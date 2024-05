Es 'influencer' y vende pisos de más de un millón de euros por TikTok e Instagram: "No tengo miedo a una crisis"

Guillermo Revilla, de Diza Consultores, en sus oficinas en Madrid / ALBA VIGARAY

"Hoy vamos a ver un piso 911. ¿No sabes lo que es? Normal, me lo acabó de inventar. Lo primero que pensé al ver este ático es que es como un Porsche 911: es singular, exclusivo e ideal para que lo disfruten dos personas, aunque caben cuatro perfectamente y, además, está en Chamberí. ¿Quieres verlo? Vente conmigo". Así comienza uno de los muchos vídeos que Guillermo Revilla (Vitoria, 1995) sube a las redes sociales. Este, en concreto, acumula más 700.000 vistas. Revilla es agente inmobiliario en Diza Consultores, firma que gestiona la compraventa de pisos principalmente en los mejores barrios de Madrid, la mayor parte en Chamberí y Salamanca, aunque para muchos usuarios es una cara reconocible en las redes sociales: acumula más de 50.000 seguidores en TikTok y 80.000 en Instagram.

Guillermo Revilla estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE), con especialidad en Finanzas. Sus primeros pinitos fueron en banca tradicional y en banca privada, entre 2017 y 2020, gestionando el patrimonio de clientes. En enero de 2020, días antes del confinamiento, firmó un punto y aparte en su carrera laboral y cambió completamente de sector. "Mi padre tiene una agencia inmobiliaria en Gijón y siempre veía con buenos ojos la profesión. Veía que me lo podía pasar muy bien, conocer gente y ganar más dinero que en banca privada, donde eres un empleado más. No me gustaba la idea de tener un sueldo porque siempre me sentía poco remunerado", explica el consultor, en una entrevista con este periódico.

Guillermo Revilla, agente inmobiliario de Diza Consultores

Su salto a la fama ha sido de la mano de las redes sociales: Guillermo es uno de los 'influencers' inmobiliarios con más seguidores. Su inspiración fueron los realtors (agentes inmobiliarios) norteamericanos. "Me inspiré en ellos, que son muy mediáticos, y en mi padre. Él siempre aparecía en la radio o en la televisión local mostrando promociones que vendía en Cantabria, además de hacer vídeos para YouTube. Primero me lancé a Instagram y luego a TikTok. TikTok es una red social que personalmente no consumo, pero da la posibilidad de ser muy mediático o viral", relata Revilla.

El trabajo de comercial inmobiliario levanta todo tipo de opiniones allá donde se pregunte. Unos creen que son comisionistas necesarios, mientras otros ven en ellos un socio fiable para una de las decisiones vitales más importantes. El agente de Diza Consultores cree que, dentro del segmento de lujo, el profesional que se dedica a asesorar la compraventa de inmuebles "está bien visto". Guillermo no es ajeno a estas opiniones. Algunos de sus vídeos tienen comentarios negativos, especialmente por el precio de los pisos. "Tengo 30 euros, ¿qué me ofreces por eso?", o "vaya timo, la verdad, 60 metros cuadrados por casi 700.000 euros es un timo monumental", comentan algunos de los usuarios. A ellos, responde Revilla: "El hate (odio) no me afecta en absoluto. Desde el principio ha habido gente que me ha criticado y me da exactamente igual. Ese no es mi cliente. Es una persona anónima que frente a frente no me diría nada".

Guillermo Revilla, de DIZA consultores

El trabajo del agente inmobiliario entraña numerosos retos, el primero la captación de pisos, lograr que alguien encargue la venta de una vivienda. Entre los trucos que reconoce haber utilizado Guillermo destaca uno: "Hay una cosa que he hecho muchísimo y ya no lo hago, a veces me ha funcionado y otras no: darme un paseo por el Barrio de Salamanca hablando con porteros. Es algo que nadie quiere hacer porque es durísimo. ¿Cómo de productivo es? Cuando llegue a Madrid no conocía a nadie y gracias a eso conseguí un montón de pisos que de ninguna otra forma los hubiese logrado".

Preguntado por si ha conseguido alguna vez vender una vivienda de más de un millón de euros por redes sociales, el consultor responde: "Sí, he vendido muchos pisos de un millón de euros online, por ejemplo, por videollamada. Es muy complicado, pero pasa cuando el cliente está muy maduro o ha perdido ya algún inmueble, conoce el mercado, aparece una oportunidad buenísima y no está en Madrid. Nos contacta por las redes sociales o los portales inmobiliarios".

El consultor de Diza sube, en su mayoría, videos a redes sociales de viviendas de lujo, cuyos precios superan el millón de euros. Estos no son accesibles para la mayoría de la población, la cual es la que consume muchos de estos cortos. "Muchos contactos (leeds) nos llegan online. Al final, todos somos iguales, da igual el dinero que tengamos, tenemos las mismas necesidades, casi las mismas preocupaciones y nos inspiramos de la misma forma. Casi todo el mundo consume Instagram. Si te gustan los pisos y no tienes dinero, verás los vídeos, pero, si además lo tienes, podrás llegar a comprar. Somos comunicadores y actores para enseñar una vivienda, pero nuestro trabajo no es ese, es ayudar a alguien a comprar y a alguien a vender", desarrolla Revilla.

Guillermo reconoce, también, lo peor de su trabajo: "Es muy absorbente. Cuando estás vendiendo una casa, no hay nada más importante que eso. Hay mucha presión y, en treinta días que tiene un mes, lo normal es no vender. Eso mentalmente es durísimo porque convives con el 'no' constante. Hay compañeros que visitan 60 pisos al mes y, con suerte, venden uno o dos y son unos cracks. Es un trabajo en el que hay que tener personalidad, la mente fría y no dejarte llevar por las emociones".

Interés internacional en Madrid

Uno de los fenómenos que el trabajador de Diza Consultores ha vivido en primera persona es la transformación de la percepción en el extranjero que hay sobre Madrid. Desde 2013, el centro de la capital se ha convertido en 'el dorado' de los extranjeros, principalmente latinoamericanos, que vienen a España. "Empezaron viniendo los venezolanos. Ahora, no solo ellos, también estadounidenses y europeos. Madrid es una ciudad segura, barata en comparación con otras, con una gastronomía inigualable, cultura 'top' mundial, buen clima, bien comunicada, con un ambiente divertido y estilo de vida relajado. Mucha gente me dice que vive en Londres o París y son ciudades caóticas, demasiado grandes y con poca seguridad. Tengo clientes que han estado en Milán y dicen que solo hay cinco calles seguras. En Madrid la gente va con un reloj de 20.000 euros y no pasa nada", resume Guillermo Revilla.

Preguntado el agente, por último, sobre qué ocurrirá en el sector cuando llegue un ciclo bajista, Guillermo lo tiene claro: "En Recoletos, que es la zona más cara de Madrid, si pones a la venta una vivienda por debajo de mercado, se vende en horas y, si está por encima, no lo compra nadie, aunque sea una joya. Entre 2008 y 2011, tras el estallido de la burbuja, cuando el mercado se paró en seco, en el Barrio de Salamanca se seguían haciendo operaciones porque había compradores que no necesitaban financiación. No tengo miedo a una crisis".