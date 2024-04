Un anillo de leche materna o la unión que mantiene Cristina Pedroche con su hija tras la 'exterogestación'

Cristina Pedroche se convertía en madre por primera vez el pasado mes de julio junto a su marido Dabiz Muñoz, dando a luz a su hija llamada Laia. Tanto a lo largo del embarazo, como en los meses posteriores al parto, la presentadora e influencer no ha dudado en compartir las experiencias que ha vivido a lo largo de esta etapa. Y es que, si por algo se caracteriza la protagonista de la última noche del año, es por ser transparente con sus más de 3 millones de seguidores.

Hace unos días, Pedroche compartía con sus fans una de las etapas más amargas de la maternidad para ella, algo que para muchos ni siquiera existía: "Mañana se acaba mi exterogestación y se cumplen 9 meses desde que nació mi hija", comenzaba explicando la vallecana. Y es que, Cristina no dudaba en mostrarse de lo más sincera con sus seguidores asegurando que "estoy un poco sensible al recordar y ver lo rápido que pasa el tiempo. Me da mucha pena, la verdad. Pero también la veo y me emociono al verla tan sana y tan feliz", escribía en una de sus publicaciones.

Un anillo de leche materna

La mujer del cocinero más popular de nuestro país hablaba de la lactancia, dejando claro que ella continuará amamantando a su hija hasta que ella quiera: "También hace 9 meses que empecé a amamantarla y me da pena pensar que algún día se acabará. Ojalá para eso queden años", señala en su Instagram. Cristina Pedroche publicaba un vídeo en el que aparece su mano con dos anillos de lo más singulares, que han dejado sin palabras a su audiencia.

Y es que, uno de los anillos, el que tiene forma de corazón, está lleno de leche materna, que representa la unión con la pequeña Laia, y que la presentadora sueña con regalarle cuando crezca: "Me hice este anillo de mi leche para simbolizar este proceso tan bonito y de unión con mi hija. Será para ella cuando sea mayor. Porque se tiene que hacer mayor, ¿no?, o ¿hay alguna fórmula para detener el tiempo? El otro anillo tiene las piedras de nacimiento de Laia, Marido y la mía", terminaba compartiendo Pedroche.