Tuchel, el entrenador que nunca ha perdido en el Bernabéu: "El Real Madrid es uno de los grandes de Europa, pero el Bayern también"

Solo alguien como Thomas Tuchel (Krumbach, Alemania - 1973) puede estar a un paso de llevar al Bayern a una final de Champions en una de las peores temporadas recientes del conjunto alemán. Un entrenador meticuloso, dueño de un sinfín de variantes tácticas que está al frente de un vestuario donde varios de sus pesos pesados le miran con recelo. Lo hacen con la esperanza de que cumpla con su palabra de irse a final de temporada. Aunque el germano dejó recientemente abierta la puerta al giro de guión como el que protagonizó Xavi con el Barça.

"Hay que jugar el partido, no solo ver la oportunidad. Cuando hablamos de los jugadores no lo hacemos del mito. Nada es imposible, hicimos una buenísima. Jugamos mejor, pero no ganamos. Aquí ellos tienen el 51% de opciones. El Real Madrid es uno de los grandes de Europa, pero nosotros también. Llegar es un regalo, pero también una obligación. No jugamos la semifinal para disfrutarla, sino para estar en la final", dijo el germano en la rueda de prensa previa.

El entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, ofrece una rueda de prensa este martes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en la víspera de su encuentro ante el Real Madrid correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA. / Rodrigo Jiménez

El Real Madrid - Bayern "un partido por olas"

De nuevo, si alguien puede hacerlo es él, como el hecho histórico de eliminar al Real Madrid en el Bernabéu. Nunca ha perdido en este escenario. Sacó dos empates a dos con el PSG y el Borussia Dortmund y consiguió una inútil victoria (2-3) que no fue suficiente para compensar el 1-3 de la ida en la Champions de las remontadas. Tampoco perdió en Valdebebas, en la ida de las semifinales de la 2020/2021 (1-1). El problema es que al Real Madrid en Europa no bastan con ganarle una vez, hay que hacerlo varias y en un mismo partido.

Otra vez, si alguien puede hacerlo es el Bayern, que durante décadas fue la 'bestia negra' del Real Madrid, aunque esa etiqueta se ha quedado obsoleta contra un equipo que pasado en 23 de las 24 eliminatorias europeas en las que empató en la ida fuera de casa. Fue en 1991 contra el Spartak de Moscú. Nada tiene que ver con el fútbol actual y con un equipo al que esta temporada solo ha podido vencer el Atlético.

En el partido que decidirá la semifinal habrá un partido por "olas", como lo definió Tuchel. "Ambos tendremos que defender y atacar. Podemos mantener el balón, pero es difícil quitárselo al Real Madrid. Intentaremos tenerlo el máximo tiempo posible nosotros. Ambos somos buenos en transiciones rápidas. Será un partido muy complejo. Hace falta convicción y precisión", analizó el técnico del Bayern.

Charlas y dobles sesiones durante la semana

Podría estar cargado de presión Tuchel por no ganar la Bundesliga, pero el estar en la rampa de salida le lleva a reflexiones como que "si para tener éxito hay que ganar la Champions nunca seremos felices. Cuenta mucho la liga, donde no logramos lo esperado". A pesar del polvorín que parece su vestuario, que acumula rechazos de todo tipo de técnicos para ser dirigido, el actual preparador del Bayern se ha esforzado por generar una esfera de reconciliación. El equipo ha trabajado en dobles sesiones esta semana y las conversaciones han sido frecuentes.

"Quería decir algunas cosas importantes en la charla, tuvimos un día más para prepararlo que en la ida, hemos hecho dos sesiones de estrategia y hemos hablado ahora de cosas generales. Debemos disfrutar de esto. Ahora cada uno debe hablar consigo mismo y ser consciente de lo que va a pasar. Cada uno de pequeño tiene sus sueños y ahora hemos llegado a este momento. Queremos estar en Wembley", ambicionó Tuchel.

El germano fue interpelado por varios nombres propios. Los más importantes, por el daño que supusieron, fueron los de Vinicius y Kroos. Del brasileño dijo que "es muy difícil pararlo, muchos lo intento y no lo consiguen". Tuchel fue muy crítico en la ida con Kim Min-jae, central que salió en la foto de los dos goles y será reemplazado en la vuelta por Matthijs de Ligt, titular en esa posición.

Thomas Tuchel, entrenador alemán del Bayern, en un entrenamiento previo al duelo frente al Real Madrid. / Peter Kneffel

Anular a Kroos, objetivo esencial del Bayern

"¿Se puede hacer mejor que en la ida? Sí, y vamos a intentarlo. Una parte importante pasa por aceptar que no todo va a ser perfecto para nosotros. Hay que tener la mentalidad adecuada", insistió el entrenador del Bayern. Sobre Kroos aseguró que "es clave desde hace años" y que "no tiene problemas para aguantar la presión y llevar esta camiseta. Marca el ritmo y lleva las riendas del juego del Real Madrid. Le haremos al vida difícil para frenarle".

Tuchel vio cómo Kroos, exjugador del Bayern, abría una grieta en su sistema cuando el conjunto germano parecía haber dado un paso al frente correcto para orientar la eliminatoria a su favor. Esta semana, en la que el partido frente al Stuttgart no ha importado lo más mínimo, ha existo mucha carga táctica para evitar que, pase lo que pase, el aspirante alemán se desmorone en el Bernabéu.

"La clave puede estar en el ritmo. Habrá fases, no creo que haya un equipo dominando todo el tiempo. Hay que asegurarse ante las transiciones del Madrid. Y la teoría es una cosa y aplicarlo en el campo es otra. Tenemos que apoyar a los jugadores, conseguir que estén en la mejor posición, no solo los once iniciales, también los que salgan. Hay que tener fe en los detalles. El Real Madrid juega en casa, igual actúa de forma más ofensiva. El que gane estará en Wembley. Y ya está", zanjó con una sonrisa y anécdotas como la referida a Harry Kane: "Lo que me sorprende es cuánta agua y café bebe. Está todo el día en la máquina".

Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, en rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de Champions contra el Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Neuer: "No hay un estadio igual al Bernabéu"

El encargado de acompañar a Tuchel en la previa al partido frente al Real Madrid fue Manuel Neuer, una de las figuras del Bayern y quien tendrá un papel decisivo en el Bernabéu. Bien durante 90 minutos, bien en la prórroga y, sobre todo, en los penaltis. "Todos son peligrosos desde el punto de penalti. Depende también de la distracción que pueda generar el meta sobre el lanzador. Pero el que decide siempre es el jugador de campo. Es una semifinal y estamos preparados para todo, pero no partimos con la idea de los penaltis", aseguró el meta.

La prensa alemana quiso hurgar en la herida de la eliminatoria de 2017, cuando el Bayern, entrenado por Ancelotti, dijo haber sufrido un "robo" por la expulsión de Arturo Vidal y dos jugadas ilegales de Cristiano Ronaldo. "No he venido con miedo ni mucho menos, tenemos confianza. Sabemos el partido que hicimos en la ida, conocemos al rival. Es un gran equipo. Hemos estado a punto de ganarles, si tuvimos esa oportunidad podemos volver a tenerla", defendió Neuer, uno de los aliados que le queda a Tuchel en el vestuario y quien puede decidir la eliminatoria de gigantes.