Isabel Pantoja, emocionalmente hundida y ahogada entre sus deudas: negocia dar las Campanadas en TVE

Isabel Pantoja vuelve a los escenarios / Agencias

Isabel Pantoja atraviesa una etapa personal de lo más complicada, pues su idílica relación con Anabel Pantoja comienza a debilitarse, y la tonadillera se habría distanciado de sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, por lo que Pantoja no se encuentra en un buen momento a nivel personal. Mientras que con Kiko Rivera se distanció este verano tras el mediático problema de salud que casi acaba con la vida del DJ y cantante, Isabel Pantoja no acudió a la boda de su hija con Asraf Beno, dando mucho que hablar entre los invitados, que incluso lanzaron alguna indirecta a la tonadillera.

Según adelantó la periodista Beatriz Cortázar hace unos días, Isabel Pantoja habría tomado una drástica decisión para el día de su muerte: "Ella no quiere un velatorio ni un funeral, ella no quiere a nadie. Ella quiere irse sola, acompañada por un núcleo muy reducido", asegurando que no está dispuesta a que sus hijos acudan al funeral en caso de que la relación entre ambas partes no mejore con el tiempo. Antonio Rossi por su parte desveló que "no levanta cabeza emocionalmente", debido al problema de estrés que le generan sus deudas y problemas familiares.

Isabel Pantoja sufre problemas de 'salud emocional' / Redes

Isabel Pantoja quiere deshacerse de todo su patrimonio y dar las Campanadas

Noticias relacionadas

Un momento de tensión para Isabel Pantoja en el que ella ha optado por jugar una importante baza en lo que a su carrera profesional se refiere. La cantante de 'Marinero de luces' estaría dispuesta a comenzar un nuevo proyecto televisivo con Televisión Española: según han desvelado en 'Diez Minutos', la tonadillera estaría negociando dar las Campanadas 2023 en TVE, en un intento desesperado de generar ingresos de una forma rápida. La situación económica que ahoga a Isabel la habría llevado a negociar con la cadena pública para "tomarse las uvas en la Primera", señalan.

Según señalan en la exclusiva, tanto el equipo de Isabel Pantoja como la cadena de televisión "están en la recta final de un acuerdo que va viento en popa por ambas partes", añaden. No sería la primera vez, pues en 2011 comenzó el año junto a Jorge Javier Vázquez y su hijo Kiko Rivera en Telecinco. Además, Isabel Pantoja estaría o que pretende hacer es deshacerse de todo su patrimonio -tiene una parte alquilada que le reporta 6.000 euros al mes y cuyo contrato está a punto de expirar y mantener la casa que tantos disgustos, cariño y recuerdos aguarda", zanjan.