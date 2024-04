La nueva función de WhatsApp que aumenta tu seguridad: esta es la información que no será visible

Que WhatsApp sea una de las aplicaciones más populares entre la población no significa que no pueda acarrear algún peligro. A lo largo de los años la plataforma de mensajería instantánea ha sido un campo para las estafas y los fraudes cibernéticos, con mensajes llenos de pautas en los que la gente cae irremediablemente.

Desde ofertas de trabajo a peticiones para ver vídeos y ganar dinero, las estafas están cada vez más presentes en ese dispositivo que usamos a diario: el teléfono móvil. Adivinando la combinación de números o simplemente enviando mensajes al azar, los estafadores cibernéticos atentan contra nuestra seguridad al dar con nuestro número de teléfono, teniendo acceso a él todo el rato.

Es por eso que la aplicación ha tomado medidas y ha creado una actualización que mejorará nuestra privacidad en línea. A partir de ahora, cierta información desaparecerá de la interfaz de la app, eso sí, se puede activar y desactivar en todo momento.

Después de varias peticiones... esto es lo que desaparecerá de WhatsApp

El clásico ‘en línea’ desaparece, con el objetivo de no molestar a las personas que no estén usando la red social. Ahora aparece 'recientemente en línea', pero solo se podrá ver en la sección de llamadas y lista de contactos.

Es así como ya no podremos saber si una persona se encuentra disponible en ese momento, sino pasados unos minutos y siempre y cuando consultemos el historial de llamadas o contactos.

Si no termina de convencerte esta nueva función, has de saber que la puedes optar por no activarla y seguir con tu WhatsApp normal. Eso sí, ten en cuenta que si quieres probarla, la versión está todavía en su modo beta, lo que significa que podría traer algunos errores consigo.