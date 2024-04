Los problemas de salud mental de Marta Pombo tras la filtración de su embarazo: "No quería salir de la cama"

Marta Pombo reveló en sus redes sociales que estaba embarazada de mellizos a raíz de una filtración, algo que enfadó a la influencer, ya que tuvo que dar la noticia antes de las doce semanas de embarazo. "Lo contaron y me molestó porque imagínate que uno de los bebés hubiese muerto, si yo no estaba preparada para contarlo no lo cuentes tú", ha explicado la hermana de María Pombo en una entrevista con Laura Escanes en su podcast 'Entre el cielo y las nubes'.

Además, la influencer ha contado que, como su primer embarazo también se filtró, para evitarlo, en esta ocasión, acudió al ginecólogo sola cuando estaba de seis semanas. Así, Marta ha confesado: "Me da pena porque esto me gustaría estar viviéndolo con Zama".

El bajón tras conocer quién filtró su embarazo

La hermana mediana de las Pombo contó a través de su cuenta de Instagram que en este segundo embarazo ha sentido que estaba entrando "en un bucle muy feo". "Me sentí muy sola, a pesa de estar muy bien rodeada. Me volví a sentir muy triste, a pesar de ser una noticia buenísima. No quería salir de la cama" confesaba.

Además, en los últimos días se ha conocido que quién filtro el embarazo de la influencer habría sido alguien de la familia política de Marta, es decir, del entorno de su marido Luis Zamalloa.