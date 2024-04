Críticas a Dulceida y Alba Paul tras revelar el sexo de su bebé: "Mucho activismo pro-LGTBI pero le dan importancia al sexo"

Hace ya más de dos semanas que Alba Paul y Aída Domenech (Dulceida) anunciaban su embarazo mediante una publicación en sus perfiles de Instagram. La pareja de influencers se habrían sometido al método ROPA para poder ser madres de su primer hijo en común, una decisión cuestionada por muchos perfiles que, tal y como señaló Dulceida en un vídeo explicativo, reflejan la homofobia y el machismo que todavía vive en nuestra sociedad.

Sin embargo, la pareja decidía poner toda su energía en su felicidad como futura familia, y dejar a un lado todas las críticas recibidas en redes sociales. Tras dos semanas de tranquilidad, la pareja de catalanas decidía organizar una macro-fiesta con todos sus amigos y familiares, con el fin de conocer el sexo de su futuro bebé. Esta celebración, muy de moda entre los influencers de todo el mundo, ha levantado numerosas ampollas en los comentarios de su publicación.

"Ya sabéis los genitales del bebé"

Al ritmo de 'Bailemos' en directo gracias a la colaboración de su amigo Dani Fernández, Alba y Aída desvelaban que el bebé que esperan es una niña: "TAN FELICES, deseando conocerte pequeña", escribían ambas en el vídeo. Los comentarios de enhorabuena y felicitaciones no tardaban en llegar por parte de sus amigos y compañeros: "Estarás contenta", "Piel de gallina, os quiero" o "Cómo la vamos a mimar" escribían Jonan Wiergo, Laura Escanes y Pelayo Díaz respectivamente.

Sin embargo, no todos los comentarios eran favorables para la pareja, pues han sido muchos los usuarios que cuestionan la decisión de desvelar el sexo del bebé siendo parte del colectivo LGTBI1+: "¿Soy la única que piensa que los gender reveal son una absurdez? Y más en una sociedad en la que sabemos que el género con el que naces no tiene por qué ser el género con el que te identificas. Que no se instaurare esto en España por Dios", escribe un usuario.

Otros internautan critican la decisión de las influencers teniendo en cuenta la lucha del colectivo contra la determinación del género y los binarismos: "Lo realmente bonito y emocionante hubiera sido que en ese papel pusiera: “será lo que elija ser”", dice otro usuario. "Enhorabuena, ya sabéis los genitales del bebé. Ahora a esperar a que crezca para saber cual es su género", "No quiero ser aguafiestas pero... me parece super absurdo esto y más viniendo de ustedes" o "Mucho activismo pro LGBT, pero bien que le dan importancia al sexo de la niña...", son otros de los comentarios.