto, se hace hincapié en la formación en igualdad y violencia de género de operadores jurídicos, policías, abogacía, trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras y personal sanitario y se plantea la apertura de un centro de crisis contra la violencia sexual por cada 200.000 habitantes. Su apuesta es crear una Consejería de Políticas Feministas que logre destinar un 5 % del presupuesto de la comunidad a políticas específicas dirigidas a las mujeres.

Por su parte, Vox no hace alusión alguna a la violencia de género en su programa electoral, tan sólo dice que hay un aumento de las agresiones sexuales y que ante esa realidad propone incrementar la presencia policial en las calles y endurecer el castigo penal (algo que no se puede hacer en una comunidad autónoma). Aunque sea un programa orientado a elecciones autonómicas y locales, incluye en él la derogación de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual (la ley del sólo sí es sí), una norma estatal sobre la que un parlamento regional no tiene competencias. Además, vincula sin pruebas inseguridad y criminalidad con inmigración.

Empleo y cuidados

Las brechas laborales y salariales son uno de los grandes problemas que afectan a las mujeres en España: el mercado laboral las sigue penalizando por la maternidad y la asunción mayoritaria de las tareas de cuidados.

¿Qué proponen los partidos de Madrid para combatir esas brechas? La conciliación aparece como medida clave para muchas formaciones.

Los populares hablan de gratuidad en la educación de 0 a 3 años, de subvenciones para conciliar, de planes de igualdad y de fomentar el emprendimiento femenino.

El PSOE plantea abrir los colegios públicos de 7 de la mañana a 19 horas entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, dar ayudas directas a las personas trabajadoras para favorecer la conciliación en caso de excedencia o reducción de jornada por cuidados y ayudas para la contratación de empleadas de hogar que cuiden a menores o personas dependientes.

También Podemos quiere plazas gratuitas en la educación 0-3, pero sólo en la escuela pública. Asimismo, apuesta por gratuidad de actividades extraescolares entre los 3 y los 16 años y por el impulso del sistema de la ayuda a domicilio.

Más Madrid propone un Pacto por la conciliación, la corresponsabilidad y los cuidados, crear un servicio público para esos cuidados y promover la financiación de mujeres emprendedoras.

Por último, Vox denuncia cualquier "política de cuotas", y quiere combatir "la brecha maternal" que penaliza a las mujeres que van a ser madres mediante la bonificación de "todo coste para el empresario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionada con la maternidad", deducciones por la contratación de mujeres con hijos, cursos de actualización profesional para la integración laboral de las mujeres.

Interrupción voluntaria del embarazo

El derecho al aborto también ocupa un espacio relevante en los programas: Más Madrid quiere garantizar el acceso en la sanidad pública, establecer un permiso remunerado de cinco días para las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria y otro de diez días para las que tengan una pérdida gestacional y lograr que los anticonceptivos sean gratuitos para la juventud de entre 18 y 35 años.

El PSOE no habla de sanidad pública, sino de impulsar medidas que garanticen el derecho al aborto y el libre acceso de las mujeres a él sin acoso. En el ámbito familiar, propone ayudas de 100 euros mensuales por cada hijo hasta los 18 años para familias con menos de 35.000 euros de ingresos anuales y poner en marcha una ley de familias monomarentales.

Contrasta con esas posiciones el énfasis que tanto PP como Vox dan a la protección de la familia y de la natalidad. Los populares, liderados en Madrid por Isabel Díaz Ayuso, dicen que darán un "inequívoco apoyo a la maternidad" mediante "ayudas directas y exenciones fiscales a las familias" y apoyo a las mujeres más jóvenes que quieren ser madres. En este sentido, la Comunidad de Madrid estrenó hace unos meses un teléfono de apoyo a la maternidad para las embarazadas que tuvieran dudas sobre si seguir adelante. Ninguna mención de los populares a la interrupción voluntaria del embarazo, si bien se incluye en el programa el impulso de una estrategia integral de atención a los problemas de salud específicos de la mujer y una mejora de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía femenina.

La extrema derecha, menos concreta en sus propuestas, habla de "invierno demográfico" e insiste en que hay que proteger a la familia (término que usa más de 70 veces en su programa) y poner "todos los recursos y todas las facilidades para que quienes desean tener hijos puedan tenerlo": ayudas directas, exenciones fiscales (en concreto para quien se dedique exclusivamente al cuidado de los menores) y políticas de conciliación.