Esta es la ruta para encontrar el mejor matcha de Madrid: descubre en qué sitios puedes tomar la bebida de moda

Con un intenso color verde y numerosas propiedades beneficiosas para el organismo, el té matcha ha llegado para quedarse. Numerosas personalidades de la esfera pública lo toman rutinariamente, alentando a sus seguidores a probarlo y entrar en el lado healthy que ello conlleva.

Se trata de una infusión elaborada a partir de hojas de té verde machacadas hasta conseguir un polvo fino. Sin embargo, esta bebida se prepara originalmente con una hoja entera de té verde, pero su versión en polvo se ha popularizado lo suficiente en los supermercados para que pensemos que ese es su formato correcto.

A día de hoy, numerosas cafeterías de especialidad se dedican también a la preparación del matcha además del café, proporcionando a los fanáticos de esta bebida de su dosis diaria energizante del él. No obstante, su procedimiento no llega a ser del todo fácil, pues tener en cuenta variables como el cuenco, la varilla, los polvos necesarios o en qué punto debes depositarlo no es algo que pase con el café.

Haz tu vida más sencilla y disfruta plenamente del matcha dejándote llevar por lo expertos que lo preparan. A continuación, te detallamos los mejores sitios de matcha de la capital española, así, podrás hacer una ruta por ellos y elegir que más se ajuste a tus gustos y necesidades.

Los mejores matchas de la capital

HanSo Café

En este local podrás acompañar tu té matcha con una deliciosa tarta salida de una delicada selección de dulces. La leche fresca y sus excelentes cafés procedentes de Colombia, Kenia o Nicaragua hacen que el secreto de este rincón de Madrid ubicado en la Calle Pez sea la excelente calidad de la materia prima.

Panda Pattiserie

Es la primera taberna japonesa que llegó a Madrid, transformándose en una excelente pastelería donde probar los mejores dorayakis, roll cakes y mochis de la ciudad. El matcha no se queda atrás, pudiendo servirse en su versión latte o frappé.

Además, su toque final de nata avainillada sobre el té hará que recuerdes vivamente el establecimiento para volver a él cuanto antes.

Mistura

Si hablamos de Mistura, hablamos de una de las mejores heladerías artesanales de Madrid. No obstante, el local también puede presumir de elaborar uno de los mejores tés matcha de la ciudad, donde la leche fresca es la protagonista principal entre los ingredientes y el toque de pieles de naranja y limón hacen que la experiencia sea una total explosión de sabores y sensaciones.