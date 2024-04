No hay reglas en la discoteca más famosa del mundo: estos son los extremos a los que llega Berghain

El acceso a las discotecas a veces se dificulta en numerosos puntos de España, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasa en el club más exclusivo del mundo. Se encuentra en pleno Berlín y a veces abre como galería de arte a la que puedes acudir y observar sus instalaciones.

Las noches son largas en la capital alemana y no todas las mentes pueden soportarlo, por eso los porteros hacen una limpieza exhaustiva de la gente que puede pasar por las puertas de Berghain y adentrarse entre sus plantas.

Con casi 20 años a sus espaldas, el club no ha podido ser disfrutado por todos sus visitantes. El criterio de admisión no está claro, pero sí muy presente. Cuenta con uno de los mejores equipos de sonido del mundo y una vez has conseguido entrar debes someterte a un cacheo en el que tapan todas las cámaras de los dispositivos móviles.

La discoteca en la que todo está permitido

En su fachada se lee "Morgen ist die Frage", traducido como "Mañana es la Cuestión", y en su interior todo está permitido: desde vestuarios extravagantes a desnudos evidentes. El interior es ultraoscuro y el sonido envolvente, no se puede hablar y el DJ está escondido en un rincón casi imperceptible para los visitantes.

Se trata de un sitio en el que prevalece el techno fuerte y mecánico en la planta principal y una mezcla de estilos diferentes en las demás. La última planta está reservada para hombres y los actos que se realizan entre las paredes de Berghain rozan lo ilegal para muchos asistentes que han decidido contar su experiencia.

Estarás vetado del club si grabas lo que pasa dentro de él y el que no haya reglas marcadas no significa que puedas incomodar o altercar contra las demás personas que se encuentren en la fiesta. Si eres español y quieres intentar acceder por la puerta, has de saber que, si se remite a los hechos, no se trata de su clientela preferida.