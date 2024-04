'Maison Matcha', el negocio de Violeta Mangriñán que podría enfrentarse a una demanda por plagio

Si por algo se caracteriza la influencer y creadora de contenido, Violeta Mangriñán, es por su obsesión alrededor del té matcha, llegando a compartir prácticamente cada día una publicación en la que aparece tomando esta bebida de origen chino. La ex-superviviente y colaboradora de Mediaset ha sabido dar un giro de 180 grados a su carrera profesional, rentabilizando su presencia en redes sociales, donde ya acumula más de 2,4 millones de seguidores.

La influencer llevaba tiempo dejando entrever el negocio que tenía entre manos, y era hace apenas unos días cuando hacía pública la noticia del que será su salto al mundo empresarial con la apertura de 'Maison Matcha', una cafetería de especialidad ubicada en pleno centro de Madrid, con el té matcha como producto estrella. Esta bebida de color verde ha pasado a ser el sello de identidad de la valenciana, que ha conseguido influenciar a su audiencia y disparar el consumo de matcha entre sus miles de seguidores.

Una posible demanda por plagio

En menos de una semana, y a la espera de su apertura, la cuenta de 'Maison Matcha' ya acumula cerca de 40.000 seguidores, aunque no todo lo que rodea a este lanzamiento es positivo para la influencer. Según adelantaba hace unas horas el canal de YouTube 'Between my clothes', Mangriñán podría verse envuelta en una nueva polémica relacionada con su nuevo negocio, todo ello debido al nombre con el que ha decidido bautizado a su local.

Y es que, ya existe un comercio alemán con el mismo nombre que el suyo, 'Maison Matcha', con la particularidad de trabajar a través de 'pop ups' o tiendas efímeras alrededor de Alemania. Tal y como señala este canal de YouTube, el nombre de su negocio pertenece a otra empresa ya existente, por lo que podría tratarse de una franquicia de la misma cadena, aunque Violeta no se ha pronunciado al respecto.

En caso de no existir ningún tipo de vínculo entre la marca alemana y la española, Mangriñán podría enfrentarse a una demanda por plagio, al igual que lo hicieron Hailey Bieber o Kim Kardashian con los nombres de sus respectivos negocios. La única forma que tendría la creadora de contenido de no enfrentarse a una demanda es haber comprado los derechos del nombre 'Maison Matcha' antes que su competidor alemán, aunque por el momento no se ha pronunciado al respecto y habrá que esperar a su inminente apertura en el centro de la capital.