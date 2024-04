El 'influencer' Carlos Ríos, investigado por Consumo por incumplir la normativa de publicidad

Carlos Ríos, en el restaurante que ha abierto en el centro comercial Westfield Glòries de Barcelona / Manu Mitru

El 'influencer' Carlos Ríos, conocido por sus postulados en defensa de la 'real food' o "comida real" y en contra de la procesada, ha publicado un mensaje en Instagram cargando contra el Gobierno por enviarle una carta avisando de sus prácticas comerciales desleales.

"Me acaba de llegar una notificación del Ministerio de Consumo y Agenda 2030 diciéndome que no puedo hacer 'publicidad desleal'", escribe Ríos. "Vamos que no puedo hablar mal de marcas de ultraprocesados (sic)". A continuación, el 'influencer' ha relacionado la carta de Consumo con el hecho de que esta misma semana haya criticado "a los políticos" por los menús de los hospitales.

"Ahora mismo estoy totalmente en shock", concluye. Ríos no ha respondido a una solicitud de información de este diario.

Consultadas por la carta a Carlos Ríos, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remiten a la campaña iniciada hace un mes para informar a los 'influencers' sobre sus malas prácticas comerciales.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy realizó una investigación junto a varias comunidades autónomas (Cataluña, Islas Baleares y Madrid) coordinada por la Red Europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores. A nivel europeo, se analizaron las publicaciones de 576 'influencers' y se detectó que más del 70% incumplían la normativa sobre publicidad. Los sectores revisados fueron: moda, estilo de vida, belleza, comida, viajes y deportes. Entre otras cosas, se concluyó que 119 'influencers' promovían actividades peligrosas, como comida basura, bebidas alcohólicas, tratamientos estéticos, apuestas o actividades financieras como las criptomonedas.

En España se investigó a 40 comunicadores, Carlos Ríos entre ellos. Tres de cada cuatro incumplían las normas. De acuerdo con el Ministerio, el principal incumplimiento es el de no etiquetar correctamente el contenido publicitario. "La mayoría de estos 'influencers' no utilizan las etiquetas que proporcionan las plataformas (por ejemplo "colaboración pagada"). Por el contrario, utilizan términos muy genéricos como "publi", "ad" o un agradecimiento genérico a la marca asociada".

Consumo envió a los 'influencers' infractores una carta avisando de que incurrían en "potenciales incumplimientos", abogando por hacer "una labor pedagógica" que les permitiera corregirlos antes de sancionarles.

Con respecto a la publicación de Carlos Ríos, desde el Ministerio destacan que la campaña se lanzó hace más de un mes, "por lo que no se puede vincular a nada de lo que ha dicho o hecho recientemente". Es decir, que la carta no tiene nada que ver con que haya criticado a "los políticos" por la comida de hospital.

Consumo señala, además, que la campaña no pretende censurar ningún tipo de contenido, solo que se identifiquen las publicaciones pagadas. Por tanto, Carlos Ríos puede seguir hablando mal de la comida ultraprocesada: solo tendrá que indicar si alguien le está pagando por ello.